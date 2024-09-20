https://uz.sputniknews.ru/20240920/novye-obrazovatelnye-programmy-rf-zainteresuyut-uzbekistantsev-45762796.html
Замглавы Россотрудничества: Новые образовательные программы РФ заинтересуют узбекистанцев
Замглавы Россотрудничества: Новые образовательные программы РФ заинтересуют узбекистанцев
Sputnik Узбекистан
По словам Павла Шевцова, именно образование является основой для формирования крепких, дружеских, партнерских отношений между странами.
2024-09-20T18:20+0500
2024-09-20T18:20+0500
2024-09-20T18:20+0500
пресс-центр
видео
эксклюзив
россия
узбекистан
образование
сотрудничество
пресс-конференция
пресс-центр
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/14/45762171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e69c5dd374479f174b4308a831c30d45.jpg
Новые российские образовательные программы заинтересуют молодежь Узбекистана. Об этом заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Шевцов добавил, что у России огромный интерес к Узбекистану, а образование является основой для формирования крепких, дружеских, партнерских отношений между нашими странами, что всегда подчеркивают их лидеры. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/14/45762171_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_790a1850558e128d72c6f57b64393522.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан россия образование сотрудничество
узбекистан россия образование сотрудничество
Замглавы Россотрудничества: Новые образовательные программы РФ заинтересуют узбекистанцев
Эксклюзив
По словам Павла Шевцова, именно образование является основой для формирования крепких, дружеских, партнерских отношений между странами.
Новые российские образовательные программы заинтересуют молодежь Узбекистана. Об этом заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"Цифровые технологии, ведущие технические вузы активно продвинулись за этот год. В этих направлениях будут новации, новые подходы и образовательные программы, которые, я уверен, заинтересуют молодежь из Узбекистана", — отметил он.
Шевцов добавил, что у России огромный интерес к Узбекистану, а образование является основой для формирования крепких, дружеских, партнерских отношений между нашими странами, что всегда подчеркивают их лидеры.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.