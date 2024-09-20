https://uz.sputniknews.ru/20240920/senat-oliy-majlisa-plenarnoe-zasedanie-45757841.html

Сенат Олий Мажлиса собрался на пленарное заседание — что в повестке

Сенат Олий Мажлиса собрался на пленарное заседание — что в повестке

Sputnik Узбекистан

Помимо законов, парламентарии рассмотрят Национальный доклад о противодействии коррупции в Республике Узбекистан

2024-09-20T10:32+0500

2024-09-20T10:32+0500

2024-09-20T11:08+0500

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

общество

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Сегодня начало свою работу пятьдесят седьмое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса РУз, сообщает пресс-служба верхней палаты. Повестка дня заседания включает: Наряду с этим, парламентарии планируют рассмотреть еще ряд законов, касающихся усиления мер защиты от семейного (бытового) насилия, координации и упрощения управления специальными экономическими зонами, защиты субъектов предпринимательства от необоснованных проверок, ратификации международной конвенции, дальнейшего совершенствования сферы управления государственным имуществом и системы госзакупок. Предметом обсуждения также станет Национальный доклад о противодействии коррупции в Узбекистане.

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