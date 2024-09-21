https://uz.sputniknews.ru/20240921/vystavka-obrazovaniye-rossiya-vuz-tashkent-video-45769047.html

Видео: как проходит выставка-ярмарка российских вузов в Ташкенте

Видео: как проходит выставка-ярмарка российских вузов в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте при поддержке Россотрудничества открылась выставка-ярмарка российских вузов

2024-09-21T10:32+0500

2024-09-21T10:32+0500

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узбекистан

ташкент

россия

образование

выставка

россотрудничество в узбекистане

абитуриенты

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На площадке филиала МГИМО около 50 российских вузов презентуют потенциальным абитуриентам из Узбекистана свои учебные программы, возможности бесплатного обучения и поступления.Выставка "Российское образование. Ташкент-2024" продлится до 21 сентября.Подробнее — в сюжете Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

россия

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