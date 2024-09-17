https://uz.sputniknews.ru/20240917/uzbekistan-ombudsman-novyye-polnomochiya-45702890.html

В Узбекистане хотят расширить полномочия омбудсмана и упростить требования к кандидатам

В Узбекистане хотят расширить полномочия омбудсмана и упростить требования к кандидатам

Sputnik Узбекистан

Соответствующий документ прошел третье чтение в Законодательной палате Олий Мажлиса

2024-09-17T12:08+0500

2024-09-17T12:08+0500

2024-09-17T12:40+0500

узбекистан

законодательная палата олий мажлиса

заседание

новый закон

омбудсман

полномочия

общество

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Узбекистане предлагают расширить полномочия омбудсмана и упростить требования к кандидатам на эту должность, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты приняли закон "Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмане)" и отправили его в Сенат. В соответствии с ним, помимо верхней и нижней палат Олий Мажлиса, омбудсман будет представлять специальный доклад президенту и Кабмину. Также в документе определено, что омбудсман вправе подготовить альтернативный доклад о выполнении международных обязательств РУз и представить его в соответствующие международные организации. Вместе с тем упрощаются требования к кандидату на должность омбудсмана, а некоторые из них (наличие высоких моральных качеств, высшего образования, необходимого опыта работы в сфере защиты прав, свобод и законных интересов человека) отменяются. Также в отдельной главе определены виды мер воздействия омбудсмана (предостережение, представление, ходатайство и требование), а каждая мера воздействия отражена в отдельной статье. По мнению депутатов, закон послужит повышению значимости института Уполномоченного по правам человека (омбудсмана) как национального института по правам человека, а также расширению его прав и уточнению обязанностей.

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