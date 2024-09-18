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Посол Египта завершает дипмиссию в Узбекистане
Посол Египта завершает дипмиссию в Узбекистане
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Глава МИД РУз поблагодарил Амиру Фахми за ее вклад в обогащение связей между двумя странами.
2024-09-18T15:20+0500
2024-09-18T15:20+0500
2024-09-18T15:20+0500
узбекистан
египет
посол
мид узбекистана
бахтиер саидов
политика
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с послом Египта в Узбекистане Амирой Фахми, которая завершает дипломатическую миссию в республике. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в своем Telegram-канале. Глава МИД РУз также поблагодарил Амиру Фахми за ее вклад в обогащение связей между двумя странами, пожелав ей успехов в будущих начинаниях. Напомним, что посол Египта Амира Фахми вручила верительные грамоты президенту Узбекистана 23 апреля 2021 года.
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посол египет узбекистан мид
посол египет узбекистан мид
Посол Египта завершает дипмиссию в Узбекистане
Глава МИД РУз поблагодарил Амиру Фахми за ее вклад в обогащение связей между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с послом Египта в Узбекистане Амирой Фахми, которая завершает дипломатическую миссию в республике. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал
в своем Telegram-канале.
"Провели прощальную встречу с Послом Египта в Узбекистане Е.П. Амирой Фахми, которая завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Мы рады подчеркнуть значительную позитивную динамику в двусторонних отношениях за последние годы", — говорится в сообщении.
Глава МИД РУз также поблагодарил Амиру Фахми за ее вклад в обогащение связей между двумя странами, пожелав ей успехов в будущих начинаниях.
Напомним, что посол Египта Амира Фахми вручила верительные грамоты президенту Узбекистана 23 апреля 2021 года.