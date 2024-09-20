Как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере медоборудования — видео
16:00 20.09.2024 (обновлено: 17:09 20.09.2024)
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Участники брифинга рассказали об экспозиции компаний из Санкт-Петербурга на выставке UzMedExpo 2024 в Ташкенте.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел брифинг, посвященный сотрудничеству РУз и России в сфере медицинского оборудования.
Участники:
заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ольга Горышина;
руководитель ассоциации "Я слышу мир!" Елена Попова;
представитель ООО "Вит" Олег Донец.
Они рассказали о новом медоборудовании, которое представляют компании из Санкт-Петербурга на выставке UzMedExpo 2024 в Ташкенте, а также договоренностях, достигнутых в рамках бизнес-миссии.