Вольвач: за 10 лет существования ЕАЭС взаимная торговля стран союза выросла вдвое
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач
© Sputnik / Михаил Воскресенский/
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По мнению замминистра экономического развития РФ, необходимо сформировать новое поколение экспертов по тематике ЕАЭС и расширять диалоговые возможности по вопросам развития интеграционных процессов на пространстве Евразии.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. За 10 лет существования ЕАЭС взаимная торговля стран Союза выросла в два раза. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на VII Международном форуме ЕАЭС, сообщает пресс-служба ведомства.
Вольвач также подчеркнул, что необходимо сформировать новое поколение экспертов по тематике ЕАЭС и расширять диалоговые возможности по вопросам развития интеграционных процессов на пространстве Евразии.
"Сегодня ЕАЭС стоит на пороге перехода к новому этапу интеграционного взаимодействия, основанному на доверии между партнерами и долгосрочных целях совместного развития. В 2023 году рост ВВП ЕАЭС составил 3,8%, что выше мирового ВВП. За 10 лет существования Союза взаимная торговля стран-участниц выросла почти в 2 раза — с 3,9 до 7,4 трлн руб. За это время уровень безработицы снизился более, чем в 1,5 раза. Доля национальных валют во взаиморасчетах стран ЕАЭС достигла в 2023 году рекордных 90%. В то время как в 2021 году она равнялась 73,5%", — добавил замминистра экономического развития РФ.
VII Международный форум ЕАЭС проходит на площадке Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" с 16 по 18 сентября. Он объединяет молодых специалистов, заинтересованных в обсуждении тенденций и перспектив развития евразийской экономический интеграции.
В этом году в форуме участвуют 16 команд, в индивидуальном зачете — более 170 молодых ученых. Они разрабатывают проекты по двум основным направлениям: по вопросам формирования общих внутрисоюзных рынков и по развитию внешнеэкономического взаимодействия Союза с третьими странами. Все проекты носят прикладной характер и направлены на решение актуальных проблем евразийской экономической интеграции.
"Убежден, что опыт переговорной и командной работы, полученный на форуме, пригодится молодым исследователям в будущей профессиональной карьере. Возможно кого-то из них воодушевит связать свою дальнейшую жизнь с развитием интеграционных процессов в ЕАЭС", — выразил уверенность Дмитрий Вольвач.