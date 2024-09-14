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https://uz.sputniknews.ru/20240914/yeek-prezentatsiya-torgovlya-politika-yeaes-45660414.html
ЕЭК презентовала основные направления торговой политики в ЕАЭС
ЕЭК презентовала основные направления торговой политики в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
С докладом на форуме в Туркменистане выступил директор Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Владимир Серпиков
2024-09-14T14:22+0500
2024-09-14T14:22+0500
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еаэс
торговля
форум
инвестиции
туркменистан
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. ЕЭК презентовала на международном инвестиционном форуме в столице Туркменистана Ашхабаде основные направления торговой политики в ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.Участие в нем принял директор Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Владимир Серпиков.Он выступил с докладом на двух тематических панельных сессиях, посвященных цифровой трансформации и зеленой экономике, где проинформировал участников форума об актуальных вопросах развития цифровизации в торговле и логистике, а также развитии климатической повестки в рамках ЕАЭС.В ходе выступлений были также затронуты вопросы цифровизации грузоперевозок, внедрения навигационных пломб, маркировки товаров и вызовы, связанные с борьбой с изменением климата.Организаторы форума - министерство финансов и экономики, министерство иностранных дел и Торгово-промышленная палата Туркменистана.
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торговля политика еаэс еэк туркменистан форум директор департамент владимир серпиков
торговля политика еаэс еэк туркменистан форум директор департамент владимир серпиков

ЕЭК презентовала основные направления торговой политики в ЕАЭС

14:22 14.09.2024
© Пресс-служба ЕЭКЕЭК презентовала основные направления торговой политики в ЕАЭС на международном инвестфоруме в Туркменистане
ЕЭК презентовала основные направления торговой политики в ЕАЭС на международном инвестфоруме в Туркменистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2024
© Пресс-служба ЕЭК
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С докладом на форуме в Туркменистане выступил директор Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Владимир Серпиков.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. ЕЭК презентовала на международном инвестиционном форуме в столице Туркменистана Ашхабаде основные направления торговой политики в ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.
Участие в нем принял директор Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Владимир Серпиков.
© Пресс-служба ЕЭКДиректор Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Владимир Серпиков
ЕЭК презентовала основные направления торговой политики в ЕАЭС на международном инвестфоруме в Туркменистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2024
Директор Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Владимир Серпиков
© Пресс-служба ЕЭК
Он выступил с докладом на двух тематических панельных сессиях, посвященных цифровой трансформации и зеленой экономике, где проинформировал участников форума об актуальных вопросах развития цифровизации в торговле и логистике, а также развитии климатической повестки в рамках ЕАЭС.
В ходе выступлений были также затронуты вопросы цифровизации грузоперевозок, внедрения навигационных пломб, маркировки товаров и вызовы, связанные с борьбой с изменением климата.
"Союз исходит из значимости развития цифровизации в области транспорта и торговли для обеспечения привлекательного инвестиционного климата, транспарентных условий оборота товаров, а также добросовестной конкуренции", – подчеркнул Владимир Серпиков.
Организаторы форума - министерство финансов и экономики, министерство иностранных дел и Торгово-промышленная палата Туркменистана.
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