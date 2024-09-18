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https://uz.sputniknews.ru/20240918/v-uzbekistane-rossiyskomu-biznesu-predlojili-naladit-torgovlyu-na-granitse-s-afganistanom-45716232.html
В Узбекистане российскому бизнесу предложили наладить торговлю на границе с Афганистаном
В Узбекистане российскому бизнесу предложили наладить торговлю на границе с Афганистаном
Sputnik Узбекистан
В Сурхандарьинской области с рабочим визитом находится губернатор Новосибирской области Андрей Травников
2024-09-18T09:50+0500
2024-09-18T10:20+0500
узбекистан
россия
регион
сурхандарьинская область
новосибирская область
торговля
логистика
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Международный торговый центр и логистический хаб в Термезе на границе с Афганистаном можно использовать для наращивания объемов торговли между регионами Узбекистана и России. Об этом шла речь в ходе визита губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба администрации региона.Вместе с хокимом Сурхандарьинской области Улугбеком Касымовым он посетил международный торговый центр "Термез".Отмечалось, что возможности последнего могут широко использоваться при сортировке, хранении и доставке продукции.Травников при посещении торгового центра ознакомился с представленными в нем образцами электротехнической и ювелирной продукции, производимой в Узбекистане, логистическим центром на его территории.Напомним, что Международный торговый центр "Термез" открылся в конце августа этого года. На его территории общей площадью 260 тыс. квадратных метров осуществляется беспошлинная торговля. Центр позволит обеспечивать до 90% продукции, необходимой афганскому рынку.В мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предусматривающее использование долларов США, евро, рублей и юаней в качестве средства оплаты в торговом центре "Термез". Также введен 15-дневный безвизовый режим для бизнесменов из Афганистана, работающих центре.
узбекистан
россия
сурхандарьинская область
новосибирская область
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узбекистан россия регионы сотрудничество

В Узбекистане российскому бизнесу предложили наладить торговлю на границе с Афганистаном

09:50 18.09.2024 (обновлено: 10:20 18.09.2024)
© Хокимият Сурхандарьинской областиГубернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов посетили международный торговый центр "Термез"
Губернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов посетили международный торговый центр Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2024
© Хокимият Сурхандарьинской области
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В Сурхандарьинской области с рабочим визитом находится губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Международный торговый центр и логистический хаб в Термезе на границе с Афганистаном можно использовать для наращивания объемов торговли между регионами Узбекистана и России. Об этом шла речь в ходе визита губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба администрации региона.
Вместе с хокимом Сурхандарьинской области Улугбеком Касымовым он посетил международный торговый центр "Термез".
Отмечалось, что возможности последнего могут широко использоваться при сортировке, хранении и доставке продукции.
© Хокимият Сурхандарьинской областиГубернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов посетили международный торговый центр "Термез"
Губернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов посетили международный торговый центр Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2024
Губернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов посетили международный торговый центр "Термез"
© Хокимият Сурхандарьинской области

"Наличие в центре безвизового режима в течение 15 дней и возможности ведения мультивалютной торговли создают основу для увеличения объемов торговли между Узбекистаном и Россией, в частности, между Сурхандарьей и Новосибирской областью", — говорится в сообщении.

© Хокимият Сурхандарьинской областиГубернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов посетили международный торговый центр "Термез"
Губернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов посетили международный торговый центр Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2024
Губернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов посетили международный торговый центр "Термез"
© Хокимият Сурхандарьинской области
Травников при посещении торгового центра ознакомился с представленными в нем образцами электротехнической и ювелирной продукции, производимой в Узбекистане, логистическим центром на его территории.
Напомним, что Международный торговый центр "Термез" открылся в конце августа этого года. На его территории общей площадью 260 тыс. квадратных метров осуществляется беспошлинная торговля. Центр позволит обеспечивать до 90% продукции, необходимой афганскому рынку.
В мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предусматривающее использование долларов США, евро, рублей и юаней в качестве средства оплаты в торговом центре "Термез". Также введен 15-дневный безвизовый режим для бизнесменов из Афганистана, работающих центре.
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