https://uz.sputniknews.ru/20240918/uzbekistan-podmoskovye-turizm-sotrudnichestvo-45728852.html
Узбекистан и Подмосковье намерены вместе создавать турпакеты для школьников и студентов
Узбекистан и Подмосковье намерены вместе создавать турпакеты для школьников и студентов
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили перспективы взаимодействия на полях форум-выставки "Отдых. Leisure-2024" в Москве
2024-09-18T17:28+0500
2024-09-18T17:28+0500
2024-09-18T17:31+0500
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Узбекистан и Подмосковье планируют совместно создавать специальные туристические пакеты для школьников, студентов и профсоюзных организаций, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.Перспективы двустороннего взаимодействия на полях форум-выставки "Отдых. Leisure-2024", проходящей в Москве, обсудили первый заместитель председателя Комитета по туризму Жамшид Абдусаламов и зампредседателя правительства Московской области Михаил Хайкин.Речь шла и о проведении совместных рекламных кампаний и продвижении совместных туристических маршрутов, работе с авторитетными СМИ двух стран.Организация культурных мероприятий в рамках "Года туризма Узбекистана в России" также укрепляет культурные связи.Как отмечалось, взаимное продвижение потенциала на LED-экранах городов и в аэропортах улучшит информированность о туристических предложениях.Ташкентская Международная Туристическая Ярмарка "Туризм на Шелковом пути" пройдет 21-23 ноября.Россия является для Узбекистана стратегическим партнером по туризму. Число граждан РФ, посетивших республику с туристическими целями в 2023 году, выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее: до 714,2 тыс. человек. Только за январь – июль 2024-го республику посетили 442 тыс. российских туристов.
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узбекистан россия туризм сотрудничество
узбекистан россия туризм сотрудничество
Узбекистан и Подмосковье намерены вместе создавать турпакеты для школьников и студентов
17:28 18.09.2024 (обновлено: 17:31 18.09.2024)
Стороны обсудили перспективы взаимодействия на полях форум-выставки "Отдых. Leisure-2024" в Москве.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Узбекистан и Подмосковье планируют совместно создавать специальные туристические пакеты для школьников, студентов и профсоюзных организаций, сообщает
пресс-служба Комитета по туризму РУз.
Перспективы двустороннего взаимодействия на полях форум-выставки "Отдых. Leisure-2024", проходящей в Москве, обсудили первый заместитель председателя Комитета по туризму Жамшид Абдусаламов и зампредседателя правительства Московской области Михаил Хайкин.
"Особое внимание было уделено созданию специальных туристических пакетов для школьников, студентов и профсоюзных организаций, а также организации встреч формата B2B и B2G для представителей туристических секторов двух стран", — говорится в сообщении.
Речь шла и о проведении совместных рекламных кампаний и продвижении совместных туристических маршрутов, работе с авторитетными СМИ двух стран.
Организация культурных мероприятий в рамках "Года туризма Узбекистана в России" также укрепляет культурные связи.
Как отмечалось, взаимное продвижение потенциала на LED-экранах городов и в аэропортах улучшит информированность о туристических предложениях.
"Делегация выразила надежду на активное участие представителей Московской области в Ташкентской международной туристической ярмарке, подчеркивая важность создания единого стенда для повышения видимости и привлекательности региона", — говорится в сообщении.
Ташкентская Международная Туристическая Ярмарка "Туризм на Шелковом пути" пройдет 21-23 ноября.
Россия является для Узбекистана стратегическим партнером по туризму. Число граждан РФ, посетивших республику с туристическими целями в 2023 году, выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее: до 714,2 тыс. человек. Только за январь – июль 2024-го республику посетили 442 тыс. российских туристов.