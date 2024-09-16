https://uz.sputniknews.ru/20240916/istoriya-zmeelova-iz-uzbekistana-45683434.html
Жизнь на грани смерти: история змеелова из Узбекистана – видео
Жизнь на грани смерти: история змеелова из Узбекистана – видео
Sputnik Узбекистан
Змеиный яд представляет собой сложную смесь веществ, число которых может превышать сотню
2024-09-16T11:05+0500
2024-09-16T11:05+0500
2024-09-16T11:05+0500
видео
эксклюзив
ядовитая змея
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/10/45681221_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_949212d828116f0dc3ff885fba6a9ca7.jpg
Алишер Ярматов — известный в Узбекистане змеелов. В народе его прозвали "Доктор Кобра" за лечебные методы с применением яда кобр. Змеиный яд представляет собой сложную смесь веществ, число которых может превышать сотню.Увлечение Алишер-ака змеями началось с детства, а со временем он посвятил себя народной медицине. Несмотря на то, что ядовитые змеи кусали его более тридцати раз, доктор Кобра не отказался от своего дела и все также старается помочь людям.Он рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан, как змеиный яд помогает излечивать многие болезни, сколько ядовитых змей в данный момент живут в его доме, и кто продолжит его дело.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/10/45681221_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5304ebf54f5a68210637c5d058d10cc9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан змеелов болезни змеиный яд
узбекистан змеелов болезни змеиный яд
Жизнь на грани смерти: история змеелова из Узбекистана – видео
Эксклюзив
Змеиный яд представляет собой сложную смесь веществ, число которых может превышать сотню.
Алишер Ярматов — известный в Узбекистане змеелов. В народе его прозвали "Доктор Кобра" за лечебные методы с применением яда кобр. Змеиный яд представляет собой сложную смесь веществ, число которых может превышать сотню.
Увлечение Алишер-ака змеями началось с детства, а со временем он посвятил себя народной медицине. Несмотря на то, что ядовитые змеи кусали его более тридцати раз, доктор Кобра не отказался от своего дела и все также старается помочь людям.
Он рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан, как змеиный яд помогает излечивать многие болезни, сколько ядовитых змей в данный момент живут в его доме, и кто продолжит его дело.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.