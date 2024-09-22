Российские военные отразили семь атак ВСУ в курском приграничье — Минобороны
© РИА НовостиУничтоженная в Курской области техника ВСУ.
© РИА Новости
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За сутки подразделениями группировки были отражены атаки противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в курском приграничье, отражены семь атак, в результате которых Киев потерял до 20 человек, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово", — говорится в сводке МО.
Отмечается, что также за прошедшие сутки подразделениями группировки были отражены семь атак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными.
По информации Минобороны, всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 16 тысяч военных.
"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16000 военнослужащих, 126 танков, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 795 боевых бронированных машин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станция РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина", — говорится в сводке оборонного ведомства.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в Минобороны.
Кроме того, говоря о потерях ВСУ с момента нападения на Курскую область, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал РИА Новости, что украинская армия потеряла уже больше половины задействованной техники.