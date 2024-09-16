https://uz.sputniknews.ru/20240916/uzbekistan-rynok-nedvijimost-obzor-45686145.html

Недвижимость: как изменился спрос на покупку и аренду жилья в Узбекистане

Недвижимость: как изменился спрос на покупку и аренду жилья в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Центр экономических исследований и реформ в своем регулярном обзоре проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости республики в августе 2024-го: объем продаж снизился, рост цен на вторичку сохраняется

2024-09-16T12:10+0500

2024-09-16T12:10+0500

2024-09-16T13:34+0500

экономика

узбекистан

жилье

аренда

цены

недвижимость

ташкент

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Рынок недвижимости Узбекистана в августе продемонстрировал колебания с небольшим снижением активности, сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР). Вторичный рынок жилья показал умеренный рост, в то время как на рынке аренды в Ташкенте отмечена стабилизация цен. Более заметное снижение активности наблюдается в годовом измерении: продажи жилья упали на 20,8%, что может свидетельствовать об уменьшении интереса к покупке жилья. Наибольший спад покупательской активности зафиксирован в Сырдарьинской области, где количество сделок с недвижимостью сократилось на 22,6%. В Хорезмской области этот показатель составил 13,2%, а в Ташкенте — 9,7%. В годовом выражении также наблюдается снижение активности. В Навоийской, Наманганской и Ташкентской областях падение продаж недвижимости составило более 30% в каждом регионе. Рынок аренды жилья в Ташкенте В августе 2024 года в Ташкенте наблюдается стабилизация ситуации на рынке аренды жилья: средняя цена аренды осталась на уровне $8,3 за 1 кв. м, что соответствует показателю прошлого месяца. Самые дорогие съемные квартиры — в Мирабадском, Шайхантахурском и Яккасарайском районах: в среднем снять жилье там обойдется около $10 за кв. м. Более доступные варианты аренды ($6 за кв. м.) — в Сергелийском и Бектемирском районах. Вторичный рынок недвижимости В августе этого года цены на вторичное жилье по республике выросли на 0,7%, тогда как с августа прошлого года средняя стоимость жилья за 1 кв. м выросла на 9,7%. Дороже всего покупка вторички обойдется в Хорезмской (рост 21,4%), Сурхандарьинской (14,6%), Бухарской (13,4%)и Кашкадарьинской областях (13,3%). Ценовая ситуация в Ташкенте стабилизируется. В большинстве районов Ташкента цены на вторичку остались без изменения, лишь в Мирабадском и Учтепинском районах жилье подорожало на 1,7% и 1,3% соответственно. В трех районах столицы Узбекистана цены немного снизились: в Шайхантахурском – на 1,1%, Сергелийском – на 0,9%, в Чиланзарском районе – на 0,6%.

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