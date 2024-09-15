Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее
16:30 15.09.2024 (обновлено: 18:14 15.09.2024)
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
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Команда Министерства обороны Узбекистана во второй раз приняла участие в данных международных соревнованиях, где показала высокий результат. Стоит отметить, что и в 2023 году сборная республики была абсолютным победителем данных соревнований.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Команда Министерства обороны Узбекистана стала абсолютным победителем международных соревнований, проводившихся в Южной Корее, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.
“В городе Индже провинции Канвондо республики Корея во второй раз прошло Международное соревнование по научно-боевой подготовке“, – говорится в сообщении.
В нем приняли участие 13 команд, в том числе более 500 военнослужащих из США, Австралии, Узбекистана и Камбоджи.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Отмечается, что каждая команда участвовала путем жеребьевки. В ходе соревнования каждая из команд должна была разработать оперативный план и выполнить обязательства по национальному соглашению, показав навыки и опыт, необходимые для совместных действий подразделений.
Оценки участникам турнира выставлялись по результатам выполнения ими условий в полном объеме, уровню "выживания", соблюдению правил ведения боевых действий, анализу соответствия боевых действий тактической обстановке.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
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© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
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© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
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© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
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© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
© Министерство Обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
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© Министерство Обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
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© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
2/5
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
3/5
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
4/5
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
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© Министерство Обороны Узбекистана
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
"Военнослужащие каждого из 13 подразделений-участников, показавшие рекордные результаты, объявлены "героями боя", – говорится в сообщении МО РУз.
Стоит отметить, что команда Минобороны Узбекистана во второй раз участвовала в данных международных соревнованиях во второй раз. При этом сборная республики и в прошлом году была абсолютным победителем данных соревнований.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаКоманда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
Команда Минобороны Узбекистана стала победителем международных соревнований в Южной Корее.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Второе место заняла первая команда Южной Кореи, третье — команда США и вторая команда Южной Кореи.