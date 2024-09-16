https://uz.sputniknews.ru/20240916/istoriya-zmeelova-iz-uzbekistana-45683434.html

Жизнь на грани смерти: история змеелова из Узбекистана – видео

Жизнь на грани смерти: история змеелова из Узбекистана – видео

Sputnik Узбекистан

Змеиный яд представляет собой сложную смесь веществ, число которых может превышать сотню

2024-09-16T11:05+0500

2024-09-16T11:05+0500

2024-09-16T11:05+0500

видео

эксклюзив

ядовитая змея

узбекистан

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Алишер Ярматов — известный в Узбекистане змеелов. В народе его прозвали "Доктор Кобра" за лечебные методы с применением яда кобр. Змеиный яд представляет собой сложную смесь веществ, число которых может превышать сотню.Увлечение Алишер-ака змеями началось с детства, а со временем он посвятил себя народной медицине. Несмотря на то, что ядовитые змеи кусали его более тридцати раз, доктор Кобра не отказался от своего дела и все также старается помочь людям.Он рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан, как змеиный яд помогает излечивать многие болезни, сколько ядовитых змей в данный момент живут в его доме, и кто продолжит его дело.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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