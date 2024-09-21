https://uz.sputniknews.ru/20240921/region-uzbekistan-ekologiya-aktsiya-musor-45773885.html

"Освободите место для жизни": в регионах Узбекистана собрали свыше 36 тонн мусора

"Освободите место для жизни": в регионах Узбекистана собрали свыше 36 тонн мусора

Sputnik Узбекистан

Экоакция, посвященная Всемирному дню чистоты, прошла по всему Узбекистану. В республике она проводится с 2019 года

2024-09-21T14:26+0500

2024-09-21T14:26+0500

2024-09-21T14:26+0500

узбекистан

экология

акция

регион

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Во всех регионах Узбекистана по случаю Всемирного дня чистоты прошла массовая экоакция "Освободите место для жизни", в ходе которой собрали 36,5 тонны мусора, сообщает Минэкологии РУз. В мероприятии приняли участие министр экологии Азиз Абдухакимов, представители Республиканского центра организации работ по санитарной очистке, Управления экологии Ташкентской области и системных организаций министерства, экоактивисты, студенты и СМИ.Всего более тысячи человек по всей стране.В ходе акции участники очистили обозначенную территорию в Ташкентской области от мусора. Среди 12 команд, первое место заняла команда местной школы № 31, собравшая 120 кг мусора. Всего за время проведения акции в регионе собрали 575,13 кг отходов. Из них 100 кг мусора - пластиковые бутылки, которые отправили на переработку.

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