https://uz.sputniknews.ru/20240922/v-uzbekistane-snimut-indoneziyskiy-xudojestvenniy-film-45788403.html

В Узбекистане планируют снимать индонезийский художественный фильм – подробности

В Узбекистане планируют снимать индонезийский художественный фильм – подробности

Sputnik Узбекистан

Для решения организационных вопросов, связанных со съемкой художественного фильма, творческий и технический коллектив картины посетит Узбекистан осенью 2024 года.

2024-09-22T14:48+0500

2024-09-22T14:48+0500

2024-09-22T14:48+0500

узбекистан

индонезия

кинематограф

кинорежиссер

культура

кино

туризм

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Индонезийский кинорежиссер планирует снять эпизоды художественного фильма в исторических городах Узбекистана. Такая возможность обсуждена в ходе встречи в Индонезии с группой индонезийских кинематографистов во главе с продюсером Буди Юлиантоном, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи, продюсер сообщил о начале съемок художественного фильма "Ҳижрат орзуси" ("Мечта о переезде"). Как стало известно, основные события фильма планируется снимать в столице Индонезии, на живописных островах страны Белитунг и Багор, а также в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Планируется, что фильм будет показан во всех крупных городах Индонезии, в дальнейшем будет транслироваться на центральных телеканалах.Индонезийская сторона отметила, что в стране растет интерес к историческому и культурному наследию Узбекистана, появляется большое желание посетить мавзолеи мыслителей и ученых, внесших большой вклад в исламское учение.Участники встречи также подчеркнули, что новая картина познакомит индонезийского зрителя с Узбекистаном, и поспособствует увеличению потока туристов в республику.Продюсер сообщил, что поездка творческого и технического коллектива в Узбекистан планируется этой осенью. В ходе визита будут решены организационные вопросы, связанные со съемкой художественного фильма.

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