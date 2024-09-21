https://uz.sputniknews.ru/20240921/vystavka-obrazovaniye-rossiya-vuz-tashkent-video-45769047.html
Видео: как проходит выставка-ярмарка российских вузов в Ташкенте
Видео: как проходит выставка-ярмарка российских вузов в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте при поддержке Россотрудничества открылась выставка-ярмарка российских вузов
2024-09-21T10:32+0500
2024-09-21T10:32+0500
2024-09-21T15:08+0500
узбекистан
ташкент
россия
образование
выставка
россотрудничество в узбекистане
абитуриенты
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На площадке филиала МГИМО около 50 российских вузов презентуют потенциальным абитуриентам из Узбекистана свои учебные программы, возможности бесплатного обучения и поступления.Выставка "Российское образование. Ташкент-2024" продлится до 21 сентября.Подробнее — в сюжете Sputnik Узбекистан.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
выставка ярмарка россия вуз ташкенте россотрудничество
выставка ярмарка россия вуз ташкенте россотрудничество
Видео: как проходит выставка-ярмарка российских вузов в Ташкенте
10:32 21.09.2024 (обновлено: 15:08 21.09.2024)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
В Ташкенте при поддержке Россотрудничества открылась выставка-ярмарка российских вузов.
На площадке филиала МГИМО около 50 российских вузов презентуют потенциальным абитуриентам из Узбекистана свои учебные программы, возможности бесплатного обучения и поступления.
Выставка "Российское образование. Ташкент-2024" продлится до 21 сентября.
Подробнее — в сюжете Sputnik Узбекистан
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