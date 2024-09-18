https://uz.sputniknews.ru/20240918/tpp-uzbekistan-omsk-sotrudnichestvo-45724112.html

ТПП Узбекистана и Омска договорились о сотрудничестве

ТПП Узбекистана и Омска договорились о сотрудничестве

Sputnik Узбекистан

В Омске проходит IV форум глав регионов государств-членов ШОС

2024-09-18T14:10+0500

2024-09-18T14:10+0500

2024-09-18T14:10+0500

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сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Торгово-промышленные палаты Узбекистана Омской области намерены расширить торгово-инвестиционное сотрудничество, сообщает пресс-служба ТПП РУз.Соответствующее соглашение подписали зампредседателя ТПП Узбекистана Дилшод Расулов и председатель Омской торгово-промышленной палаты Ольга Федулова на полях IV форума глав регионов государств-членов ШОС в Омске. По данным Торгпредства РФ в республике, с Узбекистаном сотрудничают около 80 российских регионов, самую большую активность проявляют Татарстан, Челябинская область и Москва. В ходе IV Форума глав регионов государств-участников Шанхайской организации сотрудничества специалисты 11-ти стран и российских регионов обсуждают темы международной кооперации в самом широком спектре вопросов.Форум дает возможность развивать контакты не только на уровне власти, но и поддерживать инициативы бизнеса. Ведь именно в регионах непосредственно реализуются проекты, создаются рабочие места, решаются вопросы, стимулирующие развитие различных отраслей.

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