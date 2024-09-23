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https://uz.sputniknews.ru/20240923/final-predreshen-politika-45794069.html
Финал предрешен
Финал предрешен
Sputnik Узбекистан
Дипломатия России идет в наступление: завтра в Нью-Йорке открывается саммит Генеральной Ассамблеи ООН, у главы нашего внешнеполитического ведомства Сергея... 23.09.2024, Sputnik Узбекистан
2024-09-23T17:40+0500
2024-09-23T17:40+0500
колумнисты
россия
украина
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
сша
нато
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Дипломатия России идет в наступление: завтра в Нью-Йорке открывается саммит Генеральной Ассамблеи ООН, у главы нашего внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова "запланирована колоссальная программа встреч "на полях" Недели высокого уровня Генассамблеи ООН", — сообщили в МИД. И чуть ниже заместитель министра Сергей Рябков добавил, что "на Украине свет клином не сошелся". И такие заявления — одна из форм битвы, которую ведет Россия за новый — справедливый и безопасный для всех — миропорядок. За единые для всех правила, законы и нормы. Эпоха, когда "все равны, но некоторые все-таки равнее", ушла в прошлое с началом СВО. Об этом пишет колумнист РИА Новости. Россия намерена на 79-й сессии Генассамблеи напомнить всем присутствующим, для чего создавалась эта организация. И о том, что у США нет никакого права подминать ее работу под себя.США очень торопятся: время, когда они своей экономической мощью могли раздавить, ушло, альтернативы развития у страны нет, а гегемонию (и жандармские привычки) нужно как-то поддерживать. Поэтому Америка прет напролом, не замечая, что мир очень сильно изменился. Еще это можно назвать продолжающейся агонией западноцентричного мира.У "сверкающего града на холме" и примкнувшего к нему "райского сада" нет единства, ведь Запад сейчас как никогда раздроблен политически и больше не вывозит экономически. В двух ключевых европейских державах, Германии и Франции, у власти находятся практически самые непопулярные за несколько десятилетий политики — Шольц и Макрон. Доля доллара и евро, главных когда-то резервных валют, уменьшается, пусть постепенно, но неуклонно.БРИКС тем временем уже успело обогнать "Большую семерку" по доле в мировой экономике (33 процента против 30 у G7) и по паритету покупательской способности.Что касается Украины, то она в Нью-Йорке только потому, что Зеленскому позарез нужны дальнобойные ракеты JASSM американского производства и формальное разрешение на их использование, а еще сделать так, чтобы втянуть Россию в обсуждение неких киевских "мирных инициатив".Что касается "мирного плана" Киева, то руководитель российского МИД Сергей Лавров сказал: "Инициатива Зеленского набила всем оскомину, это ультиматум чистой воды". Договариваться нужно "честно и без бумажек", подчеркнул он.На нынешней сессии Генассамблеи ООН на высшем уровне, таким образом, будут представлены два подхода к разрешению проблем и кризисов. Наш. И тот, каким пользуются Запад и его украинский субподрядчик.Что касается поставок нового типа американских ракет JASSM на Украину (и разрешения на их использование, как и полностью безумное желание Киева "получить приглашение в НАТО от Байдена"), то пока США колеблются. Разрешающие чрезвычайно боятся нашего асимметричного ответа.Но самолеты-разведчики НАТО над Черным морем появляются очень часто — сведения собирают, а потом передают на Украину. Это делают и французы, и, разумеется, англосаксы. Пока это война нервов. Поставка JASSM может многое в этой короткой фразе изменить.В британском Defence Journal цинично хвастаются, что натовцы чуть ли не специально делают полеты видимыми. Потому что "русские получают открытый сигнал о нашей поддержке Украины". Все это смешно, как любое шапкозакидательство, но вновь заставляет понять, с кем мы ведем борьбу и кто действительно против нас воюет. Прикрываясь Украиной. Как Россия много раз говорила, утверждала, объясняла. Это прокси-война с НАТО — чем дальше, тем больше теряющая приставку "прокси".Россия же, со здоровой экономикой, со сплоченным обществом, с точным пониманием своей миссии, выскажет идеи о новом международном порядке на Саммите будущего, посвященном реформам ООН. Российская позиция опирается на солидарное мнение государств — членов БРИКС.Индия, Бразилия и ЮАР давно стремятся получить право на уровень постоянного представительства при Совбезе. По мнению Москвы, реформа рабочих органов ООН необходима, а расширение самого СБ ООН должно вестись строго по процедуре.Такова краткая российская повестка на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. На Украине в этих реалиях действительно свет клином не сошелся. И то, что нам не грозила и не грозит никакая "международная изоляция", абсолютно понятно.Ясно и другое. Западноцентричный мир окончательно утратил свои лидирующие позиции. Он больше не нужен России, к нему без тепла относятся и страны Большого Юга. Это, разумеется, далеко еще не финал. Но то, что это начало бесславного конца для евроатлантического мирового порядка, несомненно.
