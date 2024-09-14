Мирзиёев вручил спортсменам и тренерам награды за результаты на Паралимпиаде
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вручил награды паралимпийцам
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Узбекистанцы установили множество рекордов, завоевав 10 золотых, 9 серебряных, 7 бронзовых – всего 26 медалей. Они заняли 13-е место в общекомандном зачете, а также 3-е место в Азии и 1-е – среди тюркских, исламских стран и в СНГ.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел встречу, на которой спортсменам и тренерам, добившимся высоких результатов на XVII летних Паралимпийских играх в Париже, вручил ордена и медали, а также присвоил почетные звания, сообщает пресс-служба главы государства.
"Вы уникальные личности, стремящиеся только к победе, к заветной цели, невзирая на любые жизненные невзгоды и испытания судьбы. Пусть эти ваши качества всегда приносят вам счастье и удачу!", – сказал президент.
В мероприятии приняли участие руководство Национального паралимпийского комитета и спортивных федераций, тренеры, родители спортсменов, представители государственных и общественных организаций.
Напомним, соревнования проходили с 28 августа по 8 сентября в столице Франции Париже. В них участвовали около 4,4 тысячи паралимпийцев из 168 стран. Из Узбекистана в 9 видах спорта выступили 65 параатлетов.
Узбекистанцы установили множество рекордов, завоевав 10 золотых, 9 серебряных, 7 бронзовых - всего 26 медалей. Они заняли 13-е место в общекомандном зачете, а также 3-е место в Азии и 1-е – среди тюркских, исламских стран и в Содружестве Независимых Государств.
Президент от имени народа поздравил спортивную общественность с достигнутыми результатами.
Паралимпийские игры – это демонстрация воли, мужества и стойкости, добра и гуманизма. Вы покорили высокие рубежи и стали настоящими героями соревнований. В спортивной истории Узбекистана есть много побед. Но столь рекордных для нас достижений на Паралимпийских играх не было никогда, - сказал Шавкат Мирзиёев.
После предыдущей Паралимпиады в Японии была поставлена цель в следующий раз войти в число пятнадцати сильнейших стран мира. Для достижения этой цели за прошедшие годы была проведена значительная подготовительная работа. В соответствии с принципом социального государства спортсменам с инвалидностью были предоставлены все необходимые условия. В результате Узбекистан превзошел поставленную цель, заняв 13-е место в мировом рейтинге.
Особенно ярко выступил Хусниддин Норбеков, став трехкратным паралимпийским чемпионом, завоевав золотую медаль в толкании ядра. Другие атлеты также достигли значительных успехов: толкатель ядра Бобиржон Омонов и дзюдоист Шерзод Намозов во второй раз поднялись на высшую ступень пьедестала.
Мастер по метанию диска Толиббой Юлдашев завоевал две награды, получив золотую и бронзовую медали, а двукратный паралимпийский чемпион Ёркинбек Одилов установил рекорд Азии в метании копья. Победы в своих дисциплинах также одержали Асадбек Тоштемиров в таэквондо, Кудратуллахон Маруфходжаев и Элбек Султонов в толкании ядра.
Отдельного внимания заслуживает выступление спортсменок, которые завоевали 11 медалей на нынешних Играх. Асила Мирзаёрова стала чемпионкой Паралимпиады в прыжках в длину, а Нурхон Курбонова - в метании копья, установив рекорды как Игр, так и мира. Пятнадцатилетняя Шахинахон Йигиталиева, завоевав серебряную медаль, вошла в историю как самая молодая призерка Паралимпийских игр, а Руза Кузиева заняла второе место в пауэрлифтинге.
Сборная по таэквондо впервые завоевала три медали на Паралимпийских играх и заняла третье место в общекомандном зачете. Представители Узбекистана по легкой атлетике впервые завоевали восемь золотых медалей, что составляет 80 процентов наград высшей пробы.
Глава государства поименно отметил победителей, подчеркнув их стойкость и старание. президент выразил поддержку тем, кому в этот раз немного не хватило удачи, и пожелал им успехов в будущем.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вручил награды паралимпийцам
Шавкат Мирзиёев вручил награды паралимпийцам
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Ваши яркие, выдающиеся спортивные победы еще раз наглядно продемонстрировали, какими поистине неизмеримыми возможностями, мощью и потенциалом обладает человек, являющийся уникальным творением Всевышнего. Несомненно, непоколебимая воля и мужество – фактор, многое решающий в жизни. Однако совсем не легкое и не простое дело – воспитать и вырастить достойного человека, наполнить его сердце и душу такой волей. Я хорошо представляю себе, какой долгий, тяжелый и сложный путь вы, мои дорогие, преодолели, чтобы подняться на сегодняшний пьедестал почета. Хорошо знаю, что на этом пути вы столкнулись с разными испытаниями и проблемами, сомнениями и недоверием, душевными волнениями и переживаниями, сколько провели бессонных ночей. Также знаю, что на пути к поставленной перед собой цели вам приходилось упорно трудиться, преодолевать в десять, даже в сто раз больше трудностей, чем другим. В такие сложные минуты испытаний рядом с вами находились самоотверженные люди, которые вселяли в ваши сердца надежду и уверенность, решимость и мужество, всегда поддерживали вас и вдохновляли на победу", – отметил президент.
В связи с этим на церемонии были также чествованы родители и близкие спортсменов. Глава государства выразил благодарность тренерам, психологам и специалистам, которые вложили свои усилия в подготовку атлетов.
"Сегодня мы с полной уверенностью можем сказать: у Нового Узбекистана есть своя школа мужества, своя школа славы. Вы являетесь настоящими созидателями этой школы. Безусловно, ваши достижения в спорте и в жизни послужат для молодежи ярким примером, источником силы, энергии и мужества", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент отметил, что в Узбекистане продолжается активная поддержка людей с ограниченными возможностями, создаются инклюзивные условия для занятия спортом. В этом направлении значительную работу ведут Национальное агентство социальной защиты и Ассоциация адаптивных видов спорта.
Глава государства подчеркнул, что в будущем особое внимание будет уделяться расширению видов спорта для людей с инвалидностью и обеспечению их социальной адаптации в обществе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вручил награды паралимпийцам
Шавкат Мирзиёев вручил награды паралимпийцам
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи также обсуждались вопросы подготовки к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Особое внимание уделили необходимости разработки четкой стратегии, направленной на расширение участия в спортивных дисциплинах, повышение уровня подготовки и достижение высоких результатов. Планируется развитие спортивной медицины, фармакологии и диетологии, а также стимулирование деятельности психологов, работающих с паралимпийцами.