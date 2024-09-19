https://uz.sputniknews.ru/20240919/road-show-uzbekistana-v-moskve-45737526.html
Road show Узбекистана в Москве: что показали, о чем договорились
Road show Узбекистана в Москве: что показали, о чем договорились
Sputnik Узбекистан
По словам посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова, республика готова удивить каждого туриста
2024-09-19T14:05+0500
2024-09-19T14:05+0500
2024-09-19T14:05+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
туризм
презентация
москва
вднх
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сотрудничество
ботиржон асадов
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В рамках года туризма РУз в РФ в павильоне “Узбекистан” на ВДНХ прошло Road show. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств России, а также ведущие туристические компании двух стран.Состоялись презентации туристического потенциала Узбекистана. Была представлена информация о реформах в сфере туризма, проводимых в республике в последние годы, а также о новых турнаправлениях.По словам посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова, страна готова удивить каждого туриста. Подробности – в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан москва посол ботиржон асадов туризм
узбекистан москва посол ботиржон асадов туризм
Road show Узбекистана в Москве: что показали, о чем договорились
Эксклюзив
По словам посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова, республика готова удивить каждого туриста.
В рамках года туризма РУз в РФ в павильоне “Узбекистан” на ВДНХ прошло Road show. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств России, а также ведущие туристические компании двух стран.
Состоялись презентации туристического потенциала Узбекистана. Была представлена информация о реформах в сфере туризма, проводимых в республике в последние годы, а также о новых турнаправлениях.
По словам посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова, страна готова удивить каждого туриста.
Подробности – в видео Sputnik Узбекистан.