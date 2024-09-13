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В Узбекистане приступили к работе новые послы Уругвая, Бенина и Анголы
В Узбекистане приступили к работе новые послы Уругвая, Бенина и Анголы
Sputnik Узбекистан
Верительные грамоты вновь назначенных послов принял министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов
2024-09-13T17:21+0500
2024-09-13T17:40+0500
узбекистан
посол
верительные грамоты
бахтиёр саидов
мид узбекистана
министр
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане приступили к работе новые послы Уругвая, Бенина и Анголы, сообщает в своем Telegram-канале глава МИД РУз Бахтиёр Саидов. Новым послом Бенина в Узбекистане стал Андре Акамби Окунлола-Биау, Анголы — Аугушту да Силва Кунья. "Встретились с Андре Акамби Окунлола-Биау, Послом Бенина в Узбекистане, и приняли его верительные грамоты. Правительство Узбекистана заинтересовано в расширении всесторонних связей со странами Африки. Мы обсудили ряд перспективных направлений сотрудничества, включая сельское хозяйство и текстильную промышленность", — сообщил Бахтиёр Саидов.
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узбекистан работа посол уругвай бенин ангола верительные грамоты министр бахтиёр саидов
узбекистан работа посол уругвай бенин ангола верительные грамоты министр бахтиёр саидов

В Узбекистане приступили к работе новые послы Уругвая, Бенина и Анголы

17:21 13.09.2024 (обновлено: 17:40 13.09.2024)
© Telegram-канал/Бахтиёр СаидовПосол Бенина в Узбекистане Андре Акамби Окунлола-Биау и глава МИД РУз Бахтиёр Саидов
Посол Бенина в Узбекистане Андре Акамби Окунлола-Биау и глава МИД РУз Бахтиёр Саидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2024
© Telegram-канал/Бахтиёр Саидов
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Верительные грамоты вновь назначенных послов принял министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане приступили к работе новые послы Уругвая, Бенина и Анголы, сообщает в своем Telegram-канале глава МИД РУз Бахтиёр Саидов.
© Telegram-канал/Бахтиёр СаидовБахтиёр Саидов принял верительные грамоты вновь назначенного посла Уругвая в Узбекистане Даниэля Кастильоса Гомеса
В Узбекистане приступили к работе новые послы Уругвая, Бенина и Анголы - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2024
Бахтиёр Саидов принял верительные грамоты вновь назначенного посла Уругвая в Узбекистане Даниэля Кастильоса Гомеса
© Telegram-канал/Бахтиёр Саидов
"Приняли верительные грамоты вновь назначенного Посла Уругвая в Узбекистане Даниэля Кастильоса Гомеса. Необходимо развивать более активный диалог между министерствами иностранных дел, парламентами и другими ведомствами. Мы видим много возможностей, которые наши страны могут получить от более динамичных двусторонних отношений", — отметил министр.
Новым послом Бенина в Узбекистане стал Андре Акамби Окунлола-Биау, Анголы — Аугушту да Силва Кунья.
© Telegram-канал/Бахтиёр СаидовБахтиёр Саидов принял верительные грамоты вновь назначенного посла Бенина в Узбекистане Андре Акамби Окунлола-Биау
В Узбекистане приступили к работе новые послы Уругвая, Бенина и Анголы - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2024
Бахтиёр Саидов принял верительные грамоты вновь назначенного посла Бенина в Узбекистане Андре Акамби Окунлола-Биау
© Telegram-канал/Бахтиёр Саидов
"Встретились с Андре Акамби Окунлола-Биау, Послом Бенина в Узбекистане, и приняли его верительные грамоты. Правительство Узбекистана заинтересовано в расширении всесторонних связей со странами Африки. Мы обсудили ряд перспективных направлений сотрудничества, включая сельское хозяйство и текстильную промышленность", — сообщил Бахтиёр Саидов.
© Telegram-канал/Бахтиёр СаидовБахтиёр Саидов принял верительные грамоты вновь назначенного посла Анголы в Узбекистане Аугушту да Силвы Кунья
В Узбекистане приступили к работе новые послы Уругвая, Бенина и Анголы - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2024
Бахтиёр Саидов принял верительные грамоты вновь назначенного посла Анголы в Узбекистане Аугушту да Силвы Кунья
© Telegram-канал/Бахтиёр Саидов

"Приветствовали Посла Анголы в Узбекистане Аугушту да Силва Кунья и приняли его верительные грамоты. Обменялись мнениями о сотрудничестве в области академического обмена, здравоохранения, спорта и многого другого", — сообщил министр.

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