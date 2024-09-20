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Сенат Олий Мажлиса собрался на пленарное заседание — что в повестке
Сенат Олий Мажлиса собрался на пленарное заседание — что в повестке
Sputnik Узбекистан
Помимо законов, парламентарии рассмотрят Национальный доклад о противодействии коррупции в Республике Узбекистан
2024-09-20T10:32+0500
2024-09-20T10:32+0500
2024-09-20T11:08+0500
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
общество
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Сегодня начало свою работу пятьдесят седьмое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса РУз, сообщает пресс-служба верхней палаты. Повестка дня заседания включает: Наряду с этим, парламентарии планируют рассмотреть еще ряд законов, касающихся усиления мер защиты от семейного (бытового) насилия, координации и упрощения управления специальными экономическими зонами, защиты субъектов предпринимательства от необоснованных проверок, ратификации международной конвенции, дальнейшего совершенствования сферы управления государственным имуществом и системы госзакупок. Предметом обсуждения также станет Национальный доклад о противодействии коррупции в Узбекистане.
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сенаторы законы пленарное заседание узбекистан
сенаторы законы пленарное заседание узбекистан
Сенат Олий Мажлиса собрался на пленарное заседание — что в повестке
10:32 20.09.2024 (обновлено: 11:08 20.09.2024)
Помимо законов, парламентарии рассмотрят Национальный доклад о противодействии коррупции в Республике Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Сегодня начало свою работу пятьдесят седьмое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса РУз, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
Повестка дня заседания включает:
Закон "Об оказании психологической помощи населению";
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз в связи с совершенствованием порядка предоставления в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения";
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз, направленных на совершенствование деятельности органов государственной власти на местах в связи с принятием Конституции Республики Узбекистан в новой редакции";
Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности".
Наряду с этим, парламентарии планируют рассмотреть еще ряд законов, касающихся усиления мер защиты от семейного (бытового) насилия, координации и упрощения управления специальными экономическими зонами, защиты субъектов предпринимательства от необоснованных проверок, ратификации международной конвенции, дальнейшего совершенствования сферы управления государственным имуществом и системы госзакупок.
Предметом обсуждения также станет Национальный доклад о противодействии коррупции в Узбекистане.