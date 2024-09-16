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https://uz.sputniknews.ru/20240916/karakalpakstan-mejdunarodnyy-ekomarafon-45691161.html
В Каракалпакстане прошел Международный экомарафон — фото
В Каракалпакстане прошел Международный экомарафон — фото
Sputnik Узбекистан
В нем приняли участие рекордное количество человек – 250 профессионалов и любителей бега из 11 стран
2024-09-16T16:30+0500
2024-09-16T16:32+0500
фото
узбекистан
каракалпакстан
марафон
экология
общество
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Каракалпакстане прошел Международный экомарафон "Вклад в будущее нашей планеты", сообщает пресс-служба Минэкологии РУз. Он объединил любителей бега, экотуристов и неравнодушных к состоянию экологии людей в единое движение за сохранение уникальных мест на планете. В этом году в экомарафоне участвовало рекордное количество человек – 250 профессионалов и любителей бега из 11 стран, в том числе из Узбекистана, России, Беларуси, Индии, Кении, Того, Судана, Иордании, Испании, Канады, Дании. Организаторы — министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата в сотрудничестве с школой бега ProRun надеются, что марафон на Барсакельмесе станет ежегодным событием, привлекая все больше участников и внимания к вопросам экологии и сохранения уникальных природных объектов.
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каракалпакстан экомарафон участники страны
каракалпакстан экомарафон участники страны

В Каракалпакстане прошел Международный экомарафон — фото

16:30 16.09.2024 (обновлено: 16:32 16.09.2024)
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанС 14 по 15 сентября на территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Республике Каракалпакстан прошел Международный экомарафон "Вклад в будущее нашей планеты".
С 14 по 15 сентября на территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Республике Каракалпакстан прошел Международный экомарафон Вклад в будущее нашей планеты. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2024
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
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В нем приняли участие рекордное количество человек — 250 профессионалов и любителей бега из 11 стран.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Каракалпакстане прошел Международный экомарафон "Вклад в будущее нашей планеты", сообщает пресс-служба Минэкологии РУз.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанС 14 по 15 сентября на территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Республике Каракалпакстан прошел Международный экомарафон "Вклад в будущее нашей планеты".
С 14 по 15 сентября на территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Республике Каракалпакстан прошел Международный экомарафон Вклад в будущее нашей планеты. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2024
С 14 по 15 сентября на территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Республике Каракалпакстан прошел Международный экомарафон "Вклад в будущее нашей планеты".
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
Он объединил любителей бега, экотуристов и неравнодушных к состоянию экологии людей в единое движение за сохранение уникальных мест на планете.
В этом году в экомарафоне участвовало рекордное количество человек – 250 профессионалов и любителей бега из 11 стран, в том числе из Узбекистана, России, Беларуси, Индии, Кении, Того, Судана, Иордании, Испании, Канады, Дании.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанС 14 по 15 сентября на территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Республике Каракалпакстан прошел Международный экомарафон "Вклад в будущее нашей планеты".
С 14 по 15 сентября на территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Республике Каракалпакстан прошел Международный экомарафон Вклад в будущее нашей планеты. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2024
С 14 по 15 сентября на территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Республике Каракалпакстан прошел Международный экомарафон "Вклад в будущее нашей планеты".
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
"Для организации марафона на высоком уровне и обеспечения безопасности участников было задействовано 200 человек. Программа двухдневного мероприятия включила в себя проживание в юртовом лагере, культурную программу, этно-шоу, экскурсию по солончаку Барсакельмес, марафон с дистанцией 42 км, полумарафон с дистанцией 21 км и забеги на расстоянии 5 и 10 км", — говорится в сообщении.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанС 14 по 15 сентября на территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Республике Каракалпакстан прошел Международный экомарафон "Вклад в будущее нашей планеты".
С 14 по 15 сентября на территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Республике Каракалпакстан прошел Международный экомарафон Вклад в будущее нашей планеты. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2024
С 14 по 15 сентября на территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Республике Каракалпакстан прошел Международный экомарафон "Вклад в будущее нашей планеты".
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
Организаторы — министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата в сотрудничестве с школой бега ProRun надеются, что марафон на Барсакельмесе станет ежегодным событием, привлекая все больше участников и внимания к вопросам экологии и сохранения уникальных природных объектов.
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