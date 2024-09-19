Узбекистан будет председательствовать в межгоссовете по космосу СНГ в 2024-2025
© Sputnik / Abdubakir YunusovВид на небоскреб NEST ONE в Tashkent city
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
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В Ташкенте проходит пятое заседание Межгосударственного космического совета СНГ.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Узбекистан возглавит Межгосударственный совет по космосу стран СНГ в 2024-2025 годы. Такое решение приняли в ходе пятого заседания данного совета в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В соответствии с нормативными документами председательство в совете осуществляет поочередно каждая страна СНГ в алфавитном порядке. В 2023-2024 годы председателем в этой структуре содружества был Таджикистан.
Единогласным решением Председателем Межгосударственного совета по космосу на 2024-2025 годы избрали директора Агентства космических исследований и технологий при Кабинете министров РУз, члена Межгосударственного совета по космосу Шухрата Кадирова.
Тот, в свою очередь, обозначил приоритетные направления деятельности на ближайшие годы. В их числе развитие космического образования, совместные проекты по подготовке молодых специалистов, участие в международных космических программах и укрепление сотрудничества в области космических технологий.
© SputnikПятое заседание Межгосударственного космического совета СНГ
Пятое заседание Межгосударственного космического совета СНГ
© Sputnik
"Я хотел предложить вывести наше сотрудничество в сфере космического образования на качественную новый уровень и инициировать реализацию совместных проектов по повышению квалификации молодых специалистов", — сказал Кадиров.
Глава Узбеккосмоса также отметил, что перед советом стоят амбициозные задачи по развитию космической деятельности на ближайшие годы, координации усилий в рамках ООН и дальнейшему углублению сотрудничества в области космических технологий.
Участники заседания — представители Роскосмоса, Национальных академий наук Беларуси и Таджикистана, профильных организаций Казахстана и Армении разрабатывают план мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.
Речь также идет о реализации программ межгосударственного сотрудничества по предоставлению космических продуктов и услуг, их использованию, обмене информацией по дистанционному зондированию земли для решения актуальных задач в различных отраслях экономики, а также совместных проектах в этом направлении.
По мнению замглавы управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси Ивана Бучи, сложная общественно политическая обстановка в современном мире, новые вызовы и угрозы безопасности требуют особой консолидации и максимального использования интеграционного потенциала государств-участников СНГ.
© Агентство “Узбеккосмос”Пятое заседание Межгосударственного космического совета СНГ
Пятое заседание Межгосударственного космического совета СНГ
© Агентство “Узбеккосмос”
"Полагаем, что принятие Межгоссоветом заявления по актуальным вопросам исследования и использования космического пространства, инициатором принятия которого выступила Российская Федерация, и учитывающего мнение государств-членов Межгоссовета, позволило бы продемонстрировать нашу консолидированную позицию в отношении недопущения использования космических систем, заявленных как гражданские, в военных целях", — отметил он.
Для справки: Совет по космосу стран СНГ является координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных программ по исследованию и использованию космического пространства. Он разрабатывает долгосрочные межгосударственные программы и оказывает содействие обеспечению гарантированного доступа в космос государствам.
На сегодняшний день в состав Совета входят Узбекистан, Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Таджикистан.