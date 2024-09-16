Недвижимость: как изменился спрос на покупку и аренду жилья в Узбекистане
12:10 16.09.2024 (обновлено: 13:34 16.09.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовЖилой комплекс в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Центр экономических исследований и реформ в своем регулярном обзоре проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости республики в августе 2024-го: объем продаж снизился, рост цен на вторичку сохраняется.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Рынок недвижимости Узбекистана в августе продемонстрировал колебания с небольшим снижением активности, сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
Вторичный рынок жилья показал умеренный рост, в то время как на рынке аренды в Ташкенте отмечена стабилизация цен.
"Рынок недвижимости Узбекистана в августе 2024 года немного снизился, что свидетельствует о колебательных тенденциях. В августе было зарегистрировано 22,2 тысячи сделок купли-продажи недвижимости, что на 3,5% меньше по сравнению с июлем, когда их количество составило 23 тысячи", — говорится в сообщении.
Более заметное снижение активности наблюдается в годовом измерении: продажи жилья упали на 20,8%, что может свидетельствовать об уменьшении интереса к покупке жилья.
Наибольший спад покупательской активности зафиксирован в Сырдарьинской области, где количество сделок с недвижимостью сократилось на 22,6%. В Хорезмской области этот показатель составил 13,2%, а в Ташкенте — 9,7%.
В годовом выражении также наблюдается снижение активности. В Навоийской, Наманганской и Ташкентской областях падение продаж недвижимости составило более 30% в каждом регионе.
Рынок аренды жилья в Ташкенте
В августе 2024 года в Ташкенте наблюдается стабилизация ситуации на рынке аренды жилья: средняя цена аренды осталась на уровне $8,3 за 1 кв. м, что соответствует показателю прошлого месяца.
"Тогда как в сравнении с предыдущими месяцами отмечается снижение цен: в июле — на 0,6%, а в июне — на 1,2%. Таким образом, в августе рынок демонстрирует стабильность после двух месяцев падения", — говорится в сообщении.
Самые дорогие съемные квартиры — в Мирабадском, Шайхантахурском и Яккасарайском районах: в среднем снять жилье там обойдется около $10 за кв. м.
Более доступные варианты аренды ($6 за кв. м.) — в Сергелийском и Бектемирском районах.
"Если в августе прошлого года аренда жилья в Ташкенте в среднем стоила почти 9 долл. за квадратный метр, то за год отмечено снижение на 7,3%, что указывает на общую тенденцию уменьшения этого сегмента рынка", — говорится в сообщении.
Вторичный рынок недвижимости
В августе этого года цены на вторичное жилье по республике выросли на 0,7%, тогда как с августа прошлого года средняя стоимость жилья за 1 кв. м выросла на 9,7%.
Дороже всего покупка вторички обойдется в Хорезмской (рост 21,4%), Сурхандарьинской (14,6%), Бухарской (13,4%)и Кашкадарьинской областях (13,3%).
Ценовая ситуация в Ташкенте стабилизируется.
"После некоторого снижения цен на вторичном рынке жилья в Ташкенте, в августе рынок стабилизируется: с ростом на 0,2% стоимость жилья составила 1128 долл. за квадратный метр. За год средняя цена на вторичное жилье в Ташкенте выросла на 4,2%", — говорится в сообщении.
В большинстве районов Ташкента цены на вторичку остались без изменения, лишь в Мирабадском и Учтепинском районах жилье подорожало на 1,7% и 1,3% соответственно.
В трех районах столицы Узбекистана цены немного снизились: в Шайхантахурском – на 1,1%, Сергелийском – на 0,9%, в Чиланзарском районе – на 0,6%.