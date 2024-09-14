https://uz.sputniknews.ru/20240914/yeek-prezentatsiya-torgovlya-politika-yeaes-45660414.html

ЕЭК презентовала основные направления торговой политики в ЕАЭС

ЕЭК презентовала основные направления торговой политики в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

С докладом на форуме в Туркменистане выступил директор Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Владимир Серпиков

2024-09-14T14:22+0500

2024-09-14T14:22+0500

2024-09-14T14:22+0500

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торговля

форум

инвестиции

туркменистан

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. ЕЭК презентовала на международном инвестиционном форуме в столице Туркменистана Ашхабаде основные направления торговой политики в ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.Участие в нем принял директор Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Владимир Серпиков.Он выступил с докладом на двух тематических панельных сессиях, посвященных цифровой трансформации и зеленой экономике, где проинформировал участников форума об актуальных вопросах развития цифровизации в торговле и логистике, а также развитии климатической повестки в рамках ЕАЭС.В ходе выступлений были также затронуты вопросы цифровизации грузоперевозок, внедрения навигационных пломб, маркировки товаров и вызовы, связанные с борьбой с изменением климата.Организаторы форума - министерство финансов и экономики, министерство иностранных дел и Торгово-промышленная палата Туркменистана.

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