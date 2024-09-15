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https://uz.sputniknews.ru/20240915/komanda-minoborony-uzbekistan-pobeditel-sorevnovaniya-koreya-45674126.html
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее
Sputnik Узбекистан
Команда Минобороны Узбекистана во второй раз приняла участие в данных международных соревнованиях, где показала высокий результат. Стоит отметить, что и в 2023 году сборная республики была абсолютным победителем данных соревнований.
2024-09-15T16:30+0500
2024-09-15T18:14+0500
узбекистан
южная корея
соревнования
минобороны узбекистана
военные
победа
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Команда Министерства обороны Узбекистана стала абсолютным победителем международных соревнований, проводившихся в Южной Корее, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.В нем приняли участие 13 команд, в том числе более 500 военнослужащих из США, Австралии, Узбекистана и Камбоджи.Отмечается, что каждая команда участвовала путем жеребьевки. В ходе соревнования каждая из команд должна была разработать оперативный план и выполнить обязательства по национальному соглашению, показав навыки и опыт, необходимые для совместных действий подразделений.Оценки участникам турнира выставлялись по результатам выполнения ими условий в полном объеме, уровню "выживания", соблюдению правил ведения боевых действий, анализу соответствия боевых действий тактической обстановке. Стоит отметить, что команда Минобороны Узбекистана во второй раз участвовала в данных международных соревнованиях во второй раз. При этом сборная республики и в прошлом году была абсолютным победителем данных соревнований.Второе место заняла первая команда Южной Кореи, третье — команда США и вторая команда Южной Кореи.
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минобороны узбекистан корея индже соревнование научно-боевая подготовка
минобороны узбекистан корея индже соревнование научно-боевая подготовка

Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее

16:30 15.09.2024 (обновлено: 18:14 15.09.2024)
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2024
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
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Команда Министерства обороны Узбекистана во второй раз приняла участие в данных международных соревнованиях, где показала высокий результат. Стоит отметить, что и в 2023 году сборная республики была абсолютным победителем данных соревнований.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Команда Министерства обороны Узбекистана стала абсолютным победителем международных соревнований, проводившихся в Южной Корее, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

“В городе Индже провинции Канвондо республики Корея во второй раз прошло Международное соревнование по научно-боевой подготовке“, – говорится в сообщении.

В нем приняли участие 13 команд, в том числе более 500 военнослужащих из США, Австралии, Узбекистана и Камбоджи.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2024
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Отмечается, что каждая команда участвовала путем жеребьевки. В ходе соревнования каждая из команд должна была разработать оперативный план и выполнить обязательства по национальному соглашению, показав навыки и опыт, необходимые для совместных действий подразделений.
Оценки участникам турнира выставлялись по результатам выполнения ими условий в полном объеме, уровню "выживания", соблюдению правил ведения боевых действий, анализу соответствия боевых действий тактической обстановке.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее. - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
© Министерство Обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Министерство Обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
1/5
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
2/5
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
3/5
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
4/5
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
5/5
© Министерство Обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.

"Военнослужащие каждого из 13 подразделений-участников, показавшие рекордные результаты, объявлены "героями боя", – говорится в сообщении МО РУз.

Стоит отметить, что команда Минобороны Узбекистана во второй раз участвовала в данных международных соревнованиях во второй раз. При этом сборная республики и в прошлом году была абсолютным победителем данных соревнований.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2024
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Второе место заняла первая команда Южной Кореи, третье — команда США и вторая команда Южной Кореи.
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