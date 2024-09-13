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https://uz.sputniknews.ru/20240913/xiva-parlament-forum-strana-sentralnaya-aziya-45639357.html
В Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии
В Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
В нем принимают участие руководители и делегации парламентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
2024-09-13T10:21+0500
2024-09-13T10:40+0500
узбекистан
хива
парламент
форум
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В городе Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз. Поздравление президента Шавката Мирзиёева участникам форума зачитала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Она подчеркнула, что все страны региона видят свое будущее развитие в непосредственной связи с устойчивостью и благополучием центральноазиатского региона. Также Нарбаева отметила значимость межпарламентского взаимодействия для успешной реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей и выдвинула ряд предложений для активизации и расширения межпарламентского сотрудничества. В рамках форума проходят четыре панельные сессии, на которых участники обсуждают следующие ключевые вопросы: По итогам форума участники планируют принять Хивинскую декларацию, которая станет основой для дальнейших действий и сотрудничества стран Центральной Азии в рамках межпарламентских инициатив.Форум проходит с 12 по 13 сентября.
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парламент форум центральная азия хива руководители делегация казахстан кыргызстан таджикистан туркменистан узбекистан
парламент форум центральная азия хива руководители делегация казахстан кыргызстан таджикистан туркменистан узбекистан

В Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии

10:21 13.09.2024 (обновлено: 10:40 13.09.2024)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии
В Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2024
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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В нем принимают участие руководители и делегации парламентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в том числе представители молодежных парламентов и групп, представительских органов госвласти на местах.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В городе Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз.
Поздравление президента Шавката Мирзиёева участникам форума зачитала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Нарбаева
В Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2024
Танзила Нарбаева
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Она подчеркнула, что все страны региона видят свое будущее развитие в непосредственной связи с устойчивостью и благополучием центральноазиатского региона.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии
В Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2024
В Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Также Нарбаева отметила значимость межпарламентского взаимодействия для успешной реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей и выдвинула ряд предложений для активизации и расширения межпарламентского сотрудничества.
"Форум нацелен на дальнейшее развитие межпарламентских связей между странами Центральной Азии, расширение участия межпарламентских комиссий, групп дружбы, представительных органов власти, молодежных парламентов и женщин в социально-экономическом развитии региона", – говорится в сообщении.
В рамках форума проходят четыре панельные сессии, на которых участники обсуждают следующие ключевые вопросы:
разработка новых форм и направлений межпарламентского сотрудничества между странами Центральной Азии;
подготовка предложений, направленных на повышение активного участия межпарламентских комиссий, групп дружбы и представительских органов на местах в социально-экономическом развитии территорий стран Центральной Азии;
направление главам парламентов региона обращений молодежных парламентов и групп стран Центральной Азии;
разработка рекомендаций по повышению роли женщин и молодежи в социально-экономическом развитии региона.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии
В Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2024
В Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
По итогам форума участники планируют принять Хивинскую декларацию, которая станет основой для дальнейших действий и сотрудничества стран Центральной Азии в рамках межпарламентских инициатив.
Форум проходит с 12 по 13 сентября.
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