https://uz.sputniknews.ru/20240920/ramzan-kadyrov-otpravka-dvux-cybertruck-zona-svo-45765537.html

Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще двух Cybertruck в зону СВО

Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще двух Cybertruck в зону СВО

Sputnik Узбекистан

По словам главы Чечни, удобство и маневренность этих машин очень востребованы в зоне спецоперации

2024-09-20T17:45+0500

2024-09-20T17:45+0500

2024-09-20T17:48+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

рамзан кадыров

чеченская республика

автомобили

илон маск

tesla

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/14/45765681_4:0:859:481_1920x0_80_0_0_28f6db58fcb1319d3151d4fe170da42e.png

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале об отправке двух автомобилей Cybertruck в зону специальной военной операции.Глава региона добавил, что мобильность, удобство и маневренность машин очень востребованы в зоне спецоперации.Лучшей рекламы для Cybertruck придумать нельзя, резюмировал Кадыров.Напомним, что августе Рамзан Кадыров рассказал о получении от главы компании Tesla Илона Маска машины Cybertruck, пообещав передать ее бойцам в зону спецоперации. Он высказал уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам, и пригласил Маска приехать в Грозный. Позднее американский бизнесмен опроверг его слова о подарке. Кроме того, 19 сентября глава Чечни сообщил, что предприниматель отключил подаренный ему Cybertruck. Он отметил, что это "некрасивый" поступок.

чеченская республика

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

рамзан кадыров сво