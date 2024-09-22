https://uz.sputniknews.ru/20240922/v-uzbekistane-snimut-indoneziyskiy-xudojestvenniy-film-45788403.html
В Узбекистане планируют снимать индонезийский художественный фильм – подробности
В Узбекистане планируют снимать индонезийский художественный фильм – подробности
Sputnik Узбекистан
Для решения организационных вопросов, связанных со съемкой художественного фильма, творческий и технический коллектив картины посетит Узбекистан осенью 2024 года.
2024-09-22T14:48+0500
2024-09-22T14:48+0500
2024-09-22T14:48+0500
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кинематограф
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Индонезийский кинорежиссер планирует снять эпизоды художественного фильма в исторических городах Узбекистана. Такая возможность обсуждена в ходе встречи в Индонезии с группой индонезийских кинематографистов во главе с продюсером Буди Юлиантоном, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи, продюсер сообщил о начале съемок художественного фильма "Ҳижрат орзуси" ("Мечта о переезде"). Как стало известно, основные события фильма планируется снимать в столице Индонезии, на живописных островах страны Белитунг и Багор, а также в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Планируется, что фильм будет показан во всех крупных городах Индонезии, в дальнейшем будет транслироваться на центральных телеканалах.Индонезийская сторона отметила, что в стране растет интерес к историческому и культурному наследию Узбекистана, появляется большое желание посетить мавзолеи мыслителей и ученых, внесших большой вклад в исламское учение.Участники встречи также подчеркнули, что новая картина познакомит индонезийского зрителя с Узбекистаном, и поспособствует увеличению потока туристов в республику.Продюсер сообщил, что поездка творческого и технического коллектива в Узбекистан планируется этой осенью. В ходе визита будут решены организационные вопросы, связанные со съемкой художественного фильма.
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узбекистан индонейзия кинематограф художественный фильм
узбекистан индонейзия кинематограф художественный фильм
В Узбекистане планируют снимать индонезийский художественный фильм – подробности
Для решения организационных вопросов, связанных со съемкой художественного фильма, творческий и технический коллектив картины посетит Узбекистан осенью 2024 года.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Индонезийский кинорежиссер планирует снять эпизоды художественного фильма в исторических городах Узбекистана. Такая возможность обсуждена в ходе встречи в Индонезии с группой индонезийских кинематографистов во главе с продюсером Буди Юлиантоном, сообщает ИА "Дунё".
В ходе встречи, продюсер сообщил о начале съемок художественного фильма "Ҳижрат орзуси" ("Мечта о переезде").
Как стало известно, основные события фильма планируется снимать в столице Индонезии, на живописных островах страны Белитунг и Багор, а также в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Планируется, что фильм будет показан во всех крупных городах Индонезии, в дальнейшем будет транслироваться на центральных телеканалах.
Индонезийская сторона отметила, что в стране растет интерес к историческому и культурному наследию Узбекистана, появляется большое желание посетить мавзолеи мыслителей и ученых, внесших большой вклад в исламское учение.
Участники встречи также подчеркнули, что новая картина познакомит индонезийского зрителя с Узбекистаном, и поспособствует увеличению потока туристов в республику.
"Широкий прокат этого художественного фильма приведет к дальнейшему повышению интереса к Узбекистану среди жителей Индонезии и, как следствие, к увеличению потока туристов в республику", – говорится в статье.
Продюсер сообщил, что поездка творческого и технического коллектива в Узбекистан планируется этой осенью. В ходе визита будут решены организационные вопросы, связанные со съемкой художественного фильма.