https://uz.sputniknews.ru/20240919/road-show-uzbekistana-v-moskve-45737526.html

Road show Узбекистана в Москве: что показали, о чем договорились

Road show Узбекистана в Москве: что показали, о чем договорились

Sputnik Узбекистан

По словам посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова, республика готова удивить каждого туриста

2024-09-19T14:05+0500

2024-09-19T14:05+0500

2024-09-19T14:05+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

туризм

презентация

москва

вднх

россия

сотрудничество

ботиржон асадов

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В рамках года туризма РУз в РФ в павильоне “Узбекистан” на ВДНХ прошло Road show. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств России, а также ведущие туристические компании двух стран.Состоялись презентации туристического потенциала Узбекистана. Была представлена информация о реформах в сфере туризма, проводимых в республике в последние годы, а также о новых турнаправлениях.По словам посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова, страна готова удивить каждого туриста. Подробности – в видео Sputnik Узбекистан.

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