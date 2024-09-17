https://uz.sputniknews.ru/20240917/rossii-pridetsya-izyat-yadernoe-orujie-u-ssha-45700205.html

России придется изъять ядерное оружие у США

России придется изъять ядерное оружие у США

Sputnik Узбекистан

Воевать с Россией без нацификации невозможно. Не выдержит политическая система страны-агрессора, выступившей против России и русских. Поэтому Соединенными Штатами и была нацифицирована Украина.

2024-09-17T17:10+0500

2024-09-17T17:10+0500

2024-09-17T17:10+0500

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Нацистская идеология, продиктованная украинцам, определяет их место в "пищевой цепочке", на вершине которой стоят США: украинцы ниже своих западных хозяев, но выше русских — так им внушили. Ради этого они должны подчиниться тоталитарному нацистскому порядку и умирать на фронте без счета потерь.Россия допускала существование украинского народа, но никогда не согласится на украинскую нацию, для которой "Украина превыше всего", на "Украину для украинцев". Если русским нельзя свободно жить на территории Украины в качестве русских, значит, на исторически русских территориях не будет Украины. Это вопрос решенный. Украинский нацизм будет уничтожен во всех своих проявлениях на исторических территориях России.Останется ли после этого что-то от украинства, можно особо не гадать. Если немцам было куда отступать после денацификации — к своей культуре и истории, то у украинства такой культурно-исторической основы нет, иначе не появились бы выдумки про "древних укров", на полном серьезе внедряемые в систему образования, начиная с детского сада.Побежденную Украину России сохранять незачем. Коммунистический эксперимент XX века с предоставлением привилегий окраинным национализмам в обмен на поддержку мировой революции окончен. Территориальные остатки Западной Украины — еще и объекты претензий нескольких восточноевропейских стран.Вместе с тем решение украинской задачи не отменяет главную проблему России — войну на истощение-уничтожение, которую ведут против нее в борьбе за мировое господство США, начиная с момента победы СССР над гитлеровской Германией. Украинский кризис в этой войне является очередным проходным эпизодом.США с самого начала войны против СССР рассматривали ядерное оружие как главный "аргумент" — уничтожение России необходимо потому, что оно возможно. Однако быстрый ответ СССР — как по самим ядерным зарядам, так и по космическим средствам доставки — потребовал дополнить американскую ядерную стратегию психологической и идеологической войной "Голоса Америки", а также локальными конфликтами, в которых выковывались т. н. прокси-силы США. Последние позже были дополнены "международным терроризмом" — также геополитическим изобретением США. Все перечисленные дополнения к развитию и росту ядерного арсенала и составили характеристику войны США против СССР как холодной. Холодная война — политическая оболочка плана ядерного нападения США на СССР.Однако США не отдают себе отчета в том, что война против СССР/России стала основным процессом, определяющим и их собственную судьбу. Штаты сами стали заложниками этой борьбы, ее экзистенциальных рисков.Самоубийство СССР создало у США иллюзию победы именно в психологической войне. Однако оно вовсе не означало поражения Советского Союза. Он по собственной воле закончил свою собственную историю. Но это не означало поражения и тем более самоубийства исторической России. Напротив, Россия отказалась быть ресурсом мировой революции и глобального насаждения коммунизма, мировой коммунистической сверхвласти. Она вернулась к продолжению собственной истории, к своим истокам и традициям. Учитывая совершенное во благо человечества на мировой арене ценой принесенных ею жертв, неудивительно, что именно Россия впервые в мире и истории предложила вечный мир своим историческим противникам. Это предложение ошибочно посчитали слабостью и капитуляцией побежденного.США ведут борьбу с Россией — самым большим по территории государством среди государств мира по итогам войн последнего тысячелетия. "Отдача" от этой борьбы критически расшатывает собственную политическую систему Соединенных Штатов. Сегодня они вплотную подошли к черте, когда расизм — идеологическая основа США — должен открыто преобразоваться в нацизм, практику тотальной войны. Начало этому финальному превращению положил Патриотический акт 2001 года, обозначивший конец американской демократии. Сегодня американские идеологи уже не упоминают ее — вместо этого они говорят об американских правилах для всего мира, об исключительности американской нации, об обязанности народов погибать за американские интересы, жертвовать ради США своими жизненными ресурсами. Это в полной мере касается и европейцев, хотя и непривычно для них. Американский нацизм абсолютен и является следующей, более развитой версией после немецкого.США уже сделали достаточно не только против России и ее народа, но и против народов других стран, чтобы пострадавшие объявили им войну на уничтожение. Casus belli имеет место уже давно. Штаты уже заслужили суровое наказание. Но они действуют без оглядки на такую возможность только потому, что пострадавшие пока не хотят ядерной войны. Как кажется Вашингтону, ядерная мощь освобождает от ответственности. Однако — если и когда финальная нацификация США состоится (в том числе в случае, если некоторые штаты, не желающие нацификации и фашистской диктатуры, сами не выйдут из состава США), вопрос о том, как остановить их, встанет перед Россией и другими пострадавшими государствами как практический и неотложный. Нейтрализация их прокси, включая Европу, требуемого результата не даст. При этом не стоит рассчитывать на "инстинкт самосохранения", поскольку у субъекта, претендующего на сверхвласть, его нет по определению. Самоубийство — как раз его высшее достижение и неизбежная перспектива. Ведь сверхсубъект становится таковым, безудержно расходуя ресурсы. Которые однажды заканчиваются. Однако, в отличие от СССР, принявшего идеологический яд антикоммунизма и тихо скончавшегося в своей постели, США постараются забрать с собой всех остальных. Поскольку живут за их счет, а не за собственный. А те рано или поздно перестанут кормить дракона.