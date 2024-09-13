В Узбекистане приступили к работе новые послы Уругвая, Бенина и Анголы
17:21 13.09.2024 (обновлено: 17:40 13.09.2024)
© Telegram-канал/Бахтиёр СаидовПосол Бенина в Узбекистане Андре Акамби Окунлола-Биау и глава МИД РУз Бахтиёр Саидов
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Верительные грамоты вновь назначенных послов принял министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане приступили к работе новые послы Уругвая, Бенина и Анголы, сообщает в своем Telegram-канале глава МИД РУз Бахтиёр Саидов.
© Telegram-канал/Бахтиёр СаидовБахтиёр Саидов принял верительные грамоты вновь назначенного посла Уругвая в Узбекистане Даниэля Кастильоса Гомеса
Бахтиёр Саидов принял верительные грамоты вновь назначенного посла Уругвая в Узбекистане Даниэля Кастильоса Гомеса
"Приняли верительные грамоты вновь назначенного Посла Уругвая в Узбекистане Даниэля Кастильоса Гомеса. Необходимо развивать более активный диалог между министерствами иностранных дел, парламентами и другими ведомствами. Мы видим много возможностей, которые наши страны могут получить от более динамичных двусторонних отношений", — отметил министр.
© Telegram-канал/Бахтиёр СаидовБахтиёр Саидов принял верительные грамоты вновь назначенного посла Бенина в Узбекистане Андре Акамби Окунлола-Биау
Бахтиёр Саидов принял верительные грамоты вновь назначенного посла Бенина в Узбекистане Андре Акамби Окунлола-Биау
"Встретились с Андре Акамби Окунлола-Биау, Послом Бенина в Узбекистане, и приняли его верительные грамоты. Правительство Узбекистана заинтересовано в расширении всесторонних связей со странами Африки. Мы обсудили ряд перспективных направлений сотрудничества, включая сельское хозяйство и текстильную промышленность", — сообщил Бахтиёр Саидов.
© Telegram-канал/Бахтиёр СаидовБахтиёр Саидов принял верительные грамоты вновь назначенного посла Анголы в Узбекистане Аугушту да Силвы Кунья
Бахтиёр Саидов принял верительные грамоты вновь назначенного посла Анголы в Узбекистане Аугушту да Силвы Кунья
"Приветствовали Посла Анголы в Узбекистане Аугушту да Силва Кунья и приняли его верительные грамоты. Обменялись мнениями о сотрудничестве в области академического обмена, здравоохранения, спорта и многого другого", — сообщил министр.