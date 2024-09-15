https://uz.sputniknews.ru/20240915/futzal-uzbekistan-sygral-vnichyu-s-niderlandami-45670406.html

Футзал: Узбекистан сыграл вничью с Нидерландами

Футзал: Узбекистан сыграл вничью с Нидерландами

Sputnik Узбекистан

В первом матче команды Узбекистана против Нидерландов счет стал 3:3, в результате спортсмены получили ценное 1 очко.

2024-09-15T10:59+0500

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2024-09-15T11:09+0500

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футзалу сыграла вничью с Нидерландами на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Сборная Узбекистана по футзалу провела свой первый матч на чемпионате мира, стартовавшем в республике.В первом матче против Нидерландов счет стал 3:3 и спортсмены получили ценное 1 очко.Голы забили Э.Тулкинов 16’, И.Ропиев 36’, Х.Нишонов 40’ — Т.Чеяр 4’, И.Оддух 28’, 37’Напомним, в Узбекистане стартовал чемпионат мира по футзалу.В соревнованиях, которые пройдут в Ташкенте, Андижане и Бухаре, за главный приз будут бороться 24 сильнейшие команды планеты.Всего в рамках чемпионата состоятся 52 матча, 27 из них пройдут в Ташкенте, 17 — в Бухаре и 8 — в Андижане. На поединках будут работать 39 международных рефери.

https://uz.sputniknews.ru/20240914/uzbekistan-start-chempionat-mira-futzal-45659460.html

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