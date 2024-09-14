https://uz.sputniknews.ru/20240914/uzbekistan-zoloto-chempionat-aziya-akademicheskaya-greblya-kitay-45661490.html

Узбекистан завоевал золото на чемпионате Азии по академической гребле в Китае

Узбекистан завоевал золото на чемпионате Азии по академической гребле в Китае

Sputnik Узбекистан

На пьедестал почета поднялись Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова, Самир Розиков, Собир Сафаралиев

2024-09-14T16:11+0500

2024-09-14T16:11+0500

2024-09-14T16:11+0500

спорт

узбекистан

китай

академическая гребля

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле, прошедшем в китайском городе Шенян, сообщает НОК.На пьедестал почета поднялись:золото:серебро:Далер Ашуров, Шахриёр Шарифов, Мухаммад Бобоев, Бобомурод Пардаев (U19)бронза:

https://uz.sputniknews.ru/20240914/uzbekistan-start-chempionat-mira-futzal-45659460.html

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