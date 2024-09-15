Футзал: Узбекистан сыграл вничью с Нидерландами
10:59 15.09.2024 (обновлено: 11:09 15.09.2024)
© Футбольная ассоциация УзбекистанаЧемпионат мира по футзалу
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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В первом матче команды Узбекистана против Нидерландов счет стал 3:3, в результате спортсмены получили ценное 1 очко.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по футзалу сыграла вничью с Нидерландами на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
© Футбольная ассоциация УзбекистанаЧемпионат мира по футзалу
Чемпионат мира по футзалу
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Сборная Узбекистана по футзалу провела свой первый матч на чемпионате мира, стартовавшем в республике.
© Футбольная ассоциация УзбекистанаЧемпионат мира по футзалу
Чемпионат мира по футзалу
© Футбольная ассоциация Узбекистана
В первом матче против Нидерландов счет стал 3:3 и спортсмены получили ценное 1 очко.
"Сборная Узбекистана по футзалу провела первый матч в рамках домашнего чемпионата мира. В игре против сборной Нидерландов, которая завершилась со счетом 3:3, наши ребята заработали заветное очко", – говорится в сообщении.
© Футбольная ассоциация УзбекистанаЧемпионат мира по футзалу
Чемпионат мира по футзалу
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Голы забили Э.Тулкинов 16’, И.Ропиев 36’, Х.Нишонов 40’ — Т.Чеяр 4’, И.Оддух 28’, 37’
© Футбольная ассоциация УзбекистанаЧемпионат мира по футзалу
Чемпионат мира по футзалу
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Напомним, в Узбекистане стартовал чемпионат мира по футзалу.
В соревнованиях, которые пройдут в Ташкенте, Андижане и Бухаре, за главный приз будут бороться 24 сильнейшие команды планеты.
Всего в рамках чемпионата состоятся 52 матча, 27 из них пройдут в Ташкенте, 17 — в Бухаре и 8 — в Андижане. На поединках будут работать 39 международных рефери.
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