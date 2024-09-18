В Узбекистане российскому бизнесу предложили наладить торговлю на границе с Афганистаном
09:50 18.09.2024 (обновлено: 10:20 18.09.2024)
© Хокимият Сурхандарьинской областиГубернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов посетили международный торговый центр "Термез"
© Хокимият Сурхандарьинской области
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В Сурхандарьинской области с рабочим визитом находится губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Международный торговый центр и логистический хаб в Термезе на границе с Афганистаном можно использовать для наращивания объемов торговли между регионами Узбекистана и России. Об этом шла речь в ходе визита губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба администрации региона.
Вместе с хокимом Сурхандарьинской области Улугбеком Касымовым он посетил международный торговый центр "Термез".
Отмечалось, что возможности последнего могут широко использоваться при сортировке, хранении и доставке продукции.
© Хокимият Сурхандарьинской областиГубернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов посетили международный торговый центр "Термез"
Губернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов посетили международный торговый центр "Термез"
© Хокимият Сурхандарьинской области
"Наличие в центре безвизового режима в течение 15 дней и возможности ведения мультивалютной торговли создают основу для увеличения объемов торговли между Узбекистаном и Россией, в частности, между Сурхандарьей и Новосибирской областью", — говорится в сообщении.
© Хокимият Сурхандарьинской областиГубернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов посетили международный торговый центр "Термез"
Губернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов посетили международный торговый центр "Термез"
© Хокимият Сурхандарьинской области
Травников при посещении торгового центра ознакомился с представленными в нем образцами электротехнической и ювелирной продукции, производимой в Узбекистане, логистическим центром на его территории.
Напомним, что Международный торговый центр "Термез" открылся в конце августа этого года. На его территории общей площадью 260 тыс. квадратных метров осуществляется беспошлинная торговля. Центр позволит обеспечивать до 90% продукции, необходимой афганскому рынку.
В мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предусматривающее использование долларов США, евро, рублей и юаней в качестве средства оплаты в торговом центре "Термез". Также введен 15-дневный безвизовый режим для бизнесменов из Афганистана, работающих центре.