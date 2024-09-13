https://uz.sputniknews.ru/20240913/uzbekistan-rabota-posol-urugvay-benin-angola-45652604.html

В Узбекистане приступили к работе новые послы Уругвая, Бенина и Анголы

В Узбекистане приступили к работе новые послы Уругвая, Бенина и Анголы

Sputnik Узбекистан

Верительные грамоты вновь назначенных послов принял министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов

2024-09-13T17:21+0500

2024-09-13T17:21+0500

2024-09-13T17:40+0500

узбекистан

посол

верительные грамоты

бахтиёр саидов

мид узбекистана

министр

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане приступили к работе новые послы Уругвая, Бенина и Анголы, сообщает в своем Telegram-канале глава МИД РУз Бахтиёр Саидов. Новым послом Бенина в Узбекистане стал Андре Акамби Окунлола-Биау, Анголы — Аугушту да Силва Кунья. "Встретились с Андре Акамби Окунлола-Биау, Послом Бенина в Узбекистане, и приняли его верительные грамоты. Правительство Узбекистана заинтересовано в расширении всесторонних связей со странами Африки. Мы обсудили ряд перспективных направлений сотрудничества, включая сельское хозяйство и текстильную промышленность", — сообщил Бахтиёр Саидов.

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