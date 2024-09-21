https://uz.sputniknews.ru/20240921/promyshlennost-proizvodstvo-uzbekistan-rost-45776458.html

Промпроизводство в Узбекистане выросло на 6,9%

Промпроизводство в Узбекистане выросло на 6,9%

Sputnik Узбекистан

По данным Агентства статистики Узбекистана, общий его объем за 8 месяцев составил 505,8 трлн сумов

2024-09-21T15:39+0500

2024-09-21T15:39+0500

2024-09-21T15:39+0500

инфографика

промышленность

узбекистан

производство

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По предварительным данным, сегодня в республике действуют 63,4 тыс. предприятий промышленности. Из них 11,1 тыс. (17,6% от общего числа действующих предприятий) приходятся на Ташкент, 6,6 тыс. (10,4%) - Ферганскую, 6,5 тыс. (10,3%) - Ташкентскую, 5,3 тыс. (8,4%) - Самаркандскую и 5,2 тыс. (8,1%) - Андижанскую области. Как распределилось производство по отраслям промышленности - в инфографике Sputnik Узбекистан.

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