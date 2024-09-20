Сотрудничество в сфере образования между Узбекистаном и Россией — видео
11:00 20.09.2024 (обновлено: 12:10 20.09.2024)
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Эксклюзив
О новых инициативах и проектах в сфере образования и планах на будущее рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, посвященная вопросам взаимодействия в сфере образования между Узбекистаном и Россией.
Речь шла о новых инициативах и проектах, представленных Россотрудничеством на выставке "Российское образование. Ташкент – 2024" 20-21 сентября, а также договоренностях, которых стороны планируют достичь.