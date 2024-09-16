https://uz.sputniknews.ru/20240916/na-avdeevskom-napravlenii-poyavilis-umnye-minnye-polya-45681800.html
На Авдеевском направлении появились "умные" минные поля
На Авдеевском направлении появились "умные" минные поля
Sputnik Узбекистан
Оснащенные сейсмодатчиками и электронными чипами мины могут определять тип приближающейся цели и срабатывать только на строго запрограммированные
2024-09-16T15:25+0500
2024-09-16T15:25+0500
2024-09-16T15:25+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Инженерно-саперные подразделения группировки войск "Центр" дистанционно установили "умные" минные поля на направлении возможного прорыва ВСУ при помощи инженерной системы "Земледелие", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Как сообщается, расчет ИСДМ "Земледелие" получил данные о местоположении района установки минного поля, где возможен прорыв ВСУ с использованием бронетехники. Затем военнослужащие выдвинулись на позиции. Переведя боевую машину из походного положения в боевое и выполнив ее азимутальное ориентирование, расчет залпом 122-мм боеприпасов удаленно провел минирование участка местности специальными "умными" минами.ИСДМ "Земледелие" предназначена для удаленного создания "интеллектуальных минных полей" в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 км. Система внешне схожа с РСЗО "Град" или "Торнадо-Г" и включает в пусковую установку, боекомплект которой состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, начиненных противопехотными или противотанковыми минами, и транспортно-заряжающую машину с загрузочным краном в задней части. Благодаря программируемым боеприпасам "Земледелие" может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время. В МО РФ добавили, что за все время боевой работы на СВО военнослужащие расчета ИСДМ "Земледелие" группировки "Центр" вывели из строя множество единиц техники ВСУ как советского, так и зарубежного производства: танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и бронеавтомобили. В результате военнослужащие не допустили прорыва противника в самых уязвимых участках фронта.
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авдеевское направление минные поля
авдеевское направление минные поля
На Авдеевском направлении появились "умные" минные поля
Оснащенные сейсмодатчиками и электронными чипами мины могут определять тип приближающейся цели и срабатывать только на строго запрограммированные.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Инженерно-саперные подразделения группировки войск "Центр" дистанционно установили "умные" минные поля на направлении возможного прорыва ВСУ при помощи инженерной системы "Земледелие", сообщает
РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Расчет новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" группировки войск "Центр" провел дистанционное минирование участка местности перед позициями российских войск на Авдеевском направлении", — рассказали в российском военном ведомстве.
Как сообщается, расчет ИСДМ "Земледелие" получил данные о местоположении района установки минного поля, где возможен прорыв ВСУ с использованием бронетехники. Затем военнослужащие выдвинулись на позиции. Переведя боевую машину из походного положения в боевое и выполнив ее азимутальное ориентирование, расчет залпом 122-мм боеприпасов удаленно провел минирование участка местности специальными "умными" минами.
"Оснащенные сейсмическими датчиками и электронными чипами мины способны определять тип приближающейся цели и срабатывают только на строго запрограммированные цели, будь то военная техника или проходящий человек", — уточнили в Минобороны РФ.
ИСДМ "Земледелие" предназначена для удаленного создания "интеллектуальных минных полей" в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 км. Система внешне схожа с РСЗО "Град" или "Торнадо-Г" и включает в пусковую установку, боекомплект которой состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, начиненных противопехотными или противотанковыми минами, и транспортно-заряжающую машину с загрузочным краном в задней части. Благодаря программируемым боеприпасам "Земледелие" может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.
В МО РФ добавили, что за все время боевой работы на СВО военнослужащие расчета ИСДМ "Земледелие" группировки "Центр" вывели из строя множество единиц техники ВСУ как советского, так и зарубежного производства: танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и бронеавтомобили. В результате военнослужащие не допустили прорыва противника в самых уязвимых участках фронта.