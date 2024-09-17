В Подмосковье введут ограничения на работу мигрантов — подробности
14:28 17.09.2024 (обновлено: 17:00 17.09.2024)
© Sputnik / Денис ГришкинПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
© Sputnik / Денис Гришкин
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Освободившиеся рабочие места в сферах, которые попадут под запрет, восполнят граждане РФ и ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Подмосковье с 2025 года вводят ограничения на работу мигрантов, сообщается на сайте правительства Московской области.
С 1 января начнет действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.
"За три года у нас существенно выросли жалобы в торговле, связанные с иностранной рабочей силой. Сейчас в Подмосковье существует допустимое ограничение (15%) на ее привлечение в розничных магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели в них полный запрет на работу по патентам, — пояснила зампред правительства Московской области Наталия Масленкина. — Кроме того, хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование".
По ее словам, эта мера будет способствовать минимизации потенциальных конфликтов.
"При введении этих запретов численность патентщиков, которых заменят, составит 5,6 тыс. человек. Экономически это может быть восполнено за счет наших соотечественников, а также граждан из ЕАЭС", — отметила Масленкина.
У иностранного гражданина должен быть специальный патент на работу в РФ. Ответственность за его отсутствие несет как сам мигрант, так и организация, в которой он трудоустроен.
"На сайте oplatipatent.ru можно посмотреть, действителен ли патент на работу у иностранного гражданина, поставлен ли он на миграционный учет и т. д. То есть, каждый работодатель имеет возможность проверить — легален ли мигрант", — отметил руководитель ГУ региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.
Также сервис помогает выявлять организации, где работают люди с задолженностью по патенту. Патентщик, нарушающий запрет, штрафуется на 45-50 тыс. рублей, юридические лица — от 800 тыс. до 1 млн рублей либо приостанавливают деятельность на 14-90 суток. Только с июля по итогам рейдов к ответственности привлечены 153 иностранных гражданина, 92 работодателя будут оштрафованы, добавил Карасев.