https://uz.sputniknews.ru/20240919/uzbekistan-predsedatelstvo-mejgossovet-sng-kosmos-45749278.html

Узбекистан будет председательствовать в межгоссовете по космосу СНГ в 2024-2025

Узбекистан будет председательствовать в межгоссовете по космосу СНГ в 2024-2025

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте проходит Пятое заседание Межгосударственного космического совета СНГ

2024-09-19T18:20+0500

2024-09-19T18:20+0500

2024-09-19T18:20+0500

роскосмос

космос

узбекистан

снг

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Узбекистан возглавит Межгосударственный совет по космосу стран СНГ в 2024-2025 годы. Такое решение приняли в ходе пятого заседания данного совета в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В соответствии с нормативными документами председательство в совете осуществляет поочередно каждая страна СНГ в алфавитном порядке. В 2023-2024 годы председателем в этой структуре содружества был Таджикистан. Единогласным решением Председателем Межгосударственного совета по космосу на 2024-2025 годы избрали директора Агентства космических исследований и технологий при Кабинете министров РУз, члена Межгосударственного совета по космосу Шухрата Кадирова. Тот, в свою очередь, обозначил приоритетные направления деятельности на ближайшие годы. В их числе развитие космического образования, совместные проекты по подготовке молодых специалистов, участие в международных космических программах и укрепление сотрудничества в области космических технологий. Глава Узбеккосмоса также отметил, что перед советом стоят амбициозные задачи по развитию космической деятельности на ближайшие годы, координации усилий в рамках ООН и дальнейшему углублению сотрудничества в области космических технологий. Участники заседания — представители Роскосмоса, Национальных академий наук Беларуси и Таджикистана, профильных организаций Казахстана и Армении разрабатывают план мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Речь также идет о реализации программ межгосударственного сотрудничества по предоставлению космических продуктов и услуг, их использованию, обмене информацией по дистанционному зондированию земли для решения актуальных задач в различных отраслях экономики, а также совместных проектах в этом направлении. По мнению замглавы управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси Ивана Бучи, сложная общественно политическая обстановка в современном мире, новые вызовы и угрозы безопасности требуют особой консолидации и максимального использования интеграционного потенциала государств-участников СНГ.Для справки: Совет по космосу стран СНГ является координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных программ по исследованию и использованию космического пространства. Он разрабатывает долгосрочные межгосударственные программы и оказывает содействие обеспечению гарантированного доступа в космос государствам. На сегодняшний день в состав Совета входят Узбекистан, Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Таджикистан.

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