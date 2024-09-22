https://uz.sputniknews.ru/20240922/tashkent-pokaz-spektaklya-pesa-chexova-dyadya-vanya-45790496.html

В Ташкенте прошел показ спектакля по пьесе Чехова "Дядя Ваня" – фото

В Ташкенте прошел показ спектакля по пьесе Чехова "Дядя Ваня" – фото

Sputnik Узбекистан

Сергей Безруков в роли Дяди Вани демонстрирует безграничный спектр чувств и эмоций в самой широкой амплитуде, раскрывает всю драму порядочного и талантливого человека, который слишком долго жил в грезах и миражах.

2024-09-22T18:15+0500

2024-09-22T18:15+0500

2024-09-22T18:28+0500

ташкент

культура

театр

россия

сергей безруков

фотолента

спектакль

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/16/45784390_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ddc6df61b07b71a2fd0847f5dfdc8d8.jpg

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В столице Узбекистана прошел показ спектакля по пьесе Антона Чехова "Дядя Ваня", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. На ташкентской сцене спектакль представил Московский Губернский театр под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.Также в рамках гастролей театр представит ташкентскому зрителю детский музыкальный спектакль по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".Подробнее о прошедшем в Ташкенте спектакле "Дядя Ваня" — в фотоленте Sputnik Узбекистан.Стоит отметить, что для режиссера Сергея Безрукова "Дядя Ваня" – вторая постановка по произведениям Антона Павловича Чехова.Как актер, Безруков в роли Дяди Вани демонстрирует безграничный спектр чувств и эмоций в самой широкой амплитуде, раскрывает всю драму порядочного и талантливого человека, который слишком долго жил в грезах и миражах.

ташкент

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

театр безруков ташкент чехов дядя ваня спектакль