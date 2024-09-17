https://uz.sputniknews.ru/20240917/moskva-otkrytiye-pervyy-magazin-yevraziya-45711249.html

В Москве открыли первый магазин "Евразия" — в ассортименте продукты из Узбекистана

В Москве открыли первый магазин "Евразия" — в ассортименте продукты из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Проект планируют развивать в разных регионах России других странах ближнего зарубежья

2024-09-17T18:15+0500

2024-09-17T18:15+0500

2024-09-17T18:15+0500

россия

москва

магазин

продукты

евразия

узбекистан

общество

товары

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/11/45709689_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d6121429147b27b88081d3421a543b83.jpg

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Продукты из Узбекистана вместе с товарами из 8 евразийских стран можно приобрести в первом магазине "Евразия", открывшемся в центре Москвы, сообщает НКО "Евразия". Магазин открыт при поддержке "Торгового дома Евразия". В планах — открытие аналогичных торговых точек в разных странах ближнего зарубежья. "Экономика постсоветских стран не может существовать без российского рынка, и мы хотели помочь нашим соседям представить свою продукцию здесь. Следующий наш шаг открыть такие же торговые точки в разных странах ближнего зарубежья", — рассказал член попечительского совета АНО "Евразия" Илан Шор.

россия

москва

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

москва узбекистан продукты товары