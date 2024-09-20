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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240920/ramzan-kadyrov-otpravka-dvux-cybertruck-zona-svo-45765537.html
Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще двух Cybertruck в зону СВО
Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще двух Cybertruck в зону СВО
Sputnik Узбекистан
По словам главы Чечни, удобство и маневренность этих машин очень востребованы в зоне спецоперации
2024-09-20T17:45+0500
2024-09-20T17:48+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
рамзан кадыров
чеченская республика
автомобили
илон маск
tesla
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале об отправке двух автомобилей Cybertruck в зону специальной военной операции.Глава региона добавил, что мобильность, удобство и маневренность машин очень востребованы в зоне спецоперации.Лучшей рекламы для Cybertruck придумать нельзя, резюмировал Кадыров.Напомним, что августе Рамзан Кадыров рассказал о получении от главы компании Tesla Илона Маска машины Cybertruck, пообещав передать ее бойцам в зону спецоперации. Он высказал уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам, и пригласил Маска приехать в Грозный. Позднее американский бизнесмен опроверг его слова о подарке. Кроме того, 19 сентября глава Чечни сообщил, что предприниматель отключил подаренный ему Cybertruck. Он отметил, что это "некрасивый" поступок.
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рамзан кадыров сво
рамзан кадыров сво

Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще двух Cybertruck в зону СВО

17:45 20.09.2024 (обновлено: 17:48 20.09.2024)
© РИА Новости / Кадыров заявил об отправке еще двух Cybertruck в зону СВО
Кадыров заявил об отправке еще двух Cybertruck в зону СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости /
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По словам главы Чечни, удобство и маневренность этих машин очень востребованы в зоне спецоперации.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале об отправке двух автомобилей Cybertruck в зону специальной военной операции.

"Еще два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев…Машины работают штатно и без сбоев", — написал он.

Глава региона добавил, что мобильность, удобство и маневренность машин очень востребованы в зоне спецоперации.
Лучшей рекламы для Cybertruck придумать нельзя, резюмировал Кадыров.
Напомним, что августе Рамзан Кадыров рассказал о получении от главы компании Tesla Илона Маска машины Cybertruck, пообещав передать ее бойцам в зону спецоперации. Он высказал уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам, и пригласил Маска приехать в Грозный. Позднее американский бизнесмен опроверг его слова о подарке.
Кроме того, 19 сентября глава Чечни сообщил, что предприниматель отключил подаренный ему Cybertruck. Он отметил, что это "некрасивый" поступок.
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