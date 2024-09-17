https://uz.sputniknews.ru/20240917/chto-proisxodit-na-avtorynke-uzbekistana-45712213.html

Снижение продаж электромобилей: что еще происходит на авторынке Узбекистана

Снижение продаж электромобилей: что еще происходит на авторынке Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Центр экономических исследований и реформ проанализировал ситуацию на автомобильном рынке республики в августе этого года

2024-09-17T18:45+0500

2024-09-17T18:45+0500

2024-09-17T18:45+0500

экономика

узбекистан

автомобили

рынок

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37171966_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_22894c9e27717a7676ce22a3edb138db.jpg

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Узбекистане в августе текущего года снизились продажи электромобилей. Это показало изучение, проведенное Центром экономических исследований и реформ. Объем реализации легковых электромобилей составил 1,7 тыс. единиц, что почти вдвое меньше, чем месяцем ранее. При этом более чем 90% от общего спада пришлось на долю столицы, где продажи уменьшились на 66%. На первичном рынке новых электромобилей за месяц продажи снизились на 53%, тогда как на вторичном снижение составило 37%. В годовом измерении продажи поддержанных электромобилей выросли на 20%. В этот же период общие продажи автотранспортных средств по республике увеличились на 9%, превысив 111 тыс. единиц. При этом в годовом исчислении активность снизилась на 25%. Сегмент легковых авто Реализация легковых автомобилей выросла на 11% до 102 тыс. единиц — это наивысший показатель с февраля этого года. Однако в годовом исчислении продажи легковых авто продолжают сокращаться, снизившись на 24,6%. Таким образом, несмотря на месячный рост, годовая динамика остается слабой. Тенденции продаж легковых автомобилей в региональном разрезе показывают, что в августе наибольший рост отмечен в Сурхандарьинской, Ферганской и Андижанской областях: на 54%, 25,4% и 24,8% соответственно. Ситуация на первичном авторынке На первичном рынке легковых автомобилей продажи увеличились на 22,4% по сравнению с предыдущим месяцем (почти на 7 тыс. авто больше, чем месяцем ранее). В годовом выражении активность стабилизируется, если в июле снижение продаж было на уровне 12%, то в августе всего 1%. Сохраняется тенденция к повышению темпов продаж в сегменте новых машин отечественного производства. Продажи местных авто составили 34 тыс. (рост 22 %). В годовом выражении наблюдается рост активности на 5%. Сегмент легковых иномарок Растет и рынок иномарок. Если в июле продажи в этом сегменте увеличились на 9,6%, то в августе продали на 680 машин больше, чем месяцем ранее (рост превысил 25,6%). Однако данный рост активности не компенсирует снижение продаж в годовом выражении, которое составило порядка 38%. Вторичный рынок легковых автомобилей Ситуация на вторичном рынке легковушек характеризуется продолжающимся ростом динамики продаж, сохраняя тренд годового снижения объемов реализации. В частности, в августе активность на вторичном рынке легковых авто выросла на 5% по сравнению с месяцем ранее. За отчетный период в этом сегменте продали 64,6 тыс. автомобилей. За год же продажи сократились на 33,7%.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан автомобили рынок тенденции