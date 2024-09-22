https://uz.sputniknews.ru/20240922/rossiya-pobedit-no-voyna-prodoljitsya--kolumnist-45789219.html

Россия победит, но война продолжится – колумнист

Россия победит, но война продолжится – колумнист

Sputnik Узбекистан

В своем обращении к нации, посвященном началу СВО, Владимир Путин прямо указал, что одна из главных причин принятия решения о проведении операции — не только военная, но цивилизационная экспансия Запада.

2024-09-22T15:55+0500

2024-09-22T15:55+0500

2024-09-22T15:55+0500

аналитика

россия

европа

украина

вячеслав володин

владимир путин

колумнисты

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Западные СМИ часто озвучивают главные причины войны, которую коллективный Запад объявил России. РИА Новости публикует статью колумниста Кирилла Стрельникова, который считает, что этот конфликт не закончится даже после окончания войны. Статья приводится ниже.Скандальная Олимпиада в Париже продолжает даже после закрытия оправдывать свое реноме: стало известно, что сербского спортсмена Неманью Майдова на пять месяцев отстранили от соревнований, потому что на ОИ-2024 перед выходом на татами он перекрестился. Международная федерация дзюдо (IJF) углядела в этом жесте страшное преступление: "Продемонстрировав явный религиозный жест при выходе на татами и отказавшись поклониться сопернику в конце соревнования, вы совершили потенциальное нарушение этического кодекса Международной федерации дзюдо".Комментируя этот инцидент, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад продолжает сходить с ума, и напомнил про скандальное открытие Игр, которое превратилось в кощунство и оскорбление всех христиан в мире, и при этом никто на организаторов церемонии никаких санкций не накладывал — напротив, вся просвещенная Европа рукоплескала "эксцентричному и прекрасному" ЛГБТ*-сборищу. По мнению Володина, Европа сделала окончательный выбор в пользу деградации, а это значит, что у Европы "будущего нет".Так могут только "нецивилизованные" русские: искренне пожалеть тех, кто мечтает тебя уничтожить. Видимо, дело в ценностях, которые на наших глазах становятся полем боя — неизмеримо более важным, чем даже исход текущего конфликта на Украине.В своем обращении к нации, посвященном началу СВО, Владимир Путин прямо указал, что одна из главных причин принятия решения о проведении операции — не только военная, но цивилизационная экспансия Запада, цель которой "разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы нас, наш народ изнутри, те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека". На Западе эта мысль была преподнесена как "нелепое оправдание агрессии" против невинного, мирного и демократического государства, которое уже просунуло одну ногу сквозь ограду "волшебного сада".Но прошел год, и в дипстейтовском американском издании The National Interest вышла статья "Миру грозит вселенская война за убеждения", которая резко контрастировала с бесконечным потоком западных материалов о военных аспектах боевых действий на Украине. В то время как остальные считали солдат, орудия и танки, рисовали стрелки и обновляли тактические карты, автор материала неожиданно откровенно озвучил главную причину войны, которую Запад, по сути, объявил России, и практически слово в слово подтвердил все, о чем говорил Путин."Война на Украине (рано или поздно) закончится. Тем не менее не закончатся конфликты, лежащие в основе этой войны. Это конфликты глобальные и вечные... Первый конфликт — это стремление Запада сохранить свое мировое доминирование — экономическое, военное и культурное. Другой — столкновение между противоположными системами ценностей". По версии издания, конфликт России и Украины — не военный, а культурно-цивилизационный, где руками прозападной Украины Запад должен нанести поражение России.Другая статья, которая незадолго до этого вышла в аналитическом издании The Review of Faith & International Affairs, осталась практически незамеченной, хотя в ней эксперты заглянули в проблему еще глубже: "Российская доктрина духовной безопасности является вызовом для европейской безопасности". И ставки здесь велики, как никогда в истории.Что же такого смертельного, опасного и ужасного для европейцев в моральных и культурных ценностях России, из-за чего Запад готов подвести мир к границе тотальной войны на уничтожение?Напомним, что наши ценности зафиксированы в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, принятых осенью 2022 года. Среди них — жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России, а также свободное исповедание традиционных религий, которые служат источником культурной идентификации и моральной основы человека.Источник опасности России для Запада вообще и Европы в частности был назван в недавней публикации в известном неоконском издании Politico. После рассуждений о том, за что же, собственно, сражается Европа, делается вывод, что главная борьба идет за "ценности" и "идентичность". Авторы долго перечисляли, что является "сердцем" европейской идентичности, но сошлись в главном: "Если европейцы и могут чем-то по-настоящему гордиться, то это должны быть светские ценности, которые должны победить Церковь".Россия нигде и никогда в ценностно-культурном противостоянии с Западом не ставила религиозный аспект во главу угла. Но Запад на очередном сеансе информационного стриптиза признался: мы воюем с Россией, потому что с ней Бог.Как знают даже атеисты, Бог поругаем не бывает, и в своей осатанелой борьбе те же европейцы незаметно для себя разрушили сами себя. Еще в 2009 году целых 82 процента европейцев идентифицировали себя как христиан. Сейчас таковых — только 18 процентов. Всего за один год число антихристианских преступлений, вандализма и поджогов церквей выросло на 44 процента.Немудрено, что в той же Европе резко выросла популярность партий, отстаивающих традиционные ценности, и количество людей, которые готовы уехать в страны, где они могут спокойно создавать семьи, растить детей, исповедовать свою религию и не бояться, что их детей могут насильно превратить в чудовищ.Именно поэтому президент Владимир Путин недавно подписал указ, согласно которому зеленый свет на переезд в Россию и помощь получают иностранцы "по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".Наши враги боятся нас из-за нашей силы. Но еще больше они боятся того, что мы несем в мир истинный свет, который нельзя погасить, — а значит, победить нас невозможно.

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