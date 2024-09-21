"Освободите место для жизни": в регионах Узбекистана собрали свыше 36 тонн мусора
© Министерство экологииWorld cleanup day: регионы страны очищены от 36,5 тонны мусора
© Министерство экологии
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Экоакция, посвященная Всемирному дню чистоты, прошла по всему Узбекистану. В республике она проводится с 2019 года.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Во всех регионах Узбекистана по случаю Всемирного дня чистоты прошла массовая экоакция "Освободите место для жизни", в ходе которой собрали 36,5 тонны мусора, сообщает Минэкологии РУз.
В мероприятии приняли участие министр экологии Азиз Абдухакимов, представители Республиканского центра организации работ по санитарной очистке, Управления экологии Ташкентской области и системных организаций министерства, экоактивисты, студенты и СМИ.
Всего более тысячи человек по всей стране.
© Министерство экологииWorld cleanup day: регионы страны очищены от 36,5 тонны мусора
World cleanup day: регионы страны очищены от 36,5 тонны мусора
© Министерство экологии
"Место, где не бросают мусор, чище, чем место, где его убирают. Поэтому, прежде всего, не следует выбрасывать мусор там, где не положено. Наша главная цель – изменить отношение широкой общественности к сфере обращения с отходами и тем самым уменьшить их образование. Мы должны поддерживать чистоту окружающей среды каждый день, а не только во Всемирный день чистоты", - сказал Азиз Абдухакимов.
В ходе акции участники очистили обозначенную территорию в Ташкентской области от мусора. Среди 12 команд, первое место заняла команда местной школы № 31, собравшая 120 кг мусора.
Всего за время проведения акции в регионе собрали 575,13 кг отходов. Из них 100 кг мусора - пластиковые бутылки, которые отправили на переработку.