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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20240920/novye-obrazovatelnye-programmy-rf-zainteresuyut-uzbekistantsev-45762796.html
Замглавы Россотрудничества: Новые образовательные программы РФ заинтересуют узбекистанцев
Замглавы Россотрудничества: Новые образовательные программы РФ заинтересуют узбекистанцев
Sputnik Узбекистан
По словам Павла Шевцова, именно образование является основой для формирования крепких, дружеских, партнерских отношений между странами.
2024-09-20T18:20+0500
2024-09-20T18:20+0500
пресс-центр
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эксклюзив
россия
узбекистан
образование
сотрудничество
пресс-конференция
пресс-центр
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Новые российские образовательные программы заинтересуют молодежь Узбекистана. Об этом заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Шевцов добавил, что у России огромный интерес к Узбекистану, а образование является основой для формирования крепких, дружеских, партнерских отношений между нашими странами, что всегда подчеркивают их лидеры. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан россия образование сотрудничество
узбекистан россия образование сотрудничество

Замглавы Россотрудничества: Новые образовательные программы РФ заинтересуют узбекистанцев

18:20 20.09.2024
© Sputnik
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Эксклюзив
По словам Павла Шевцова, именно образование является основой для формирования крепких, дружеских, партнерских отношений между странами.
Новые российские образовательные программы заинтересуют молодежь Узбекистана. Об этом заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"Цифровые технологии, ведущие технические вузы активно продвинулись за этот год. В этих направлениях будут новации, новые подходы и образовательные программы, которые, я уверен, заинтересуют молодежь из Узбекистана", — отметил он.
Шевцов добавил, что у России огромный интерес к Узбекистану, а образование является основой для формирования крепких, дружеских, партнерских отношений между нашими странами, что всегда подчеркивают их лидеры.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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