В Москве открыли первый магазин "Евразия" — в ассортименте продукты из Узбекистана
© НКО "Евразия"Первый сетевой продуктовый магазин "Евразия" открылся в Москве!
© НКО "Евразия"
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Проект планируют развивать в разных регионах России, других странах ближнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Продукты из Узбекистана вместе с товарами из 8 евразийских стран можно приобрести в первом магазине "Евразия", открывшемся в центре Москвы, сообщает НКО "Евразия".
© НКО "Евразия"Первый сетевой продуктовый магазин "Евразия" открылся в Москве!
Первый сетевой продуктовый магазин "Евразия" открылся в Москве!
© НКО "Евразия"
"На его полках представлены уникальные национальные товары из стран Евразии — Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана и других. В том числе сыры, фрукты, варенье, крупы, соки, шоколад, молочные продукты и многое-многое другое", — говорится в сообщении.
© НКО "Евразия"Первый сетевой продуктовый магазин "Евразия" открылся в Москве!
Первый сетевой продуктовый магазин "Евразия" открылся в Москве!
© НКО "Евразия"
Магазин открыт при поддержке "Торгового дома Евразия".
© НКО "Евразия"Первый сетевой продуктовый магазин "Евразия" открылся в Москве!
Первый сетевой продуктовый магазин "Евразия" открылся в Москве!
© НКО "Евразия"
"Здесь настоящий кладезь качественных продуктов наших братских народов. И наша задача, чтобы о них узнало как можно больше людей. Евразийские марки — это не только про продукты и угощения. Это про обмен культур, про сближение наших стран, про наше с вами уважение и дружбу", — отметила генеральный директор "Торгового дома Евразия" Яна Кучеренко.
© НКО "Евразия"Первый сетевой продуктовый магазин "Евразия" открылся в Москве!
Первый сетевой продуктовый магазин "Евразия" открылся в Москве!
© НКО "Евразия"
В планах — открытие аналогичных торговых точек в разных странах ближнего зарубежья.
"Экономика постсоветских стран не может существовать без российского рынка, и мы хотели помочь нашим соседям представить свою продукцию здесь. Следующий наш шаг открыть такие же торговые точки в разных странах ближнего зарубежья", — рассказал член попечительского совета АНО "Евразия" Илан Шор.