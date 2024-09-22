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https://uz.sputniknews.ru/20240922/tashkent-pokaz-spektaklya-pesa-chexova-dyadya-vanya-45790496.html
В Ташкенте прошел показ спектакля по пьесе Чехова "Дядя Ваня" – фото
В Ташкенте прошел показ спектакля по пьесе Чехова "Дядя Ваня" – фото
Sputnik Узбекистан
Сергей Безруков в роли Дяди Вани демонстрирует безграничный спектр чувств и эмоций в самой широкой амплитуде, раскрывает всю драму порядочного и талантливого человека, который слишком долго жил в грезах и миражах.
2024-09-22T18:15+0500
2024-09-22T18:28+0500
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В столице Узбекистана прошел показ спектакля по пьесе Антона Чехова "Дядя Ваня", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. На ташкентской сцене спектакль представил Московский Губернский театр под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.Также в рамках гастролей театр представит ташкентскому зрителю детский музыкальный спектакль по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".Подробнее о прошедшем в Ташкенте спектакле "Дядя Ваня" — в фотоленте Sputnik Узбекистан.Стоит отметить, что для режиссера Сергея Безрукова "Дядя Ваня" – вторая постановка по произведениям Антона Павловича Чехова.Как актер, Безруков в роли Дяди Вани демонстрирует безграничный спектр чувств и эмоций в самой широкой амплитуде, раскрывает всю драму порядочного и талантливого человека, который слишком долго жил в грезах и миражах.
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театр безруков ташкент чехов дядя ваня спектакль
театр безруков ташкент чехов дядя ваня спектакль

В Ташкенте прошел показ спектакля по пьесе Чехова "Дядя Ваня" – фото

18:15 22.09.2024 (обновлено: 18:28 22.09.2024)
© Ramil SitdikovВ Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова "Дядя Ваня"
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2024
© Ramil Sitdikov
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Сергей Безруков в роли Дяди Вани демонстрирует безграничный спектр чувств и эмоций в самой широкой амплитуде, раскрывает всю драму порядочного и талантливого человека, который слишком долго жил в грезах и миражах.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В столице Узбекистана прошел показ спектакля по пьесе Антона Чехова "Дядя Ваня", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На ташкентской сцене спектакль представил Московский Губернский театр под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
1/5
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
2/5
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
3/5
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
4/5
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
5/5
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
1/5
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
2/5
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
3/5
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
4/5
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
5/5
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
"То, что мы приехали сюда с гастролями, для меня — это самое ценное. Может быть, случится чудо, и мы привезем в Узбекистан эхо Большого детского фестиваля. Это недельный праздник для всей семьи и детей. Всё лучшее, что было создано для них: анимация, кино, кукольный и музыкальный театр, литература, мастер-классы — это неделя замечательного праздника для детей", — поделился он с журналистами до спектакля.
Также в рамках гастролей театр представит ташкентскому зрителю детский музыкальный спектакль по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".
Подробнее о прошедшем в Ташкенте спектакле "Дядя Ваня" — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
1/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
2/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
3/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
4/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
5/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
6/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
7/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
8/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
9/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
10/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
11/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
12/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
© Ramil SitdikovНа сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
В Ташкенте прошел показ спектакля, по пьесе А. Чехова Дядя Ваня - Sputnik Узбекистан
13/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
1/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
2/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
3/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
4/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
5/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
6/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
7/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
8/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
9/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
10/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
11/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
12/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
13/13
© Ramil Sitdikov
На сцене выступили актеры Московского Губернского театра, под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
Стоит отметить, что для режиссера Сергея Безрукова "Дядя Ваня" – вторая постановка по произведениям Антона Павловича Чехова.
Как актер, Безруков в роли Дяди Вани демонстрирует безграничный спектр чувств и эмоций в самой широкой амплитуде, раскрывает всю драму порядочного и талантливого человека, который слишком долго жил в грезах и миражах.
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