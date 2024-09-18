https://uz.sputniknews.ru/20240918/uzbekistan-podmoskovye-turizm-sotrudnichestvo-45728852.html

Узбекистан и Подмосковье намерены вместе создавать турпакеты для школьников и студентов

Узбекистан и Подмосковье намерены вместе создавать турпакеты для школьников и студентов

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили перспективы взаимодействия на полях форум-выставки "Отдых. Leisure-2024" в Москве

2024-09-18T17:28+0500

2024-09-18T17:28+0500

2024-09-18T17:31+0500

узбекистан

россия

подмосковье

туризм

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Узбекистан и Подмосковье планируют совместно создавать специальные туристические пакеты для школьников, студентов и профсоюзных организаций, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.Перспективы двустороннего взаимодействия на полях форум-выставки "Отдых. Leisure-2024", проходящей в Москве, обсудили первый заместитель председателя Комитета по туризму Жамшид Абдусаламов и зампредседателя правительства Московской области Михаил Хайкин.Речь шла и о проведении совместных рекламных кампаний и продвижении совместных туристических маршрутов, работе с авторитетными СМИ двух стран.Организация культурных мероприятий в рамках "Года туризма Узбекистана в России" также укрепляет культурные связи.Как отмечалось, взаимное продвижение потенциала на LED-экранах городов и в аэропортах улучшит информированность о туристических предложениях.Ташкентская Международная Туристическая Ярмарка "Туризм на Шелковом пути" пройдет 21-23 ноября.Россия является для Узбекистана стратегическим партнером по туризму. Число граждан РФ, посетивших республику с туристическими целями в 2023 году, выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее: до 714,2 тыс. человек. Только за январь – июль 2024-го республику посетили 442 тыс. российских туристов.

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