https://uz.sputniknews.ru/20240917/uzbekistan-energetiki-mirovoy-uroven-podgotovka-45704456.html

В Узбекистане начнут готовить энергетиков мирового уровня

В Узбекистане начнут готовить энергетиков мирового уровня

Sputnik Узбекистан

Алмалыкский филиал Университета науки и технологий "МИСИС" получил лицензию на направление образования "Электроэнергетика и электротехника"

2024-09-17T13:18+0500

2024-09-17T13:18+0500

2024-09-17T13:18+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

высшее образование

алмалыкский филиал ниту "мисис"

подготовка

энергетика

общество

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Узбекистане начнут готовить энергетиков мирового уровня. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в пресс-службе Алмалыкского филиала НИТУ МИСИС. По решению Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) Алмалыкский филиал Университета науки и технологий "МИСИС" получил лицензию на направление образования "Электроэнергетика и электротехника". В пресс-службе вуза уточнили, что процесс получения лицензий Рособрнадзора занимает более года и предусматривает целый ряд задач: от создания условий в кампусе до подготовки профессорско-преподавательского состава. Все аспекты изучает специальная комиссия. Так, филиал, подав документы в феврале 2023-го, получил лицензию в августе 2024 года. Прием абитуриентов на новое направление запланирован уже на следующий 2025/2026 учебный год. Наряду с этим, по решению президентов Узбекистана и России, на базе Алмалыкского филиала Университета науки и технологий "МИСИС" создадут передовую инженерную школу (ПИШ). В основе учебного процесса школы будут магистерские программы образования. Прием будущих слушателей в ПИШ также будет осуществляется с 2025/2026 учебного года. Напомним, что Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС открылся в 2018 году на основании Соглашения между правительствами России и Узбекистана, при поддержке Минобрнауки РФ и министерства высшего и среднего специального образования РУз, а также ключевого партнера университета — Алмалыкского горно-металлургического комбината. В первый год он принял студентов по трем направлениям образования: "Горное дело", "Металлургия" и "Автоматизация технологических процессов". Узбекистан является лидером в СНГ по количеству филиалов российских вузов.

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