https://uz.sputniknews.ru/20240916/karakalpakstan-mejdunarodnyy-ekomarafon-45691161.html

В Каракалпакстане прошел Международный экомарафон — фото

В Каракалпакстане прошел Международный экомарафон — фото

Sputnik Узбекистан

В нем приняли участие рекордное количество человек – 250 профессионалов и любителей бега из 11 стран

2024-09-16T16:30+0500

2024-09-16T16:30+0500

2024-09-16T16:32+0500

фото

узбекистан

каракалпакстан

марафон

экология

общество

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На территории уникального природного объекта – солончака Барсакельмес в Каракалпакстане прошел Международный экомарафон "Вклад в будущее нашей планеты", сообщает пресс-служба Минэкологии РУз. Он объединил любителей бега, экотуристов и неравнодушных к состоянию экологии людей в единое движение за сохранение уникальных мест на планете. В этом году в экомарафоне участвовало рекордное количество человек – 250 профессионалов и любителей бега из 11 стран, в том числе из Узбекистана, России, Беларуси, Индии, Кении, Того, Судана, Иордании, Испании, Канады, Дании. Организаторы — министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата в сотрудничестве с школой бега ProRun надеются, что марафон на Барсакельмесе станет ежегодным событием, привлекая все больше участников и внимания к вопросам экологии и сохранения уникальных природных объектов.

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