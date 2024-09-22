https://uz.sputniknews.ru/20240922/shavkat-mirziyoev-pozdravil-serdara-berdymuxamedova-s-dnem-rojdeniya-45781539.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения

Шавкат Мирзиёев поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Главы Узбекистана и Туркменистана поговорили по телефону. В ходе беседы стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

2024-09-22T13:15+0500

2024-09-22T13:15+0500

2024-09-22T13:23+0500

узбекистан

туркменистан

поздравление

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе разговора стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.С удовлетворением отметили интенсивный политический диалог и продуктивные межведомственные контакты, в том числе в рамках деятельности Межправительственной комиссииГлавы двух государств также рассмотрели актуальные аспекты региональной повестки и график совместных мероприятий.В ходе беседы узбекский лидер тепло поздравил туркменского коллегу с днем рождения, искренне пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, мира и процветания братскому туркменскому народу.

узбекистан

туркменистан

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