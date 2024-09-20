https://uz.sputniknews.ru/20240920/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-medoborudovaniye-45763104.html

Как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере медоборудования — видео

Как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере медоборудования — видео

Sputnik Узбекистан

Участники брифинга рассказали об экспозиции компаний из Санкт-Петербурга на выставке UzMedExpo 2024 в Ташкенте

2024-09-20T16:00+0500

2024-09-20T16:00+0500

2024-09-20T17:09+0500

пресс-центр

узбекистан

сотрудничество

медицинское оборудование

россия

пресс-центр

брифинг

sputnik

видео

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел брифинг, посвященный сотрудничеству РУз и России в сфере медицинского оборудования. Участники:Они рассказали о новом медоборудовании, которое представляют компании из Санкт-Петербурга на выставке UzMedExpo 2024 в Ташкенте, а также договоренностях, достигнутых в рамках бизнес-миссии.

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