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Шавкат Мирзиёев поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения
Шавкат Мирзиёев поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения
Sputnik Узбекистан
Главы Узбекистана и Туркменистана поговорили по телефону. В ходе беседы стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
2024-09-22T13:15+0500
2024-09-22T13:15+0500
2024-09-22T13:23+0500
узбекистан
туркменистан
поздравление
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе разговора стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.С удовлетворением отметили интенсивный политический диалог и продуктивные межведомственные контакты, в том числе в рамках деятельности Межправительственной комиссииГлавы двух государств также рассмотрели актуальные аспекты региональной повестки и график совместных мероприятий.В ходе беседы узбекский лидер тепло поздравил туркменского коллегу с днем рождения, искренне пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, мира и процветания братскому туркменскому народу.
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мирзиёев бердымухамедов телефонный разговор
мирзиёев бердымухамедов телефонный разговор
Шавкат Мирзиёев поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения
13:15 22.09.2024 (обновлено: 13:23 22.09.2024)
Главы Узбекистана и Туркменистана поговорили по телефону. В разговоре стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik
. Состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает
пресс-служба главы государства.
В ходе разговора стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
С удовлетворением отметили интенсивный политический диалог и продуктивные межведомственные контакты, в том числе в рамках деятельности Межправительственной комиссии
”Растут объемы взаимного товарооборота, ведется строительство приграничной зоны "Шават-Дашогуз", углубляется кооперация в области энергетики и транспорта, осуществляются программы межрегионального и культурно-гуманитарного обмена“, — говорится в сообщении.
Главы двух государств также рассмотрели актуальные аспекты региональной повестки и график совместных мероприятий.
В ходе беседы узбекский лидер тепло поздравил туркменского коллегу с днем рождения, искренне пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, мира и процветания братскому туркменскому народу.