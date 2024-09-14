Узбекистан завоевал золото на чемпионате Азии по академической гребле в Китае
© НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
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На пьедестал почета поднялись Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова, Самир Розиков, Собир Сафаралиев и другие.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле, прошедшем в китайском городе Шенян, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
© НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
На пьедестал почета поднялись:
золото:
Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова (U19)
Шахриёр Хамдамов, Обиджон Журакулов (U23)
серебро:
Далер Ашуров, Шахриёр Шарифов, Мухаммад Бобоев, Бобомурод Пардаев (U19)
© НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии U19 и U23 по академической гребле
бронза:
Айдана Сметуллаева, Райхона Саттарова, Райхона Каримова, Нурила Абдуллаева (U19)
Самир Розиков, Собир Сафаралиев (U23)
Шахриёр Хамдамов, Обиджон Журакулов, Рамиз Мустафоев, Сардор Хайруллаев (U23).