https://uz.sputniknews.ru/20240920/novye-obrazovatelnye-programmy-rf-zainteresuyut-uzbekistantsev-45762796.html

Замглавы Россотрудничества: Новые образовательные программы РФ заинтересуют узбекистанцев

Замглавы Россотрудничества: Новые образовательные программы РФ заинтересуют узбекистанцев

Sputnik Узбекистан

По словам Павла Шевцова, именно образование является основой для формирования крепких, дружеских, партнерских отношений между странами.

2024-09-20T18:20+0500

2024-09-20T18:20+0500

2024-09-20T18:20+0500

пресс-центр

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сотрудничество

пресс-конференция

пресс-центр

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Новые российские образовательные программы заинтересуют молодежь Узбекистана. Об этом заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Шевцов добавил, что у России огромный интерес к Узбекистану, а образование является основой для формирования крепких, дружеских, партнерских отношений между нашими странами, что всегда подчеркивают их лидеры. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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