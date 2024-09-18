https://uz.sputniknews.ru/20240918/v-uzbekistane-rossiyskomu-biznesu-predlojili-naladit-torgovlyu-na-granitse-s-afganistanom-45716232.html

В Узбекистане российскому бизнесу предложили наладить торговлю на границе с Афганистаном

В Узбекистане российскому бизнесу предложили наладить торговлю на границе с Афганистаном

Sputnik Узбекистан

В Сурхандарьинской области с рабочим визитом находится губернатор Новосибирской области Андрей Травников

2024-09-18T09:50+0500

2024-09-18T09:50+0500

2024-09-18T10:20+0500

узбекистан

россия

регион

сурхандарьинская область

новосибирская область

торговля

логистика

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Международный торговый центр и логистический хаб в Термезе на границе с Афганистаном можно использовать для наращивания объемов торговли между регионами Узбекистана и России. Об этом шла речь в ходе визита губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба администрации региона.Вместе с хокимом Сурхандарьинской области Улугбеком Касымовым он посетил международный торговый центр "Термез".Отмечалось, что возможности последнего могут широко использоваться при сортировке, хранении и доставке продукции.Травников при посещении торгового центра ознакомился с представленными в нем образцами электротехнической и ювелирной продукции, производимой в Узбекистане, логистическим центром на его территории.Напомним, что Международный торговый центр "Термез" открылся в конце августа этого года. На его территории общей площадью 260 тыс. квадратных метров осуществляется беспошлинная торговля. Центр позволит обеспечивать до 90% продукции, необходимой афганскому рынку.В мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предусматривающее использование долларов США, евро, рублей и юаней в качестве средства оплаты в торговом центре "Термез". Также введен 15-дневный безвизовый режим для бизнесменов из Афганистана, работающих центре.

узбекистан

россия

сурхандарьинская область

новосибирская область

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