Россия объявила об уточнении своей ядерной доктрины. Уровень ядерной терпимости по результатам уточнения будет, как следует ожидать, существенно скорректирован в сторону уменьшения. Чувствительность к угрозам будет повышена, целый ряд запретов и самоограничений снят. Коррекция ядерной доктрины неизбежно вызвана не только безрассудным упрямством США в попытках причинения нашей стране неприемлемого для нее ущерба, но и последовательным качественным и количественным ростом оборонного и атакующего стратегического потенциала России, причем как в ядерном, так и в неядерном вооружении, достижением военного превосходства над противником. Москва вернулась к планомерному воспроизводству вооруженных сил, способных к противостоянию мирового масштаба, причем в формате, не предполагающем тотальной милитаризации социума, что открывает для нее горизонты новых политических и экономических возможностей, недоступных в ХХ веке.В какой момент вооружение, мобилизация и отправка прокси-инструментов Соединенными Штатами на фронт против России будет "считаться" войной США с нашей страной? Этот вопрос будет решаться не в плоскости международного права, безнадежно отставшего от реальности борьбы за мировую власть, ведущейся Соединенными Штатами. У России и сейчас достаточно оснований, чтобы так оформить противостояние. Она не делает этого по единственной причине — последствия прокси-агрессии пока удается эффективно купировать. Формат СВО модерирует военные риски, снижая их до уровня, который ниже порога всеобщей мобилизации. Собственно, этот формат сам является политическим, технологическим и социальным изобретением-достижением современной России, действенным управленческим механизмом, хотя и создает новые и непривычные, неизвестные в прошлом социальные эффекты и явления. Но как раз работа с ними — это школа для нового поколения государственных деятелей России. В плане подготовки к полномасштабной войне против агрессора СВО является развитой альтернативой репрессиям и шпиономании, которые неизбежны, если такой альтернативы нет.США собирают политические силы для решительного удара по России. Демократия покера между двумя правящими партиями, когда пост президента разыгрывается более-менее по каким-то правилам, исчерпана. Соединенные Штаты нуждаются в диктатуре для себя, и они ее установят. Древний Рим был способен осознанно назначать диктатора в ситуации кризиса. США до Рима не дотянулись. Зато Украина стала их политтехнологической лабораторией, здесь они поставили полномасштабный эксперимент по переходу к нацизму, что называется, "на ровном месте". И теперь в полной мере воспользуются его результатами применительно к самим себе. Пиратская олигархия должна стать военной хунтой. И это подводит США к проблеме власти.Военные — те, кто воюет и умирает на поле боя, а не просто числится военнослужащим в мирное время — единственная каста, которая может править. Такова древняя традиция, но такова и современная ситуация, поскольку власть требует неограниченной ответственности, когда в залог отдается жизнь, а не уставный капитал. США — общество, где власть узурпировали торговцы. А они в принципе избегают ответственности, даже ограниченной, стремятся к перенесению максимума рисков, убытков и издержек на других. В СССР власть в ХХ веке присвоили священнослужители безбожной религии — веры в коммунизм. Этот перекос политической системы привел ее к разрушению. Перекос политической системы США также ведет их внутренний кризис к точке невозврата. Военное сообщество США развращено притоком внешних ресурсов, логикой грабежа. Строить государство — систему воспроизводства власти с опорой на внутренний, собственный ресурс — оно не готово. Два века торговое сообщество США покупало услуги собственных военных, фактически сделав из них наемников. Но на это внутреннее наемничество остается все меньше средств. А также наемники не имеют и не могут иметь политической квалификации.Политический кризис в США и его дальнейшее углубление не отодвинет, а напротив, приблизит их военный конфликт с Россией. Даже логика одностороннего установления правил для США уже недоступна — проецировать правила на мир не может тот, кто не способен установить их внутри. В возгонке конфликта до полномасштабной мировой войны американские кланы будут искать механизмы разрешения как собственных противоречий, так и списания американского долга миру во всех его измерениях — от финансового до морального. Россия не пойдет в этой стратегической перспективе на расширение использования военных прокси-инструментов США, на включение в их агрессию стран Европы. Урок, который придется преподать Западу, распространится не только на эти страны, но и на саму американскую метрополию. Отсутствие принципов и политики самоограничения лишает США права на ядерное оружие. Нарастание противоречий между государствами-штатами, отсутствие единого американского народа, распад политической системы, сформированной по итогам Гражданской войны Севера и Юга, перерождение США в нацистско-фашистскую диктатуру станут последними аргументами в пользу изъятия у США ядерного арсенала — возможно, на фоне распада союза североамериканских государств с образованием нескольких конфедераций и под протекторатом России и Китая.

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Тимофей Сергейцев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/11/45702394_484:0:2532:2048_100x100_80_0_0_5ae25561f77a2e0852080ead4f1d560c.jpg

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