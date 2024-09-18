https://uz.sputniknews.ru/20240918/vosemdesyat-gryaznyx-predpriyatiy-uzbekistana-umenshat-vrednye-vybrosy-45726952.html

Восемьдесят "грязных" предприятий Узбекистана уменьшат вредные выбросы

Восемьдесят "грязных" предприятий Узбекистана уменьшат вредные выбросы

Sputnik Узбекистан

Минэкологии республики рассказало о достигнутых результатах и дальнейших планах в сферах озеленения, охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, экологического контроля и других направлениях.

2024-09-18T18:15+0500

2024-09-18T18:15+0500

2024-09-18T18:15+0500

общество

узбекистан

экология

узгидромет

яшил макон

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. До конца 2024 года на 80 "грязных" предприятиях Узбекистана установят высокоэффективное оборудование, уменьшающее вредные выбросы сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан на пресс-конференции в Минэкологии. Подобные технологии уже применяют на 52 крупных промпредприятиях республики. Представители ведомства также рассказали, что за последние 6 месяцев в рамках охраны и мониторинга атмосферного воздуха государственной экологической экспертизе подвергнуто 11 296 (107% к прогнозу) объектов I-IV категорий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В рамках акции "Чистый воздух" экологический контроль прошли 205 тыс. (102%) автомобилей. Еще 200 тыс. авто пройдут экоконтроль на втором этапе месяца "Тоза Хаво" (Чистый воздух). Во второй половине этого года в Ташкенте и Нукусе, а также в областных центрах в четвертую среду каждого месяца (25 сентября, 23 октября, 27 ноября и 25 декабря) организуют акции "День без автомобиля". Общенациональный проект "Яшил Макон" (Зеленое пространство) В рамках данного проекта в весеннем сезоне 2024-го высадили 138 млн деревьев (110,5% к плану). Минэкологии и органы местного самоуправления в регионах создали 257 зеленых парков, в результате их общее число достигло 517. До конца текущего года, в рамках осеннего сезона посадки общенационального проекта "Яшил Макон", высадят 75 млн саженцев деревьев и кустарников. За осеннюю посадочную кампанию по всей стране создадут 134 зеленых сада. До конца 2024-го на площади 300 000 га в регионе Аральского моря, 200 000 га в Каракалпакстане, 50 000 га в Навоийской области, 40 000 га в Бухарской области и 10 000 га в Хорезмской области появятся зеленые покровы. Также в этот период высадят 10 млн саженцев деревьев и создадут зеленые пояса на прилегающих территориях предприятий, относящихся к I и II категориям воздействия на окружающую среду. Охрана водных, земельных ресурсов и недр За последние 6 месяцев на 37 предприятиях республики построили и реконструировали локальные очистные сооружения. Минэкологии совместно с Генпрокуратурой приняли меры в отношении 44 предприятий, сбрасывающих чрезмерно загрязненные вещества в ташкентские каналы "Салар", "Бектемир" и "Бозсув", 12 предприятий отключили от сети водоотведения. Кроме того, В результате было очищено 60% образующихся сточных вод и сэкономлены водные ресурсы. До конца текущего года на 56 предприятиях построят локальные очистные сооружения, а существующие реконструируют. Управление отходами Из 209 существующих полигонов бытовых отходов 26 закрыли, поскольку они не отвечали санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям и превышали свои ресурсы. Совместно с иностранной компанией реализуют проект по производству 15 МВт электроэнергии из газа (метана), образующегося на полигоне бытовых отходов "Ахангаран". До конца текущего года рекультивируют 36 полигонов бытовых отходов, приведут в порядок 6 полигонов, построят 22 станции перегрузки отходов.Сфера кадастра По спутниковым снимкам определили координаты 254,1 млн деревьев и создали цифровую карту. У более 553,1 тыс. деревьев теперь есть паспорта, информация об их полных параметрах внесена в электронную платформу. К концу этого года определят водоохранные зоны 13 природных водных объектов, включая прибрежные районы. Также в настоящее время создают государственный реестр и кадастр хозяйственно значимых животных Бухарской и Джизакской областей и перспективных сырьевых предприятий Наманганской, Ферганской и Андижанской областей, проводят инвентаризацию видового состава флоры охраняемых природных территорий, расположенных в этих регионах. Охраняемые природные территории В Нижне-Амударьинском государственном биосферном заповеднике ввели в эксплуатацию 2 электрических насоса и остановили деградацию лесных массивов за счет откачки воды из Амударьи. До конца текущего года площадь охраняемых природных территорий (ОПТ) расширят. 120 сотрудников ОПТ повысят квалификацию. Лесное хозяйство До конца текущего года на орошаемых землях Лесного фонда заложат 1 тыс. гектаров быстрорастущих древесных насаждений и 500 гектаров защитных древесных насаждений. Кроме того, освоят 3 тыс. 500 гектаров земель, не используемых лесхозами, и увеличат уровень лесистости республики до 8,1% (3 млн 650 тысяч гектаров). Гидрометеорология До конца текущего года достоверность метеорологических прогнозов повысят за счет создания станции "Тахтагорача" в Кашкадарьинской области и внедрения современной автоматизированной системы мониторинга. В 9 регионах республики оборудуют 35 гидрологических наблюдательных пунктов с целью онлайн-мониторинга состояния водных ресурсов, совершенствования системы раннего предупреждения о паводках и ливневых стоках, а также ведения учета поверхностных вод на всей территории республики. С помощью установки 1 единицы метеорологического радиолокационного оборудования в Сурхандарьинской области полностью охватят Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области, а также будут прогнозировать опасные гидрометеорологические явления в горных и предгорных районах и выявлять зоны с повышенным риском их возникновения. В системе планируют в качестве теста внедрить систему раннего прогнозирования на основе опыта Финляндии и систему прогнозирования на основе модели текущего прогнозирования для центров регионов республики, а также провести переподготовку 20 специалистов.

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