Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240921/region-uzbekistan-ekologiya-aktsiya-musor-45773885.html
"Освободите место для жизни": в регионах Узбекистана собрали свыше 36 тонн мусора
"Освободите место для жизни": в регионах Узбекистана собрали свыше 36 тонн мусора
Sputnik Узбекистан
Экоакция, посвященная Всемирному дню чистоты, прошла по всему Узбекистану. В республике она проводится с 2019 года
2024-09-21T14:26+0500
2024-09-21T14:26+0500
узбекистан
экология
акция
регион
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/15/45771445_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a22ddc1b7551b97de9d0f502a179ebb7.jpg
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Во всех регионах Узбекистана по случаю Всемирного дня чистоты прошла массовая экоакция "Освободите место для жизни", в ходе которой собрали 36,5 тонны мусора, сообщает Минэкологии РУз. В мероприятии приняли участие министр экологии Азиз Абдухакимов, представители Республиканского центра организации работ по санитарной очистке, Управления экологии Ташкентской области и системных организаций министерства, экоактивисты, студенты и СМИ.Всего более тысячи человек по всей стране.В ходе акции участники очистили обозначенную территорию в Ташкентской области от мусора. Среди 12 команд, первое место заняла команда местной школы № 31, собравшая 120 кг мусора. Всего за время проведения акции в регионе собрали 575,13 кг отходов. Из них 100 кг мусора - пластиковые бутылки, которые отправили на переработку.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/15/45771445_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c1349831b854c8a4bcbcfcd73344e3d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экоакция всемирный день чистоты узбекистан
экоакция всемирный день чистоты узбекистан

"Освободите место для жизни": в регионах Узбекистана собрали свыше 36 тонн мусора

14:26 21.09.2024
© Министерство экологииWorld cleanup day: регионы страны очищены от 36,5 тонны мусора
World cleanup day: регионы страны очищены от 36,5 тонны мусора - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2024
© Министерство экологии
Подписаться
Экоакция, посвященная Всемирному дню чистоты, прошла по всему Узбекистану. В республике она проводится с 2019 года.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Во всех регионах Узбекистана по случаю Всемирного дня чистоты прошла массовая экоакция "Освободите место для жизни", в ходе которой собрали 36,5 тонны мусора, сообщает Минэкологии РУз.
В мероприятии приняли участие министр экологии Азиз Абдухакимов, представители Республиканского центра организации работ по санитарной очистке, Управления экологии Ташкентской области и системных организаций министерства, экоактивисты, студенты и СМИ.
Всего более тысячи человек по всей стране.
© Министерство экологииWorld cleanup day: регионы страны очищены от 36,5 тонны мусора
World cleanup day: регионы страны очищены от 36,5 тонны мусора - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2024
World cleanup day: регионы страны очищены от 36,5 тонны мусора
© Министерство экологии
"Место, где не бросают мусор, чище, чем место, где его убирают. Поэтому, прежде всего, не следует выбрасывать мусор там, где не положено. Наша главная цель – изменить отношение широкой общественности к сфере обращения с отходами и тем самым уменьшить их образование. Мы должны поддерживать чистоту окружающей среды каждый день, а не только во Всемирный день чистоты", - сказал Азиз Абдухакимов.
В ходе акции участники очистили обозначенную территорию в Ташкентской области от мусора. Среди 12 команд, первое место заняла команда местной школы № 31, собравшая 120 кг мусора.
Всего за время проведения акции в регионе собрали 575,13 кг отходов. Из них 100 кг мусора - пластиковые бутылки, которые отправили на переработку.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0