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украина
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Елена Караева
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
колумнисты, россия, украина, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, сша, нато
колумнисты, россия, украина, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, сша, нато

Финал предрешен

17:40 23.09.2024
© © РИА Новости/Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2024
© © РИА Новости/Сгенерировано ИИ
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Елена Караева
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Дипломатия России идет в наступление: завтра в Нью-Йорке открывается саммит Генеральной Ассамблеи ООН, у главы нашего внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова "запланирована колоссальная программа встреч "на полях" Недели высокого уровня Генассамблеи ООН", — сообщили в МИД. И чуть ниже заместитель министра Сергей Рябков добавил, что "на Украине свет клином не сошелся". И такие заявления — одна из форм битвы, которую ведет Россия за новый — справедливый и безопасный для всех — миропорядок. За единые для всех правила, законы и нормы. Эпоха, когда "все равны, но некоторые все-таки равнее", ушла в прошлое с началом СВО. Об этом пишет колумнист РИА Новости.
Россия намерена на 79-й сессии Генассамблеи напомнить всем присутствующим, для чего создавалась эта организация. И о том, что у США нет никакого права подминать ее работу под себя.
США очень торопятся: время, когда они своей экономической мощью могли раздавить, ушло, альтернативы развития у страны нет, а гегемонию (и жандармские привычки) нужно как-то поддерживать. Поэтому Америка прет напролом, не замечая, что мир очень сильно изменился. Еще это можно назвать продолжающейся агонией западноцентричного мира.
У "сверкающего града на холме" и примкнувшего к нему "райского сада" нет единства, ведь Запад сейчас как никогда раздроблен политически и больше не вывозит экономически. В двух ключевых европейских державах, Германии и Франции, у власти находятся практически самые непопулярные за несколько десятилетий политики — Шольц и Макрон. Доля доллара и евро, главных когда-то резервных валют, уменьшается, пусть постепенно, но неуклонно.
БРИКС тем временем уже успело обогнать "Большую семерку" по доле в мировой экономике (33 процента против 30 у G7) и по паритету покупательской способности.
Что касается Украины, то она в Нью-Йорке только потому, что Зеленскому позарез нужны дальнобойные ракеты JASSM американского производства и формальное разрешение на их использование, а еще сделать так, чтобы втянуть Россию в обсуждение неких киевских "мирных инициатив".
Что касается "мирного плана" Киева, то руководитель российского МИД Сергей Лавров сказал: "Инициатива Зеленского набила всем оскомину, это ультиматум чистой воды". Договариваться нужно "честно и без бумажек", подчеркнул он.
На нынешней сессии Генассамблеи ООН на высшем уровне, таким образом, будут представлены два подхода к разрешению проблем и кризисов. Наш. И тот, каким пользуются Запад и его украинский субподрядчик.
Что касается поставок нового типа американских ракет JASSM на Украину (и разрешения на их использование, как и полностью безумное желание Киева "получить приглашение в НАТО от Байдена"), то пока США колеблются. Разрешающие чрезвычайно боятся нашего асимметричного ответа.
Но самолеты-разведчики НАТО над Черным морем появляются очень часто — сведения собирают, а потом передают на Украину. Это делают и французы, и, разумеется, англосаксы. Пока это война нервов. Поставка JASSM может многое в этой короткой фразе изменить.
В британском Defence Journal цинично хвастаются, что натовцы чуть ли не специально делают полеты видимыми. Потому что "русские получают открытый сигнал о нашей поддержке Украины". Все это смешно, как любое шапкозакидательство, но вновь заставляет понять, с кем мы ведем борьбу и кто действительно против нас воюет. Прикрываясь Украиной. Как Россия много раз говорила, утверждала, объясняла. Это прокси-война с НАТО — чем дальше, тем больше теряющая приставку "прокси".
Россия же, со здоровой экономикой, со сплоченным обществом, с точным пониманием своей миссии, выскажет идеи о новом международном порядке на Саммите будущего, посвященном реформам ООН. Российская позиция опирается на солидарное мнение государств — членов БРИКС.
Индия, Бразилия и ЮАР давно стремятся получить право на уровень постоянного представительства при Совбезе. По мнению Москвы, реформа рабочих органов ООН необходима, а расширение самого СБ ООН должно вестись строго по процедуре.
Такова краткая российская повестка на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. На Украине в этих реалиях действительно свет клином не сошелся. И то, что нам не грозила и не грозит никакая "международная изоляция", абсолютно понятно.
Ясно и другое. Западноцентричный мир окончательно утратил свои лидирующие позиции. Он больше не нужен России, к нему без тепла относятся и страны Большого Юга. Это, разумеется, далеко еще не финал. Но то, что это начало бесславного конца для евроатлантического мирового порядка, несомненно.
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