https://uz.sputniknews.ru/20240917/podmoskovye-ogranicheniya-rabota-migranty-45705261.html

В Подмосковье введут ограничения на работу мигрантов — подробности

В Подмосковье введут ограничения на работу мигрантов — подробности

Sputnik Узбекистан

Освободившиеся рабочие места в сферах, которые попадут под запрет, восполнят граждане РФ и ЕАЭС.

2024-09-17T14:28+0500

2024-09-17T14:28+0500

2024-09-17T17:00+0500

общество

трудовые мигранты

россия

подмосковье

работа

еаэс

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Подмосковье с 2025 года вводят ограничения на работу мигрантов, сообщается на сайте правительства Московской области.С 1 января начнет действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.По ее словам, эта мера будет способствовать минимизации потенциальных конфликтов.У иностранного гражданина должен быть специальный патент на работу в РФ. Ответственность за его отсутствие несет как сам мигрант, так и организация, в которой он трудоустроен."На сайте oplatipatent.ru можно посмотреть, действителен ли патент на работу у иностранного гражданина, поставлен ли он на миграционный учет и т. д. То есть, каждый работодатель имеет возможность проверить — легален ли мигрант", — отметил руководитель ГУ региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.Также сервис помогает выявлять организации, где работают люди с задолженностью по патенту. Патентщик, нарушающий запрет, штрафуется на 45-50 тыс. рублей, юридические лица — от 800 тыс. до 1 млн рублей либо приостанавливают деятельность на 14-90 суток. Только с июля по итогам рейдов к ответственности привлечены 153 иностранных гражданина, 92 работодателя будут оштрафованы, добавил Карасев.

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