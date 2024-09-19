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https://uz.sputniknews.ru/20240919/chto-izvestno-ob-avarii-na-baysunskom-mestorojdenii-gaza-45745550.html
Что известно об аварии на байсунском месторождении газа
Что известно об аварии на байсунском месторождении газа
Sputnik Узбекистан
Министры энергетики и по чрезвычайным ситуациям провели брифинг для журналистов, в ходе которого рассказали о деталях произошедшей накануне аварии
2024-09-19T15:10+0500
2024-09-19T15:10+0500
эксклюзив
общество
происшествия
газ
министерство энергетики узбекистана
мчс узбекистана
брифинг
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. На газовом месторождении "25 лет Независимости" в Байсунском районе Сурхандарьинской области состоялся брифинг с участием министра энергетики Журабека Мирзамахмудова и министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Абдуллы Кулдашева, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Чиновники прокомментировали информацию об утечке сероводорода, которая вновь произошла на скважине № 604 накануне примерно в 16.00. Они подтвердили, что в результате инцидента погибли четыре человека, 11 пострадали. После обследования и оказания помощи девять из них отпустили домой, двоих выпишут в ближайшее время. Ранее выброс сероводородного газа при проведении технологического процесса бурения в скважине № 604 месторождения "М-25" произошел 1 сентября этого года. Для ликвидации последствий инцидента сформировали оперативный штаб, состоящий из должностных лиц министерств и ведомств республиканского уровня. В результате проведенных работ 15 сентября процесс выброса сероводородного газа остановили, скважину заглушили. Причиной повторения инцидента стали географические особенности места, где находится скважина, отметил Мирзамахмудов. Рудник был открыт в 1975 году и считается одним из самых сложных в эксплуатации из-за горно-геологических условий. Работы на месторождении активизировались в связи со снижением добычи газа в стране и ростом его потребления среди населения, поскольку М-25 в настоящее время является крупнейшим неразрабатываемым газовым месторождением в Узбекистане. Глава энергетического ведомства также уточнил, что говорить об утечке сероводорода — неправильно. Речь идет об утечке газа с сульфидом водорода до 7% в составе. Представителям СМИ также рассказали, что ERIELL Group полностью берет опеку над семьями четырех сотрудников, погибших в результате аварии на месторождении "М-25", и будет оказывать им всю необходимую помощь, в том числе выплатит компенсацию. Ситуация находится под полным контролем. Оперативный штаб составе представителей компаний, МЧС, Минэнерго, администрации региона и организаций, ответственных за защиту населения, изучает детали и анализирует технические решения. Население близлежащих населенных пунктов эвакуировали в безопасные районы, людей обеспечивают предметами первой необходимости и продуктами питания. В случае необходимости из района аварии в Байсуне эвакуируют около 3 тысяч человек, сообщил замхокима Сурхандарьинской области Алишер Амиров. По его словам, в девяти населенных пунктах вокруг зоны происшествия круглосуточно работают контрольно-измерительные лаборатории, отслеживающие концентрацию вредных газов в воздухе. Оперативные группы Нацгвардии, УВД и УЧС области задействованы на местах. Кроме того, хокимият гарантирует сохранность имущества при эвакуации населения.
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Анна Желиховская
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эксклюзив, общество, происшествия, газ, министерство энергетики узбекистана, мчс узбекистана, брифинг, сурхандарьинская область
эксклюзив, общество, происшествия, газ, министерство энергетики узбекистана, мчс узбекистана, брифинг, сурхандарьинская область

Что известно об аварии на байсунском месторождении газа

15:10 19.09.2024
© Министерства энергетики республики УзбекистанНа месторождении "25 лет Независимости" в Байсунском районе состоялся брифинг с участием министра энергетики Журабека Мирзамахмудова и министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Абдуллы Кулдашева.
На месторождении 25 лет Независимости в Байсунском районе состоялся брифинг с участием министра энергетики Журабека Мирзамахмудова и министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Абдуллы Кулдашева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2024
© Министерства энергетики республики Узбекистан
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Эксклюзив
Министры энергетики и по чрезвычайным ситуациям провели брифинг для журналистов, в ходе которого рассказали о деталях произошедшей накануне аварии.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. На газовом месторождении "25 лет Независимости" в Байсунском районе Сурхандарьинской области состоялся брифинг с участием министра энергетики Журабека Мирзамахмудова и министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Абдуллы Кулдашева, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяБрифинг для представителей СМИ в связи с инцидентами техногенного характера на месторождении "М-25" в Байсуне
Брифинг для представителей СМИ в связи с инцидентами техногенного характера на месторождении М-25 в Байсуне - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2024
Брифинг для представителей СМИ в связи с инцидентами техногенного характера на месторождении "М-25" в Байсуне
© Sputnik/Анна Желиховская
Чиновники прокомментировали информацию об утечке сероводорода, которая вновь произошла на скважине № 604 накануне примерно в 16.00. Они подтвердили, что в результате инцидента погибли четыре человека, 11 пострадали. После обследования и оказания помощи девять из них отпустили домой, двоих выпишут в ближайшее время.
Ранее выброс сероводородного газа при проведении технологического процесса бурения в скважине № 604 месторождения "М-25" произошел 1 сентября этого года.
Для ликвидации последствий инцидента сформировали оперативный штаб, состоящий из должностных лиц министерств и ведомств республиканского уровня.
В результате проведенных работ 15 сентября процесс выброса сероводородного газа остановили, скважину заглушили.
Причиной повторения инцидента стали географические особенности места, где находится скважина, отметил Мирзамахмудов.
Рудник был открыт в 1975 году и считается одним из самых сложных в эксплуатации из-за горно-геологических условий.
Работы на месторождении активизировались в связи со снижением добычи газа в стране и ростом его потребления среди населения, поскольку М-25 в настоящее время является крупнейшим неразрабатываемым газовым месторождением в Узбекистане.
Глава энергетического ведомства также уточнил, что говорить об утечке сероводорода — неправильно. Речь идет об утечке газа с сульфидом водорода до 7% в составе.
"Была утечка природного газа, в составе которого высокий уровень не только сульфида водорода, но и процент карбоната ангидрида доходил до 12. То есть в составе газа вредных веществ было около 20%", — пояснил министр.
Представителям СМИ также рассказали, что ERIELL Group полностью берет опеку над семьями четырех сотрудников, погибших в результате аварии на месторождении "М-25", и будет оказывать им всю необходимую помощь, в том числе выплатит компенсацию.

"Группа компаний также возьмет на себя содержание детей в этих семьях и в дальнейшем — затраты на получение ими высшего образования", — сообщил в ходе брифинга советник компании Азизбек Назаров.

Ситуация находится под полным контролем. Оперативный штаб составе представителей компаний, МЧС, Минэнерго, администрации региона и организаций, ответственных за защиту населения, изучает детали и анализирует технические решения.
Население близлежащих населенных пунктов эвакуировали в безопасные районы, людей обеспечивают предметами первой необходимости и продуктами питания.
В случае необходимости из района аварии в Байсуне эвакуируют около 3 тысяч человек, сообщил замхокима Сурхандарьинской области Алишер Амиров.
По его словам, в девяти населенных пунктах вокруг зоны происшествия круглосуточно работают контрольно-измерительные лаборатории, отслеживающие концентрацию вредных газов в воздухе. Оперативные группы Нацгвардии, УВД и УЧС области задействованы на местах.
Кроме того, хокимият гарантирует сохранность имущества при эвакуации населения.
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