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https://uz.sputniknews.ru/20240915/futzal-uzbekistan-sygral-vnichyu-s-niderlandami-45670406.html
Футзал: Узбекистан сыграл вничью с Нидерландами
Футзал: Узбекистан сыграл вничью с Нидерландами
Sputnik Узбекистан
В первом матче команды Узбекистана против Нидерландов счет стал 3:3, в результате спортсмены получили ценное 1 очко.
2024-09-15T10:59+0500
2024-09-15T11:09+0500
узбекистан
нидерланды
футзал
спорт
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футзалу сыграла вничью с Нидерландами на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Сборная Узбекистана по футзалу провела свой первый матч на чемпионате мира, стартовавшем в республике.В первом матче против Нидерландов счет стал 3:3 и спортсмены получили ценное 1 очко.Голы забили Э.Тулкинов 16’, И.Ропиев 36’, Х.Нишонов 40’ — Т.Чеяр 4’, И.Оддух 28’, 37’Напомним, в Узбекистане стартовал чемпионат мира по футзалу.В соревнованиях, которые пройдут в Ташкенте, Андижане и Бухаре, за главный приз будут бороться 24 сильнейшие команды планеты.Всего в рамках чемпионата состоятся 52 матча, 27 из них пройдут в Ташкенте, 17 — в Бухаре и 8 — в Андижане. На поединках будут работать 39 международных рефери.
https://uz.sputniknews.ru/20240914/uzbekistan-start-chempionat-mira-futzal-45659460.html
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чемпионат футзал узбекистан нидерланды
чемпионат футзал узбекистан нидерланды

Футзал: Узбекистан сыграл вничью с Нидерландами

10:59 15.09.2024 (обновлено: 11:09 15.09.2024)
© Футбольная ассоциация УзбекистанаЧемпионат мира по футзалу
Чемпионат мира по футзалу - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2024
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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В первом матче команды Узбекистана против Нидерландов счет стал 3:3, в результате спортсмены получили ценное 1 очко.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футзалу сыграла вничью с Нидерландами на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
© Футбольная ассоциация УзбекистанаЧемпионат мира по футзалу
Чемпионат мира по футзалу - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2024
Чемпионат мира по футзалу
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Сборная Узбекистана по футзалу провела свой первый матч на чемпионате мира, стартовавшем в республике.
© Футбольная ассоциация УзбекистанаЧемпионат мира по футзалу
Чемпионат мира по футзалу - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2024
Чемпионат мира по футзалу
© Футбольная ассоциация Узбекистана
В первом матче против Нидерландов счет стал 3:3 и спортсмены получили ценное 1 очко.

"Сборная Узбекистана по футзалу провела первый матч в рамках домашнего чемпионата мира. В игре против сборной Нидерландов, которая завершилась со счетом 3:3, наши ребята заработали заветное очко", – говорится в сообщении.

© Футбольная ассоциация УзбекистанаЧемпионат мира по футзалу
Чемпионат мира по футзалу - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2024
Чемпионат мира по футзалу
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Голы забили Э.Тулкинов 16’, И.Ропиев 36’, Х.Нишонов 40’ — Т.Чеяр 4’, И.Оддух 28’, 37’
© Футбольная ассоциация УзбекистанаЧемпионат мира по футзалу
Чемпионат мира по футзалу - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2024
Чемпионат мира по футзалу
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Напомним, в Узбекистане стартовал чемпионат мира по футзалу.
В соревнованиях, которые пройдут в Ташкенте, Андижане и Бухаре, за главный приз будут бороться 24 сильнейшие команды планеты.
Всего в рамках чемпионата состоятся 52 матча, 27 из них пройдут в Ташкенте, 17 — в Бухаре и 8 — в Андижане. На поединках будут работать 39 международных рефери.
Товарищеский матч сборной Узбекистана по футзалу против Кувейта. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2024
В Узбекистане стартует чемпионат мира по футзалу
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