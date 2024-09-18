https://uz.sputniknews.ru/20240918/eaeu-torgovlya-rost-45718712.html

Вольвач: за 10 лет существования ЕАЭС взаимная торговля стран союза выросла вдвое

Вольвач: за 10 лет существования ЕАЭС взаимная торговля стран союза выросла вдвое

Sputnik Узбекистан

По мнению замминистра экономического развития РФ, необходимо сформировать новое поколение экспертов по тематике ЕАЭС и расширять диалоговые возможности по вопросам развития интеграционных процессов на пространстве Евразии

2024-09-18T11:00+0500

2024-09-18T11:00+0500

2024-09-18T11:00+0500

еаэс

торговля

экономика

евразия

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. За 10 лет существования ЕАЭС взаимная торговля стран Союза выросла в два раза. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на VII Международном форуме ЕАЭС, сообщает пресс-служба ведомства. Вольвач также подчеркнул, что необходимо сформировать новое поколение экспертов по тематике ЕАЭС и расширять диалоговые возможности по вопросам развития интеграционных процессов на пространстве Евразии. VII Международный форум ЕАЭС проходит на площадке Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" с 16 по 18 сентября. Он объединяет молодых специалистов, заинтересованных в обсуждении тенденций и перспектив развития евразийской экономический интеграции. В этом году в форуме участвуют 16 команд, в индивидуальном зачете — более 170 молодых ученых. Они разрабатывают проекты по двум основным направлениям: по вопросам формирования общих внутрисоюзных рынков и по развитию внешнеэкономического взаимодействия Союза с третьими странами. Все проекты носят прикладной характер и направлены на решение актуальных проблем евразийской экономической интеграции. "Убежден, что опыт переговорной и командной работы, полученный на форуме, пригодится молодым исследователям в будущей профессиональной карьере. Возможно кого-то из них воодушевит связать свою дальнейшую жизнь с развитием интеграционных процессов в ЕАЭС", — выразил уверенность Дмитрий Вольвач.

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