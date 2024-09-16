https://uz.sputniknews.ru/20240916/baysun-utechka-serovodorod-likvidatsiya-45680366.html
Специалисты РФ помогли устранить утечку на скважине газового месторождения в Байсуне
Специалисты РФ помогли устранить утечку на скважине газового месторождения в Байсуне
Sputnik Узбекистан
Скважина №604 месторождения "М-25" в Сурхандарьинской области загерметизирована и заглушена
2024-09-16T10:01+0500
2024-09-16T10:01+0500
2024-09-16T10:12+0500
общество
узбекистан
сурхандарьинская область
министерство энергетики узбекистана
россия
происшествия
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Российские специалисты помогли ликвидировать утечку сероводорода на скважине № 604 газового месторождения "Мустакиллик-25" в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщает пресс-служба Минэнерго.Скважину, на которой 1 сентября произошел выброс сероводорода, загерметизировали и заглушили. С этой целью осуществили наводку и установку дополнительного блока противовыбросового оборудования, провели подготовку и обвязку устья скважины для глушения. Ликвидация последствий инцидента происходила под контролем специально созданного штаба. Все необходимые мероприятия проводили совместно с Узбекской военизированной частью по противофонтанной и газовой безопасности, МЧС РУз и Государственной инспекцией "Саноатконтехназорат". В пресс-службе добавили, что угрозы для населения в процессе ликвидации не было. Анализ показал, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере нет. Также проделали и завершили работы по очистке рабочей площадки буровой установки, кустовую площадку подготовили для полноценной установки и использования специализированной техники и оборудования.
узбекистан
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россия
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байсун газовое месторождение утечка
байсун газовое месторождение утечка
Специалисты РФ помогли устранить утечку на скважине газового месторождения в Байсуне
10:01 16.09.2024 (обновлено: 10:12 16.09.2024)
Скважина № 604 месторождения "М-25" в Сурхандарьинской области загерметизирована и заглушена.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Российские специалисты помогли ликвидировать утечку сероводорода на скважине № 604 газового месторождения "Мустакиллик-25" в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщает
пресс-служба Минэнерго.
Скважину, на которой 1 сентября произошел выброс сероводорода, загерметизировали и заглушили.
С этой целью осуществили наводку и установку дополнительного блока противовыбросового оборудования, провели подготовку и обвязку устья скважины для глушения.
"Для профессиональной оценки ситуации привлекли экспертов Узбекистана, России и США", — говорится в сообщении.
Ликвидация последствий инцидента происходила под контролем специально созданного штаба.
Все необходимые мероприятия проводили совместно с Узбекской военизированной частью по противофонтанной и газовой безопасности, МЧС РУз и Государственной инспекцией "Саноатконтехназорат".
"15 сентября в 16.50 скважину загерметизировали, а утечку природного газа полностью ликвидировали", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что угрозы для населения в процессе ликвидации не было.
"С начала происшествия были приняты все необходимые меры. В частности, в окружающих населенных пунктах были установлены посты для замера и мониторинга состояния воздушной среды", — говорится в сообщении.
Анализ показал, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере нет.
Также проделали и завершили работы по очистке рабочей площадки буровой установки, кустовую площадку подготовили для полноценной установки и использования специализированной техники и оборудования.