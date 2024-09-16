https://uz.sputniknews.ru/20240916/ministr-kultury-rf-predlojila-sozdat-molodejnyy-svodnyy-xor-sng-45695624.html
Министр культуры РФ предложила создать Большой молодежный сводный хор СНГ
Министр культуры РФ предложила создать Большой молодежный сводный хор СНГ
Sputnik Узбекистан
Первый его концерт может пройти в Москве 9 мая 2025 года в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
2024-09-16T18:45+0500
2024-09-16T18:45+0500
2024-09-16T18:45+0500
общество
культура
министр
россия
хор
молодежь
снг
победа
великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать Большой молодежный сводный хор СНГ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Глава российского ведомства озвучила данную инициативу в ходе XXXIX заседания Совета по культурному сотрудничеству СНГ.Она отметила, что связи СНГ в области культуры крепнут год от года, давая возможность жителям стран Содружества создавать совместные проекты: выставки, концерты, фестивали, гастроли.По словам Любимовой, крайне важным аспектом, который навсегда останется в основе гуманитарного сотрудничества участников СНГ, является общая историческая память. И в первую очередь она связана с событиями Великой Отечественной войны.Именно тема 80-летия Великой Победы наших народов станет лейтмотивом культурных событий Содружества в предстоящем 2025 году, подчеркнула министр культуры РФ.В связи с этим она предложила провести первый концерт Большого молодежного сводного хора государств-участников СНГ в Москве 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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содружество культура министр культуры рф молодежь хор победа великая отечественная война
содружество культура министр культуры рф молодежь хор победа великая отечественная война
Министр культуры РФ предложила создать Большой молодежный сводный хор СНГ
Первый его концерт может пройти в Москве 9 мая 2025 года в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать Большой молодежный сводный хор СНГ. Об этом она написала
в своем Telegram-канале.
Глава российского ведомства озвучила данную инициативу в ходе XXXIX заседания Совета по культурному сотрудничеству СНГ.
Она отметила, что связи СНГ в области культуры крепнут год от года, давая возможность жителям стран Содружества создавать совместные проекты: выставки, концерты, фестивали, гастроли.
По словам Любимовой, крайне важным аспектом, который навсегда останется в основе гуманитарного сотрудничества участников СНГ, является общая историческая память. И в первую очередь она связана с событиями Великой Отечественной войны.
Именно тема 80-летия Великой Победы наших народов станет лейтмотивом культурных событий Содружества в предстоящем 2025 году, подчеркнула министр культуры РФ.
В связи с этим она предложила провести первый концерт Большого молодежного сводного хора государств-участников СНГ в Москве 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.