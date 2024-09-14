Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240914/uzbekistan-zoloto-chempionat-aziya-akademicheskaya-greblya-kitay-45661490.html
Узбекистан завоевал золото на чемпионате Азии по академической гребле в Китае
Узбекистан завоевал золото на чемпионате Азии по академической гребле в Китае
Sputnik Узбекистан
На пьедестал почета поднялись Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова, Самир Розиков, Собир Сафаралиев
2024-09-14T16:11+0500
2024-09-14T16:11+0500
спорт
узбекистан
китай
академическая гребля
чемпионат азии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0e/45661796_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_7849f17c22efe3dd44d439d194154b19.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле, прошедшем в китайском городе Шенян, сообщает НОК.На пьедестал почета поднялись:золото:серебро:Далер Ашуров, Шахриёр Шарифов, Мухаммад Бобоев, Бобомурод Пардаев (U19)бронза:
https://uz.sputniknews.ru/20240914/uzbekistan-start-chempionat-mira-futzal-45659460.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0e/45661796_142:0:1139:748_1920x0_80_0_0_631fc9693ad341c4b42ba686ee65123d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан золото чемпионат азия академическая гребля китай айдана сметуллаева райхона саттарова самир розиков собир сафаралиев
узбекистан золото чемпионат азия академическая гребля китай айдана сметуллаева райхона саттарова самир розиков собир сафаралиев

Узбекистан завоевал золото на чемпионате Азии по академической гребле в Китае

16:11 14.09.2024
© НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2024
© НОК Узбекистана
Подписаться
На пьедестал почета поднялись Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова, Самир Розиков, Собир Сафаралиев и другие.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле, прошедшем в китайском городе Шенян, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2024
Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2024
Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
© НОК Узбекистана
На пьедестал почета поднялись:
золото:
Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова (U19)
Шахриёр Хамдамов, Обиджон Журакулов (U23)
серебро:
Далер Ашуров, Шахриёр Шарифов, Мухаммад Бобоев, Бобомурод Пардаев (U19)
© НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2024
Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
© НОК Узбекистана
бронза:
Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова, Райхона Каримова, Нурила Абдуллаева (U19)
Самир Розиков, Собир Сафаралиев (U23)
Шахриёр Хамдамов, Обиджон Журакулов, Рамиз Мустафоев, Сардор Хайруллаев (U23).
Товарищеский матч сборной Узбекистана по футзалу против Кувейта. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2024
Сегодня в Узбекистане стартует чемпионат мира по футзалу
12:04
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0