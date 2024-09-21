https://uz.sputniknews.ru/20240921/region-uzbekistan-krasnoyarsk-ekonomika-forum-45772443.html
Регионы РУз могут принять участие в Красноярском экономическом форуме
Регионы РУз могут принять участие в Красноярском экономическом форуме
Sputnik Узбекистан
В Новосибирске обсудили перспективы развития сотрудничества различных регионов Сибири с Узбекистаном
2024-09-21T12:45+0500
2024-09-21T12:45+0500
2024-09-21T12:45+0500
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узбекистан
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форум
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сотрудничество
сибирь
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Возможное участие областей Узбекистана в Красноярском экономическом форуме в 2025 году обсудили Генеральный консул РУз Аслам Акбаров и председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников в ходе встречи в Новосибирске, сообщает ИА "Дунё".Говорили также о взаимодействии в торгово-экономической сфере, в области экспорта сельскохозяйственной продукции.Кроме того, была выражена общая заинтересованность в совместной работе в рамках предстоящих заседаний Координационных советов Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" по внешнеэкономическим связям, в сфере образования и науки.Как отмечается в сообщении, Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России "Сибирское соглашение" организует текущую работу между заседаниями Совета, создает механизм деловых отношений регионов Сибири с другими регионами РФ, международными экономическими организациями, компаниями, информирует всех членов "Сибирского соглашения" о текущих проблемах.
россия
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регион узбекистан красноярск экономика форум новосибирск сотрудничество сибирь
регион узбекистан красноярск экономика форум новосибирск сотрудничество сибирь
Регионы РУз могут принять участие в Красноярском экономическом форуме
В Новосибирске обсудили перспективы развития сотрудничества различных регионов Сибири с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik
. Возможное участие областей Узбекистана в Красноярском экономическом форуме в 2025 году обсудили Генеральный консул РУз Аслам Акбаров и председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников в ходе встречи в Новосибирске, сообщает ИА "Дунё"
.
Говорили также о взаимодействии в торгово-экономической сфере, в области экспорта сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, была выражена общая заинтересованность в совместной работе в рамках предстоящих заседаний Координационных советов Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" по внешнеэкономическим связям, в сфере образования и науки.
Как отмечается в сообщении, Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России "Сибирское соглашение" организует текущую работу между заседаниями Совета, создает механизм деловых отношений регионов Сибири с другими регионами РФ, международными экономическими организациями, компаниями, информирует всех членов "Сибирского соглашения" о текущих проблемах.