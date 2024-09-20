https://uz.sputniknews.ru/20240920/uzbekistan-rossiya-obrazovaniye-sotrudnichestvo-45756991.html

Сотрудничество в сфере образования между Узбекистаном и Россией — видео

Сотрудничество в сфере образования между Узбекистаном и Россией — видео

Sputnik Узбекистан

О новых инициативах и проектах в сфере образования и планах на будущее рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов

2024-09-20T11:00+0500

2024-09-20T11:00+0500

2024-09-20T12:10+0500

пресс-центр

россия

узбекистан

сотрудничество

образование

пресс-центр

пресс-конференция

общество

эксклюзив

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, посвященная вопросам взаимодействия в сфере образования между Узбекистаном и Россией. Речь шла о новых инициативах и проектах, представленных Россотрудничеством на выставке "Российское образование. Ташкент – 2024" 20-21 сентября, а также договоренностях, которых стороны планируют достичь.

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