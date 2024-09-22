https://uz.sputniknews.ru/20240922/rossiyskie-voennye-otrazili-sem-atak-vsu-kurskoe-prigraniche-45790005.html

Российские военные отразили семь атак ВСУ в курском приграничье — Минобороны

Российские военные отразили семь атак ВСУ в курском приграничье — Минобороны

Sputnik Узбекистан

За сутки подразделениями группировки были отражены атаки противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными.

2024-09-22T17:04+0500

2024-09-22T17:04+0500

2024-09-22T17:04+0500

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в курском приграничье, отражены семь атак, в результате которых Киев потерял до 20 человек, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве рассказали о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что также за прошедшие сутки подразделениями группировки были отражены семь атак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными.По информации Минобороны, всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 16 тысяч военных. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заключили в Минобороны.Кроме того, говоря о потерях ВСУ с момента нападения на Курскую область, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал РИА Новости, что украинская армия потеряла уже больше половины задействованной техники.

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