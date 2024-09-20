https://uz.sputniknews.ru/20240920/v-uzbekistane-psevdopsixologov-prizovut-k-otvetstvennosti-45764660.html
В Узбекистане псевдопсихологов призовут к ответственности
В Узбекистане псевдопсихологов призовут к ответственности
Sputnik Узбекистан
Сенат Олий Мажлиса одобрил установление ответственности за нарушения правил оказания психологической помощи населению
2024-09-20T17:10+0500
2024-09-20T17:10+0500
2024-09-20T17:19+0500
общество
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
новый закон
психология
помощь
нарушения
штраф
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. На пятьдесят седьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса одобрен Закон "Об оказании психологической помощи населению", сообщает пресс-служба верхней палаты. При рассмотрении документа отмечалось, что в настоящее время в 10 вузах республики налажена подготовка кадров по направлениям и специальностям "Психология", в 19 – по направлениям и специальностям "Педагогика и психология", в высших медицинских образовательных учреждениях – по специальностям "Медицинская психология" и "Медицинская психотерапия". В системе дошкольного образования работают более 2,5 тыс. педагогов-психологов, в общеобразовательных школах – свыше 13 тыс. Наряду с этим, широко распространена деятельность по оказанию психологической помощи в частном порядке путем консультирования по направлению психологии, проведения учебы, тренингов, семинаров в онлайн и офлайн форматах. Закон устанавливает основные принципы, задачи, виды, формы и стандарты оказания психологической помощи населению. В нем закрепляется, что стандарты оказания психологической помощи должны разрабатываться и утверждаться Минздравом, а руководитель юридического лица, осуществляющего деятельность по оказанию психологической помощи, должен иметь высшее образование в области психологии. Кроме того, устанавливаются права и обязанности участников сферы оказания психологической помощи, уточняются категории лиц, которым она оказывается бесплатно, создаются правовые основы деятельности профобъединений в области оказания психологической помощи населению. Кодекс об административной ответственности дополняется нормами, предусматривающими штраф за оказание психологической помощи лицом, не имеющим такого права, либо несоблюдение ограничений, установленных законодательством об оказании психологической помощи населению. Штрафы составят для граждан от 5 до 10 БРВ (от 1,7 млн до 3,4 млн сумов), а для должностных лиц — от 10 до 15 базовых расчетных величин (от 3,4 млн до 5,1 млн сумов).
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узбекистан псевдопсихологи наказание
узбекистан псевдопсихологи наказание
В Узбекистане псевдопсихологов призовут к ответственности
17:10 20.09.2024 (обновлено: 17:19 20.09.2024)
Сенат Олий Мажлиса одобрил установление ответственности за нарушения правил оказания психологической помощи населению.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
На пятьдесят седьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса одобрен Закон "Об оказании психологической помощи населению", сообщает
пресс-служба верхней палаты.
При рассмотрении документа отмечалось, что в настоящее время в 10 вузах республики налажена подготовка кадров по направлениям и специальностям "Психология", в 19 – по направлениям и специальностям "Педагогика и психология", в высших медицинских образовательных учреждениях – по специальностям "Медицинская психология" и "Медицинская психотерапия".
В системе дошкольного образования работают более 2,5 тыс. педагогов-психологов, в общеобразовательных школах – свыше 13 тыс.
Наряду с этим, широко распространена деятельность по оказанию психологической помощи в частном порядке путем консультирования по направлению психологии, проведения учебы, тренингов, семинаров в онлайн и офлайн форматах.
Закон устанавливает основные принципы, задачи, виды, формы и стандарты оказания психологической помощи населению.
В нем закрепляется, что стандарты оказания психологической помощи должны разрабатываться и утверждаться Минздравом, а руководитель юридического лица, осуществляющего деятельность по оказанию психологической помощи, должен иметь высшее образование в области психологии.
Кроме того, устанавливаются права и обязанности участников сферы оказания психологической помощи, уточняются категории лиц, которым она оказывается бесплатно, создаются правовые основы деятельности профобъединений в области оказания психологической помощи населению.
"Также устанавливается, что лица, имеющие высшее образование по другому направлению образования кроме психологии, до занятия деятельностью по оказанию психологической помощи в частном порядке должны пройти переподготовку по специальности психология", — говорится в сообщении.
Кодекс об административной ответственности дополняется нормами, предусматривающими штраф за оказание психологической помощи лицом, не имеющим такого права, либо несоблюдение ограничений, установленных законодательством об оказании психологической помощи населению. Штрафы составят для граждан от 5 до 10 БРВ (от 1,7 млн до 3,4 млн сумов), а для должностных лиц — от 10 до 15 базовых расчетных величин (от 3,4 млн до 5,1 млн сумов).