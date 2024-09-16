https://uz.sputniknews.ru/20240916/kak-chasto-nujno-proveryat-zrenie-45687633.html

Врач: Как часто нужно проверять зрение

Врач: Как часто нужно проверять зрение

Sputnik Узбекистан

Офтальмолог перечислила поводы для проверки зрения

2024-09-16T22:03+0500

2024-09-16T22:03+0500

2024-09-16T22:03+0500

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Врачи рекомендуют регулярно проверять зрение во избежание развития глазных патологий. Однако, для людей разного возраста и состояния здоровья существует разная периодичность рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Наталья Ворошилова.При этом врач предупредила, что поводом для внепланового визита к специалисту может стать боль в глазах и снижение зрения.Также она добавила, что посещение офтальмолога является обязательным для людей с заболеваниями головного мозга, проблемами с сердцем и сахарным диабетом."При заболеваниях головного мозга может быть ситуация, угрожающая стойкой потерей зрения. Также при обследовании глаз можно выявить дополнительные симптомы, которые полезны неврологам для диагностики заболевания. Кардиологи направляют к офтальмологам при гипертонической болезни для оценки тяжести заболевания и прогноза рисков, эндокринологи – при сахарном диабете, потому что повреждаются мелкие сосуды, а в сетчатке глаза их много", – заключила Ворошилова.

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