https://uz.sputniknews.ru/20240920/ramzan-kadyrov-otpravka-dvux-cybertruck-zona-svo-45765537.html
Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще двух Cybertruck в зону СВО
Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще двух Cybertruck в зону СВО
Sputnik Узбекистан
По словам главы Чечни, удобство и маневренность этих машин очень востребованы в зоне спецоперации
2024-09-20T17:45+0500
2024-09-20T17:45+0500
2024-09-20T17:48+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
рамзан кадыров
чеченская республика
автомобили
илон маск
tesla
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/14/45765681_4:0:859:481_1920x0_80_0_0_28f6db58fcb1319d3151d4fe170da42e.png
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале об отправке двух автомобилей Cybertruck в зону специальной военной операции.Глава региона добавил, что мобильность, удобство и маневренность машин очень востребованы в зоне спецоперации.Лучшей рекламы для Cybertruck придумать нельзя, резюмировал Кадыров.Напомним, что августе Рамзан Кадыров рассказал о получении от главы компании Tesla Илона Маска машины Cybertruck, пообещав передать ее бойцам в зону спецоперации. Он высказал уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам, и пригласил Маска приехать в Грозный. Позднее американский бизнесмен опроверг его слова о подарке. Кроме того, 19 сентября глава Чечни сообщил, что предприниматель отключил подаренный ему Cybertruck. Он отметил, что это "некрасивый" поступок.
чеченская республика
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/14/45765681_111:0:752:481_1920x0_80_0_0_c1456fa0547bbc80762b2b7b3be9ad97.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рамзан кадыров сво
Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще двух Cybertruck в зону СВО
17:45 20.09.2024 (обновлено: 17:48 20.09.2024)
По словам главы Чечни, удобство и маневренность этих машин очень востребованы в зоне спецоперации.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал
в своем Telegram-канале об отправке двух автомобилей Cybertruck в зону специальной военной операции.
"Еще два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев…Машины работают штатно и без сбоев", — написал он.
Глава региона добавил, что мобильность, удобство и маневренность машин очень востребованы в зоне спецоперации.
Лучшей рекламы для Cybertruck придумать нельзя, резюмировал Кадыров.
Напомним, что августе Рамзан Кадыров рассказал о получении от главы компании Tesla Илона Маска машины Cybertruck, пообещав передать ее бойцам в зону спецоперации. Он высказал уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам, и пригласил Маска приехать в Грозный. Позднее американский бизнесмен опроверг его слова о подарке.
Кроме того, 19 сентября глава Чечни сообщил, что предприниматель отключил подаренный ему Cybertruck. Он отметил, что это "некрасивый" поступок.