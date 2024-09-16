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Врач: Как часто нужно проверять зрение
Врач: Как часто нужно проверять зрение
Sputnik Узбекистан
Офтальмолог перечислила поводы для проверки зрения
2024-09-16T22:03+0500
2024-09-16T22:03+0500
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мнение эксперта
зрение
проверка
офтальмолог
заболевания
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Врачи рекомендуют регулярно проверять зрение во избежание развития глазных патологий. Однако, для людей разного возраста и состояния здоровья существует разная периодичность рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Наталья Ворошилова.При этом врач предупредила, что поводом для внепланового визита к специалисту может стать боль в глазах и снижение зрения.Также она добавила, что посещение офтальмолога является обязательным для людей с заболеваниями головного мозга, проблемами с сердцем и сахарным диабетом."При заболеваниях головного мозга может быть ситуация, угрожающая стойкой потерей зрения. Также при обследовании глаз можно выявить дополнительные симптомы, которые полезны неврологам для диагностики заболевания. Кардиологи направляют к офтальмологам при гипертонической болезни для оценки тяжести заболевания и прогноза рисков, эндокринологи – при сахарном диабете, потому что повреждаются мелкие сосуды, а в сетчатке глаза их много", – заключила Ворошилова.
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зрение проверка офтальмолог
зрение проверка офтальмолог

Врач: Как часто нужно проверять зрение

22:03 16.09.2024
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВрач-офтальмолог проводит обследование пациентки в терпевтическом центре
Врач-офтальмолог проводит обследование пациентки в терпевтическом центре - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2024
© Sputnik / Виталий Аньков
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Офтальмолог перечислила поводы для проверки зрения.
Врачи рекомендуют регулярно проверять зрение во избежание развития глазных патологий. Однако, для людей разного возраста и состояния здоровья существует разная периодичность рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Наталья Ворошилова.
"Ребенку зрение проверяют в один год, в три года и в семь лет. В школе рекомендую проверять зрение ежегодно, так как сейчас много близорукости в связи с активным использованием гаджетов и интенсивной зрительной нагрузкой. У молодого взрослого, если он здоров и не имеет глазной патологии, можно проверять один раз в два года. Человеку после 40 лет нужно обследоваться ежегодно", – пояснила она.
При этом врач предупредила, что поводом для внепланового визита к специалисту может стать боль в глазах и снижение зрения.
"К офтальмологу нужно обратиться, если наблюдается постепенное снижение зрения или острая боль в глазу, если изменяется цветовосприятие, при плавающем помутнении перед глазами, если у человека вспышки или всполохи света в глазах, покраснение", – перечислила Ворошилова.
Также она добавила, что посещение офтальмолога является обязательным для людей с заболеваниями головного мозга, проблемами с сердцем и сахарным диабетом.
"При заболеваниях головного мозга может быть ситуация, угрожающая стойкой потерей зрения. Также при обследовании глаз можно выявить дополнительные симптомы, которые полезны неврологам для диагностики заболевания. Кардиологи направляют к офтальмологам при гипертонической болезни для оценки тяжести заболевания и прогноза рисков, эндокринологи – при сахарном диабете, потому что повреждаются мелкие сосуды, а в сетчатке глаза их много", – заключила Ворошилова.
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