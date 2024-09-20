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В Узбекистане намерены бороться с пыльными бурями и улучшить качество атмосферного воздуха
В Узбекистане намерены бороться с пыльными бурями и улучшить качество атмосферного воздуха
Sputnik Узбекистан
Главе республики представили проекты двух программ, разработанных для сохранения чистоты воздуха и снижения влияния антропогенных факторов на экологию.
2024-09-20T12:05+0500
2024-09-20T12:05+0500
2024-09-20T12:16+0500
узбекистан
воздух
шавкат мирзиёев
экология
презентация
общество
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву презентовали две программы: по борьбе с пыльными бурями до 2030 года, а также меры по улучшению качества воздуха в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Вторая программа направлена на улучшение качества атмосферного воздуха в Ташкенте. В соответствии с ней, в ближайшие 5 лет в столице и прилегающих районах Ташкентской области создадут зеленые пояса и парки на площади 441 гектар. Чтобы упорядочить работу по санитарной очистке, на базе действующего центра предлагают создать Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики. Кроме того, внедрят рейтинговую систему предприятий по санитарной очистке с разделением их на три категории в зависимости от показателей эффективности. Также предусмотрено установление следующего требования: при проектировании строящихся зданий высотой более 12 метров или общей площадью более 500 квадратных метров должно озеленяться не менее 25% прилегающей к ним территории. Кроме того, промпредприятия, оказывающие значительное воздействие на окружающую среду, будут обязаны создавать зеленые пояса. Еще одно предложение касается учреждения почетного звания "Заслуженный эколог Республики Узбекистан" для поощрения активных и инициативных граждан. Это послужит предупреждению экологических правонарушений, усилению общественного контроля в сфере. Также речь шла о присоединении к Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Кроме того, постановлением Кабмина от 27 мая 2019 года в республике ввели систему экологической маркировки. Теперь в соответствии с международным стандартом ISO 14024 будет введена добровольная экологическая маркировка продукции и услуг под названием "Yashil belgi" ("Зеленый знак"). Помимо этого, утвердят отраслевые графики по установке станций автоматизированного мониторинга, пылегазоочистного оборудования и локальных водоочистных сооружений на 2 336 хозяйствующих субъектах. При Минэкологии создадут Зеленый благотворительный фонд без статуса юридического лица, который будет управляться под общественным контролем. В приложениях электронных платежных систем появится возможность производить добровольные благотворительные отчисления "Зеленый платеж".
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узбекистан борьба пыльные бури улучшение качество воздух
узбекистан борьба пыльные бури улучшение качество воздух
В Узбекистане намерены бороться с пыльными бурями и улучшить качество атмосферного воздуха
12:05 20.09.2024 (обновлено: 12:16 20.09.2024)
Главе республики представили проекты двух программ, разработанных для сохранения чистоты воздуха и снижения влияния антропогенных факторов на экологию.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Шавкату Мирзиёеву презентовали две программы: по борьбе с пыльными бурями до 2030 года, а также меры по улучшению качества воздуха в Ташкенте, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
"Первая — Национальная программа по борьбе с пыльными бурями и смягчению их последствий на 2024 – 2030 годы. Этот документ предусматривает поэтапный полный запрет на продажу и использование топлива категории ниже стандарта "Евро-4". Для этого Бухарский и Ферганский нефтеперерабатывающие заводы будут модернизированы для производства высококачественного топлива", — говорится в сообщении.
Вторая программа направлена на улучшение качества атмосферного воздуха в Ташкенте. В соответствии с ней, в ближайшие 5 лет в столице и прилегающих районах Ташкентской области создадут зеленые пояса и парки на площади 441 гектар.
Чтобы упорядочить работу по санитарной очистке, на базе действующего центра предлагают создать Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.
Кроме того, внедрят рейтинговую систему предприятий по санитарной очистке с разделением их на три категории в зависимости от показателей эффективности.
Также предусмотрено установление следующего требования: при проектировании строящихся зданий высотой более 12 метров или общей площадью более 500 квадратных метров должно озеленяться не менее 25% прилегающей к ним территории. Кроме того, промпредприятия, оказывающие значительное воздействие на окружающую среду, будут обязаны создавать зеленые пояса.
Еще одно предложение касается учреждения почетного звания "Заслуженный эколог Республики Узбекистан" для поощрения активных и инициативных граждан.
Это послужит предупреждению экологических правонарушений, усилению общественного контроля в сфере.
Также речь шла о присоединении к Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
"Указано на целесообразность введения в Кодекс об административной ответственности статьи о несоблюдении требований охраны атмосферного воздуха на строительных площадках. Также планируется ужесточение финансовых санкций штрафов за вырубку и умышленную сушку деревьев, незаконную добычу песка и гравия из русел рек, выброс отходов в неустановленных местах", — говорится в сообщении.
Кроме того, постановлением Кабмина от 27 мая 2019 года в республике ввели систему экологической маркировки. Теперь в соответствии с международным стандартом ISO 14024 будет введена добровольная экологическая маркировка продукции и услуг под названием "Yashil belgi" ("Зеленый знак"). Помимо этого, утвердят отраслевые графики по установке станций автоматизированного мониторинга, пылегазоочистного оборудования и локальных водоочистных сооружений на 2 336 хозяйствующих субъектах.
При Минэкологии создадут Зеленый благотворительный фонд без статуса юридического лица, который будет управляться под общественным контролем. В приложениях электронных платежных систем появится возможность производить добровольные благотворительные отчисления "Зеленый платеж".