https://uz.sputniknews.ru/20240916/ministr-kultury-rf-predlojila-sozdat-molodejnyy-svodnyy-xor-sng-45695624.html

Министр культуры РФ предложила создать Большой молодежный сводный хор СНГ

Министр культуры РФ предложила создать Большой молодежный сводный хор СНГ

Sputnik Узбекистан

Первый его концерт может пройти в Москве 9 мая 2025 года в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

2024-09-16T18:45+0500

2024-09-16T18:45+0500

2024-09-16T18:45+0500

общество

культура

министр

россия

хор

молодежь

снг

победа

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать Большой молодежный сводный хор СНГ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Глава российского ведомства озвучила данную инициативу в ходе XXXIX заседания Совета по культурному сотрудничеству СНГ.Она отметила, что связи СНГ в области культуры крепнут год от года, давая возможность жителям стран Содружества создавать совместные проекты: выставки, концерты, фестивали, гастроли.По словам Любимовой, крайне важным аспектом, который навсегда останется в основе гуманитарного сотрудничества участников СНГ, является общая историческая память. И в первую очередь она связана с событиями Великой Отечественной войны.Именно тема 80-летия Великой Победы наших народов станет лейтмотивом культурных событий Содружества в предстоящем 2025 году, подчеркнула министр культуры РФ.В связи с этим она предложила провести первый концерт Большого молодежного сводного хора государств-участников СНГ в Москве 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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