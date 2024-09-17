https://uz.sputniknews.ru/20240917/uzbekistan-forume-glav-regionov-stran-sco-omsk-45699284.html

Делегаты из Узбекистана участвуют в форуме глав регионов стран ШОС в Омске

Делегаты из Узбекистана участвуют в форуме глав регионов стран ШОС в Омске

Sputnik Узбекистан

Цель форума — углубление межрегионального взаимодействия в торгово-экономическом, инвестиционном, научно-техническом, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях сотрудничества государств – членов ШОС.

2024-09-17T10:40+0500

2024-09-17T10:40+0500

2024-09-17T10:58+0500

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Представители Узбекистана вместе с делегациями из 14 российских регионов и 9 зарубежных стран принимают участие в IV форуме глав регионов государств-членов ШОС, который проходит 17-19 сентября в Омске. Основные цели форума: В первый день форума пройдет пленарная сессия "Производственная кооперация регионов стран ШОС: вызовы и возможности", а также В2В встречи для представителей бизнеса. Второй день начнется со встречи глав субъектов РФ. Деловая программа также включает панельные сессии "Развитие кооперационных цепочек на пространстве регионов государств-членов ШОС", "Совместные образовательные программы как залог успешного развития международных связей регионов государств-членов ШОС", "Молодежное сотрудничество регионов государств-членов ШОС". Предметом обсуждения станут роль регионов в развитии логистических маршрутов на пространстве ШОС, перспективы взаимодействия регионов этих государств в сфере АПК, лучшие практики этих регионов в сфере достижения целей устойчивого развития. Завершит день пленарное заседание "Межрегиональная кооперация — стратегический путь к устойчивому развитию регионов государств-членов ШОС". Для гостей также подготовили культурную программу. Форум проводят с 2020 года по инициативе Российской Федерации. III Форум состоялся 2-4 августа 2022-го в Ташкенте.Напомним, что ШОС основана в 2001 году. В нее входят Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Беларусь. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия. Страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

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