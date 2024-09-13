https://uz.sputniknews.ru/20240913/xiva-parlament-forum-strana-sentralnaya-aziya-45639357.html

В Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии

В Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии

Sputnik Узбекистан

В нем принимают участие руководители и делегации парламентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

2024-09-13T10:21+0500

2024-09-13T10:21+0500

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узбекистан

хива

парламент

форум

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В городе Хиве проходит второй межпарламентский форум стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз. Поздравление президента Шавката Мирзиёева участникам форума зачитала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Она подчеркнула, что все страны региона видят свое будущее развитие в непосредственной связи с устойчивостью и благополучием центральноазиатского региона. Также Нарбаева отметила значимость межпарламентского взаимодействия для успешной реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей и выдвинула ряд предложений для активизации и расширения межпарламентского сотрудничества. В рамках форума проходят четыре панельные сессии, на которых участники обсуждают следующие ключевые вопросы: По итогам форума участники планируют принять Хивинскую декларацию, которая станет основой для дальнейших действий и сотрудничества стран Центральной Азии в рамках межпарламентских инициатив.Форум проходит с 12 по 13 сентября.

узбекистан

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