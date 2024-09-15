https://uz.sputniknews.ru/20240915/komanda-minoborony-uzbekistan-pobeditel-sorevnovaniya-koreya-45674126.html

Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее

Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее

Sputnik Узбекистан

Команда Минобороны Узбекистана во второй раз приняла участие в данных международных соревнованиях, где показала высокий результат. Стоит отметить, что и в 2023 году сборная республики была абсолютным победителем данных соревнований.

2024-09-15T16:30+0500

2024-09-15T16:30+0500

2024-09-15T18:14+0500

узбекистан

южная корея

соревнования

минобороны узбекистана

военные

победа

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Команда Министерства обороны Узбекистана стала абсолютным победителем международных соревнований, проводившихся в Южной Корее, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.В нем приняли участие 13 команд, в том числе более 500 военнослужащих из США, Австралии, Узбекистана и Камбоджи.Отмечается, что каждая команда участвовала путем жеребьевки. В ходе соревнования каждая из команд должна была разработать оперативный план и выполнить обязательства по национальному соглашению, показав навыки и опыт, необходимые для совместных действий подразделений.Оценки участникам турнира выставлялись по результатам выполнения ими условий в полном объеме, уровню "выживания", соблюдению правил ведения боевых действий, анализу соответствия боевых действий тактической обстановке. Стоит отметить, что команда Минобороны Узбекистана во второй раз участвовала в данных международных соревнованиях во второй раз. При этом сборная республики и в прошлом году была абсолютным победителем данных соревнований.Второе место заняла первая команда Южной Кореи, третье — команда США и вторая команда Южной Кореи.

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