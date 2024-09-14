В РУз запустили программу по оценке влияния продовольственных систем на земли
© Пресс-служба Минэкологии РУзВ Узбекистане стартовала программа по оценке влияния продовольственных систем на использование и восстановление земель
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Она также направлена на защиту экосистем и биоразнообразия в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане стартовала программа по оценке влияния продовольственных систем на использование и восстановление земель (FOLUR), сообщает Минэкологии РУз.
"Проект поддерживается на правительственном уровне и включен в План действий, утвержденный указом главы нашего государства от 10 июня 2022 года "О мерах по созданию эффективной системы борьбы с деградацией земель", и охватывает Кашкадарьинскую, Хорезмскую области и Республику Каракалпакстан. Целью является внедрение лучших практик и инноваций для создания устойчивых и инклюзивных производственных ландшафтов, и цепочек добавленной стоимости на основе пшеницы", - отметил в ходе запуска программы замглавы Минэкологии Жусипбек Казбеков.
Она призвана содействовать широкому внедрению эффективных технологий землепользования и природоохранных подходов, созданию экологически чистых производственно-сбытовых цепочек для реализации перехода от деградации экосистем к устойчивому управлению с получением многочисленных преимуществ.
"Этот проект знаменует собой начало наших совместных усилий по поддержке инициатив Узбекистана по борьбе с деградацией земель. Я уверена, что благодаря успешной реализации FOLUR мы сможем вместе решить проблемы деградации почв и сельскохозяйственных угодий, заложить основу устойчивого сельского хозяйства и улучшить качество жизни людей", – сказала постоянный координатор ООН в Узбекистане Сабине Махл.
Постоянный координатор ООН в Узбекистане Сабине Махл
"Расширение сельского хозяйства, вызванное растущим спросом на продукты питания в сочетании с низкой продуктивностью агропродовольственного сектора - причина 80% глобального обезлесения, 70% мирового забора пресной воды, а также основной фактор деградации ландшафтов и утраты биоразнообразия и почти 30% мировых выбросов парниковых газов", - говорится в сообщении.
Эти проблемы представляют угрозу продовольственной безопасности, питанию, сокращению бедности и более широкому социально-экономическому прогрессу. Учитывая резко континентальный климат Узбекистана с его жарким летом, засушливыми условиями и переменными температурами, страна сталкивается с уникальными сельскохозяйственными вызовами. Пустынные почвы, характеризующиеся низким содержанием органических веществ и плохими структурными свойствами, ограничивают продуктивность сельского хозяйства.
"Проект направлен на повышение продуктивности производства пшеницы при одновременном снижении негативного воздействия на экосистемы и биоразнообразие, а также на расширение производственно-сбытовой цепочки. Он будет реализован в 6 районах трех областей нашей республики. В рамках проекта в сотрудничестве с Международным союзом охраны природы (МСОП), за счет оснащения заповедников современным оборудованием, будет снижено негативное воздействие, оказываемое на них жителями окрестных поселков. Одна из целей проекта – выявление источников пыльных бурь, участившихся в нашей республике в последние годы, и разработка мер по их предотвращению", - подчеркнул национальный координатор проекта FOLUR Азиз Нурбеков.
В рамках реализации проекта FOLUR планируется провести экологическое восстановление территорий общей площадью 50 тыс. га, еще 50 тыс. га перейдут на улучшенные методы управления биоразнообразием, а земли, занятые пшеницей, общей площадью 300 тыс. га, переведут на усовершенствованные методы управления земельными ресурсами.