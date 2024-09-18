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ТПП Узбекистана и Омска договорились о сотрудничестве
ТПП Узбекистана и Омска договорились о сотрудничестве
Sputnik Узбекистан
В Омске проходит IV форум глав регионов государств-членов ШОС
2024-09-18T14:10+0500
2024-09-18T14:10+0500
2024-09-18T14:10+0500
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Торгово-промышленные палаты Узбекистана Омской области намерены расширить торгово-инвестиционное сотрудничество, сообщает пресс-служба ТПП РУз.Соответствующее соглашение подписали зампредседателя ТПП Узбекистана Дилшод Расулов и председатель Омской торгово-промышленной палаты Ольга Федулова на полях IV форума глав регионов государств-членов ШОС в Омске. По данным Торгпредства РФ в республике, с Узбекистаном сотрудничают около 80 российских регионов, самую большую активность проявляют Татарстан, Челябинская область и Москва. В ходе IV Форума глав регионов государств-участников Шанхайской организации сотрудничества специалисты 11-ти стран и российских регионов обсуждают темы международной кооперации в самом широком спектре вопросов.Форум дает возможность развивать контакты не только на уровне власти, но и поддерживать инициативы бизнеса. Ведь именно в регионах непосредственно реализуются проекты, создаются рабочие места, решаются вопросы, стимулирующие развитие различных отраслей.
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тпп узбекистан омск сотрудничество
тпп узбекистан омск сотрудничество
ТПП Узбекистана и Омска договорились о сотрудничестве
В Омске проходит IV форум глав регионов государств-членов ШОС.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Торгово-промышленные палаты Узбекистана Омской области намерены расширить торгово-инвестиционное сотрудничество, сообщает
пресс-служба ТПП РУз.
Соответствующее соглашение подписали зампредседателя ТПП Узбекистана Дилшод Расулов и председатель Омской торгово-промышленной палаты Ольга Федулова на полях IV форума глав регионов государств-членов ШОС в Омске.
"Целью соглашения является расширение и углубление торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Омском, содействие развитию деловых связей между предпринимателями двух стран, а также создание благоприятных условий для осуществления инвестиций в экономику Узбекистана и Омской области", — говорится в сообщении.
По данным Торгпредства РФ в республике, с Узбекистаном сотрудничают около 80 российских регионов, самую большую активность проявляют Татарстан, Челябинская область и Москва.
В ходе IV Форума глав регионов государств-участников Шанхайской организации сотрудничества специалисты 11-ти стран и российских регионов обсуждают темы международной кооперации в самом широком спектре вопросов.
Форум дает возможность развивать контакты не только на уровне власти, но и поддерживать инициативы бизнеса. Ведь именно в регионах непосредственно реализуются проекты, создаются рабочие места, решаются вопросы, стимулирующие развитие различных отраслей.