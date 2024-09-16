https://uz.sputniknews.ru/20240916/tashkent-forum-orfannyye-zabolevaniya-45694239.html

Ташкент примет Международный форум по диагностике и лечению орфанных болезней

Ташкент примет Международный форум по диагностике и лечению орфанных болезней

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания участников из 15 стран будут вопросы финансирования лечения редких заболеваний, а также этико-правовые аспекты в области применения геномных технологий

2024-09-16T18:15+0500

2024-09-16T18:15+0500

2024-09-16T18:15+0500

общество

медицина

узбекистан

ташкент

форум

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Ташкенте пройдет Международный форум по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ". Мероприятие организуют в очном и онлайн форматах 30-31 октября этого года. Оно объединит более 7 500 специалистов сферы, представителей законодательной и исполнительной власти, профессиональных медицинских сообществ из полутора десятков стран, включая Узбекистан, Россию, Беларусь, КНР, Турцию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию, Грузию, Азербайджан. В программе форума — пленарное заседание с участием ведущих мировых специалистов в области диагностики и лечения орфанных заболеваний, а также два круглых стола. Первый из них — с представителями Международного общественного фонда "Zamin" посвятят финансированию лечения данных заболеваний, в ходе второго обсудят этико–правовые вопросы в сфере применения геномных технологий в медицине в контексте взаимодействия гражданского общества и различных конфессий. Научные организаторы форума — профильные ведомства и учреждения Узбекистана и России. Для справки: орфанные или редкие заболевания затрагивают небольшую часть популяции (распространенность реже, чем 10 случаев на 100 000 людей). Чаще всего они возникают в результате наследственного нарушения обмена веществ и могут изолированно или комплексно затрагивать все органы и системы организма. Возникновение подобных заболеваний возможно вследствие генных, геномных или хромосомных мутаций. Клинически орфанные заболевания могут заявлять о себе уже с первых дней жизни ребенка либо иметь смазанную клиническую картину и проявляться по мере его роста и развития. Орфанные заболевания имеют разную степень тяжести, одни пациенты, получая современную своевременную терапию, живут полноценно до преклонного возраста, при тяжелых же мутациях летальный исход может наступить в первые пять лет жизни. Для стимуляции их исследований и создания лекарств (орфанные препараты) обычно требуется поддержка со стороны государства.

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