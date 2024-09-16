Врач: Как часто нужно проверять зрение
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВрач-офтальмолог проводит обследование пациентки в терпевтическом центре
© Sputnik / Виталий Аньков/
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Офтальмолог перечислила поводы для проверки зрения.
Врачи рекомендуют регулярно проверять зрение во избежание развития глазных патологий. Однако, для людей разного возраста и состояния здоровья существует разная периодичность рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Наталья Ворошилова.
"Ребенку зрение проверяют в один год, в три года и в семь лет. В школе рекомендую проверять зрение ежегодно, так как сейчас много близорукости в связи с активным использованием гаджетов и интенсивной зрительной нагрузкой. У молодого взрослого, если он здоров и не имеет глазной патологии, можно проверять один раз в два года. Человеку после 40 лет нужно обследоваться ежегодно", – пояснила она.
При этом врач предупредила, что поводом для внепланового визита к специалисту может стать боль в глазах и снижение зрения.
"К офтальмологу нужно обратиться, если наблюдается постепенное снижение зрения или острая боль в глазу, если изменяется цветовосприятие, при плавающем помутнении перед глазами, если у человека вспышки или всполохи света в глазах, покраснение", – перечислила Ворошилова.
Также она добавила, что посещение офтальмолога является обязательным для людей с заболеваниями головного мозга, проблемами с сердцем и сахарным диабетом.
"При заболеваниях головного мозга может быть ситуация, угрожающая стойкой потерей зрения. Также при обследовании глаз можно выявить дополнительные симптомы, которые полезны неврологам для диагностики заболевания. Кардиологи направляют к офтальмологам при гипертонической болезни для оценки тяжести заболевания и прогноза рисков, эндокринологи – при сахарном диабете, потому что повреждаются мелкие сосуды, а в сетчатке глаза их много", – заключила Ворошилова.