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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20240920/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-medoborudovaniye-45763104.html
Как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере медоборудования — видео
Как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере медоборудования — видео
Sputnik Узбекистан
Участники брифинга рассказали об экспозиции компаний из Санкт-Петербурга на выставке UzMedExpo 2024 в Ташкенте
2024-09-20T16:00+0500
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пресс-центр
узбекистан
сотрудничество
медицинское оборудование
россия
пресс-центр
брифинг
sputnik
видео
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел брифинг, посвященный сотрудничеству РУз и России в сфере медицинского оборудования. Участники:Они рассказали о новом медоборудовании, которое представляют компании из Санкт-Петербурга на выставке UzMedExpo 2024 в Ташкенте, а также договоренностях, достигнутых в рамках бизнес-миссии.
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узбекистан россия сотрудничество
узбекистан россия сотрудничество

Как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере медоборудования — видео

16:00 20.09.2024 (обновлено: 17:09 20.09.2024)
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Участники брифинга рассказали об экспозиции компаний из Санкт-Петербурга на выставке UzMedExpo 2024 в Ташкенте.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел брифинг, посвященный сотрудничеству РУз и России в сфере медицинского оборудования.
Участники:
заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ольга Горышина;
руководитель ассоциации "Я слышу мир!" Елена Попова;
представитель ООО "Вит" Олег Донец.
Они рассказали о новом медоборудовании, которое представляют компании из Санкт-Петербурга на выставке UzMedExpo 2024 в Ташкенте, а также договоренностях, достигнутых в рамках бизнес-миссии.
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