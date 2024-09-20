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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20240920/uzbekistan-rossiya-obrazovaniye-sotrudnichestvo-45756991.html
Сотрудничество в сфере образования между Узбекистаном и Россией — видео
Сотрудничество в сфере образования между Узбекистаном и Россией — видео
Sputnik Узбекистан
О новых инициативах и проектах в сфере образования и планах на будущее рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов
2024-09-20T11:00+0500
2024-09-20T12:10+0500
пресс-центр
россия
узбекистан
сотрудничество
образование
пресс-центр
пресс-конференция
общество
эксклюзив
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, посвященная вопросам взаимодействия в сфере образования между Узбекистаном и Россией. Речь шла о новых инициативах и проектах, представленных Россотрудничеством на выставке "Российское образование. Ташкент – 2024" 20-21 сентября, а также договоренностях, которых стороны планируют достичь.
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узбекистан россия образование сотрудничество
узбекистан россия образование сотрудничество

Сотрудничество в сфере образования между Узбекистаном и Россией — видео

11:00 20.09.2024 (обновлено: 12:10 20.09.2024)
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Эксклюзив
О новых инициативах и проектах в сфере образования и планах на будущее рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, посвященная вопросам взаимодействия в сфере образования между Узбекистаном и Россией.
Речь шла о новых инициативах и проектах, представленных Россотрудничеством на выставке "Российское образование. Ташкент – 2024" 20-21 сентября, а также договоренностях, которых стороны планируют достичь.
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