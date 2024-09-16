https://uz.sputniknews.ru/20240916/baysun-utechka-serovodorod-likvidatsiya-45680366.html

Специалисты РФ помогли устранить утечку на скважине газового месторождения в Байсуне

Специалисты РФ помогли устранить утечку на скважине газового месторождения в Байсуне

Sputnik Узбекистан

Скважина №604 месторождения "М-25" в Сурхандарьинской области загерметизирована и заглушена

2024-09-16T10:01+0500

2024-09-16T10:01+0500

2024-09-16T10:12+0500

общество

узбекистан

сурхандарьинская область

министерство энергетики узбекистана

россия

происшествия

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Российские специалисты помогли ликвидировать утечку сероводорода на скважине № 604 газового месторождения "Мустакиллик-25" в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщает пресс-служба Минэнерго.Скважину, на которой 1 сентября произошел выброс сероводорода, загерметизировали и заглушили. С этой целью осуществили наводку и установку дополнительного блока противовыбросового оборудования, провели подготовку и обвязку устья скважины для глушения. Ликвидация последствий инцидента происходила под контролем специально созданного штаба. Все необходимые мероприятия проводили совместно с Узбекской военизированной частью по противофонтанной и газовой безопасности, МЧС РУз и Государственной инспекцией "Саноатконтехназорат". В пресс-службе добавили, что угрозы для населения в процессе ликвидации не было. Анализ показал, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере нет. Также проделали и завершили работы по очистке рабочей площадки буровой установки, кустовую площадку подготовили для полноценной установки и использования специализированной техники и оборудования.

узбекистан

сурхандарьинская область

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