https://uz.sputniknews.ru/20240914/uzbekistan-programma-otsenka-vliyaniye-prodovolstviye-sistema-zemlya-45663044.html

В РУз запустили программу по оценке влияния продовольственных систем на земли

В РУз запустили программу по оценке влияния продовольственных систем на земли

Sputnik Узбекистан

Она также направлена на защиту экосистем и биоразнообразия в Узбекистане

2024-09-14T17:07+0500

2024-09-14T17:07+0500

2024-09-14T17:07+0500

узбекистан

экология

земля

проект

оон

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане стартовала программа по оценке влияния продовольственных систем на использование и восстановление земель (FOLUR), сообщает Минэкологии РУз. Она призвана содействовать широкому внедрению эффективных технологий землепользования и природоохранных подходов, созданию экологически чистых производственно-сбытовых цепочек для реализации перехода от деградации экосистем к устойчивому управлению с получением многочисленных преимуществ."Этот проект знаменует собой начало наших совместных усилий по поддержке инициатив Узбекистана по борьбе с деградацией земель. Я уверена, что благодаря успешной реализации FOLUR мы сможем вместе решить проблемы деградации почв и сельскохозяйственных угодий, заложить основу устойчивого сельского хозяйства и улучшить качество жизни людей", – сказала постоянный координатор ООН в Узбекистане Сабине Махл.Эти проблемы представляют угрозу продовольственной безопасности, питанию, сокращению бедности и более широкому социально-экономическому прогрессу. Учитывая резко континентальный климат Узбекистана с его жарким летом, засушливыми условиями и переменными температурами, страна сталкивается с уникальными сельскохозяйственными вызовами. Пустынные почвы, характеризующиеся низким содержанием органических веществ и плохими структурными свойствами, ограничивают продуктивность сельского хозяйства."Проект направлен на повышение продуктивности производства пшеницы при одновременном снижении негативного воздействия на экосистемы и биоразнообразие, а также на расширение производственно-сбытовой цепочки. Он будет реализован в 6 районах трех областей нашей республики. В рамках проекта в сотрудничестве с Международным союзом охраны природы (МСОП), за счет оснащения заповедников современным оборудованием, будет снижено негативное воздействие, оказываемое на них жителями окрестных поселков. Одна из целей проекта – выявление источников пыльных бурь, участившихся в нашей республике в последние годы, и разработка мер по их предотвращению", - подчеркнул национальный координатор проекта FOLUR Азиз Нурбеков.В рамках реализации проекта FOLUR планируется провести экологическое восстановление территорий общей площадью 50 тыс. га, еще 50 тыс. га перейдут на улучшенные методы управления биоразнообразием, а земли, занятые пшеницей, общей площадью 300 тыс. га, переведут на усовершенствованные методы управления земельными ресурсами.

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