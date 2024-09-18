https://uz.sputniknews.ru/20240918/posol-egipta-zavershaet-dipmissiyu-v-uzbekistane-45725835.html

Посол Египта завершает дипмиссию в Узбекистане

Посол Египта завершает дипмиссию в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РУз поблагодарил Амиру Фахми за ее вклад в обогащение связей между двумя странами.

2024-09-18T15:20+0500

2024-09-18T15:20+0500

2024-09-18T15:20+0500

узбекистан

египет

посол

мид узбекистана

бахтиер саидов

политика

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с послом Египта в Узбекистане Амирой Фахми, которая завершает дипломатическую миссию в республике. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в своем Telegram-канале. Глава МИД РУз также поблагодарил Амиру Фахми за ее вклад в обогащение связей между двумя странами, пожелав ей успехов в будущих начинаниях. Напомним, что посол Египта Амира Фахми вручила верительные грамоты президенту Узбекистана 23 апреля 2021 года.

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