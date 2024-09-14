https://uz.sputniknews.ru/20240914/kitay-proizvodstvo-energiya-otxody-andijanskaya-oblast-45659155.html

Китай поможет производить в Андижанской области энергию из отходов

Китай поможет производить в Андижанской области энергию из отходов

Sputnik Узбекистан

Соответствующий инвестиционный проект подписали на торговой ярмарке в Китае

2024-09-14T11:18+0500

2024-09-14T11:18+0500

2024-09-14T11:18+0500

узбекистан

китай

инвестиции

экономика

проект

ярмарка

электроэнергия

отходы

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Китайская компания реализует в Андижанской области инвестиционный проект "Производство энергии из отходов", сообщает ИА "Дунё".Его подписали в рамках 24-й международной инвестиционно-торговой ярмарки (CIFIT), прошедшей в китайском городе Сямыне провинции Фуцзянь.Также достигнута договоренность о визите представителей компании в Андижан для выделения 10 гектаров земли на территории областного мусорного полигона.В открытии ярмарки приняли участие заместитель премьер-министра Китая, руководители провинции Фуцзянь, представители из 119 стран, а также делегации министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, Андижанской и Сырдарьинской областей.Был организован отдельный павильон с целью продемонстрировать узбекскую национальную экспортную продукцию, а также представить инвестиционные и туристические возможности РУз.

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